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Cada cuánto debes lavar el plato de tus perros y gatos y la manera correcta de hacerlo

Un enjuague diario puede marcar la diferencia en la salud de perros y gatos al evitar el desarrollo de bacterias en sus recipientes

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Un perro de pelaje áspero y un gato calicó comen de sus platos en un suelo de madera. Se ven gabinetes de madera clara al fondo.
La higiene constante en los utensilios de tus animales es clave para prevenir malestares estomacales y proteger su bienestar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar de manera regular los platos de comida y agua de perros y gatos es una medida básica de higiene que previene enfermedades y protege la salud de las mascotas.

Los residuos de alimento y la humedad en los recipientes favorecen la proliferación de bacterias, hongos y parásitos que pueden provocar infecciones gastrointestinales o problemas en la piel.

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Mantener los platos limpios reduce el riesgo de transmisión de microorganismos, contribuye a un entorno más seguro y asegura el bienestar de los animales en casa.

Un perro Golden Retriever de color dorado claro yace en un suelo de madera, mirando fijamente, con un cuenco de metal lleno de croquetas a su derecha.
La limpieza diaria de los platos de comida y agua en perros y gatos es fundamental para prevenir enfermedades y proteger su salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto debes lavar el plato de tus perros y gatos

La Asociación Médica Veterinaria Estadounidense señala que el plato de comida y agua de perros y gatos debe lavarse todos los días.

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De acuerdo con los especialistas, los restos de alimento y humedad favorecen el crecimiento de bacterias, hongos y moho, lo que puede afectar la salud de las mascotas.

Además, el agua acumulada puede desarrollar una biopelícula bacteriana.

Recomendaciones principales:

  • Lava el plato de comida después de cada uso, idealmente una vez al día.
  • Lava el plato de agua al menos una vez al día y cambia el agua fresca diariamente.
  • Utiliza agua caliente y jabón, enjuagando bien para eliminar residuos de detergente.
  • Si el plato es de acero inoxidable, plástico o cerámica, revisa regularmente que no tenga grietas donde se acumulen restos.
Primer plano de una mano colocando un plato de acero inoxidable en el suelo. Al fondo, un perro adulto de pelaje marrón claro y blanco está sentado, mirando el plato.
Estas medidas ayudan a prevenir infecciones gastrointestinales y a mantener la higiene de tus mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de no lavar el plato de las mascotas de manera regular

La misma asociación señala que de no lavar el plato de comida o agua de las mascotas de manera regular aumenta el riesgo de varios problemas de salud, tanto para los animales como para las personas en casa.

Principales riesgos:

  • Proliferación de bacterias y hongos: Los restos de alimento y la humedad crean un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias como Salmonella, E. coli y hongos, que pueden causar infecciones gastrointestinales en las mascotas.
  • Formación de biopelícula: En el agua acumulada se puede formar una capa viscosa de microorganismos conocida como biopelícula, la cual es difícil de eliminar y puede ser peligrosa si las mascotas la ingieren.
  • Parásitos: Los recipientes sucios atraen insectos y pueden ser fuente de parásitos como lombrices y protozoos que afectan la salud digestiva de perros y gatos.
  • Malos olores y contaminación cruzada: La suciedad acumulada genera malos olores y puede contaminar otros objetos o áreas de la casa, además de ser una fuente de transmisión de enfermedades zoonóticas.
  • Problemas en piel y boca: El contacto frecuente con platos sucios puede provocar infecciones en la piel, encías y boca de las mascotas.
Primer plano de un perro marrón y blanco comiendo de un tazón metálico. El alimento consiste en croquetas, guisantes verdes y trozos de vegetales naranjas.
La formación de biopelícula bacteriana en los platos de agua de mascotas es un riesgo si no se lava y cambia el agua diariamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar el plato de comida y agua de tus perros y gatos de manera correcta

Para lavar correctamente el plato de comida y agua de tus perros y gatos, sigue estos pasos:

  1. Retira los restos de alimento o agua: Vacía por completo el plato antes de lavarlo.
  2. Enjuaga con agua tibia: Quita los residuos sueltos con un enjuague rápido.
  3. Lava con agua caliente y jabón: Usa una esponja o cepillo exclusivo para los platos de tus mascotas. Frótalos bien por todas las superficies para eliminar la suciedad y las bacterias.
  4. Enjuaga a fondo: Asegúrate de eliminar todo el jabón, ya que los residuos pueden ser tóxicos si quedan en el plato.
  5. Seca completamente: Después de lavar y enjuagar, seca el plato con una toalla limpia o déjalo secar al aire. Evita dejarlo húmedo, ya que la humedad favorece el crecimiento de bacterias.
  6. Revisa y reemplaza si es necesario: Si el plato presenta grietas, rayaduras profundas o manchas difíciles de quitar, es mejor reemplazarlo para evitar la acumulación de microorganismos.
Una infografía con seis ilustraciones que muestran el proceso paso a paso para limpiar platos de mascotas, desde vaciar hasta secar y revisar el estado.
Esta infografía detalla los seis pasos clave para una limpieza adecuada de los platos de comida y agua de mascotas, incluyendo el retiro de restos, enjuague, lavado con jabón, enjuague a fondo, secado y revisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo adicional: Lava los platos de comida y agua todos los días y, si tienes varios animales, asegúrate de que cada uno tenga su propio plato para evitar contagios.

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