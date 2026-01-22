México

El batido de 3 ingredientes que elimina las ojeras en 2 semanas

Esta mezcla de ingredientes puede mejorar la apariencia de dicha zona gracias a sus antioxidantes y nutrientes naturales

El aporte de vitamina C
El aporte de vitamina C y antioxidantes protege la piel delicada del contorno de ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ojeras, esas zonas oscuras que aparecen bajo los ojos, suelen asociarse con el cansancio, el estrés o factores hereditarios.

Aunque existen diversas causas detrás de su aparición, la alimentación puede influir en la salud y el aspecto de la piel.

Es por esto que, aunque son múltiples los cuidados y factores que deben tomar en cuenta para reducir su apariencia, incluir jugos elaborados con ingredientes naturales que favorezcan la circulación sanguínea y la regeneración celular, pueden ayudar a atenuarlas y a lograr una piel más saludable.

De acuerdo con información de investigaciones publicadas en WebMD y la Universidad de Harvard sobre la piel y la alimentación, una opción ideal puede ser un jugo de betabel, zanahoria y granada, debido a que su combinación de ingredientes aporta vitaminas y antioxidantes que son vitales para mejorar la salud y apariencia de la piel.

La alimentación influye directamente en
La alimentación influye directamente en la salud de la piel y en la aparición de ojeras en el rostro. (Freepik)

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de betabel, zanahoria y granada para disminuir las ojeras

El jugo de betabel, zanahoria y granada contiene nutrientes que pueden apoyar la salud de la piel y favorecer la reducción de las ojeras, aunque su efecto no es inmediato ni específico. Los beneficios potenciales incluyen:

  • Mejora de la circulación sanguínea: El betabel contiene nitratos que favorecen el flujo sanguíneo, lo que puede ayudar a disminuir la apariencia de ojeras relacionadas con problemas circulatorios.
  • Aporte de antioxidantes: La granada es rica en vitamina C y polifenoles, compuestos que protegen la piel frente al daño oxidativo y pueden apoyar la regeneración celular.
  • Estimulación de la producción de colágeno: La zanahoria y la granada aportan vitamina C y betacarotenos, nutrientes que participan en la síntesis de colágeno, proteína clave para la firmeza y elasticidad de la piel.
  • Hidratación: El consumo regular de este jugo contribuye a mantener el organismo hidratado, lo que favorece una piel más tersa y saludable.
  • Reducción de la pigmentación: Los antioxidantes presentes ayudan a combatir la hiperpigmentación, uno de los factores relacionados con las ojeras.
El jugo de betabel, zanahoria
El jugo de betabel, zanahoria y granada aporta vitaminas y antioxidantes claves para la piel saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un jugo de betabel, zanahoria y granada

Ingredientes:

  • 1 betabel mediano, pelado y cortado en trozos
  • 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en trozos
  • 1 taza de granos de granada
  • 1 vaso de agua (opcional, para ajustar la consistencia)
  • Hielo al gusto (opcional)

Preparación:

  1. Lava y desinfecta todas las frutas y verduras.
  2. Coloca el betabel, las zanahorias y los granos de granada en una licuadora o extractor de jugos.
  3. Agrega el vaso de agua si prefieres una textura más ligera.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Cuela el jugo si deseas una textura más suave.
  6. Sirve en un vaso, añade hielo si lo prefieres y consume de inmediato para aprovechar sus nutrientes.
Vaso de jugo de betabel,
Vaso de jugo de betabel, manzana y zanahoria, resaltando su color vibrante y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien no existen soluciones milagrosas para eliminar las ojeras únicamente con el consumo de este jugo incorporar este tipo de bebidas puede complementar una alimentación balanceada.

Los efectos positivos de consumir esta bebida, aunado a otros cuidaos, pueden comenzar a notarse a partir de la dos semanas pero en necesario mantener los cuidados y el consumo de alimentos saludables para mantener los beneficios.

