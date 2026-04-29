Revisión del T-MEC: México alista propuestas clave para la negociación

Revisión del T-MEC

Dentro del escenario global actual se registran múltiples cambios marcados por disputas geopolíticas, los cuales ajustan las cadenas de proveeduría y presentan una creciente rivalidad tecnológica entre grandes economías.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la modificación de las dinámicas del comercio y la inversión a nivel internacional son un reto para América del Norte, ya que afectan su integración como un bloque más competitivo y resistente frente a regiones como Asia y Europa.

PUBLICIDAD

En medio de este contexto, la primera revisión sexenal del T-MEC abre una ventana clave para redefinir prioridades. El gobierno mexicano ha señalado como objetivos inmediatos mantener vigente el acuerdo trilateral y eliminar aranceles que afectan sus exportaciones. A pesar de la incertidumbre global, el país mantiene una posición relativamente favorable, con una de las tasas de gravámenes más bajas para ingresar al mercado estadounidense desde 2025.

Especialistas plantean que México debe aprovechar este proceso para impulsar una agenda estratégica que fortalezca la incorporación productiva, tecnológica y logística de la región. La meta es avanzar hacia un liderazgo en seguridad económica que permita responder a los cambios con una visión de largo plazo.

PUBLICIDAD

Implementación plena de los mecanismos existentes del T-MEC

Agricultura: Impulsar el funcionamiento del Comité de Comercio Agropecuario y aumentar la frecuencia de sus reuniones para atender disputas y mejorar el acceso a mercados. También se propone fortalecer el Comité Consultivo en Agricultura con participación del sector privado.

Obstáculos técnicos al comercio: Promover acuerdos de reconocimiento mutuo de certificaciones para evitar procesos duplicados en cada país, facilitando el intercambio comercial, especialmente en sectores como el electrónico.

Medidas sanitarias y fitosanitarias: Reactivar reuniones periódicas del comité correspondiente para resolver diferencias desde etapas tempranas y avanzar en esquemas de equivalencia que agilicen autorizaciones y reduzcan cargas regulatorias.

T-MEC. (Foto: Shutterstock)

Fortalecer la integración comercial de América del Norte

Administración aduanera: Impulsar la digitalización total, simplificación de procesos y desarrollo de infraestructura fronteriza para agilizar el tránsito de mercancías y reducir costos.

Competencia desleal: Implementar mecanismos regionales para enfrentar prácticas como el dumping en sectores clave, como el acero y el aluminio, así como coordinar acciones frente a terceros países.

Movilidad laboral: Ampliar las opciones de visas temporales en sectores con escasez de mano de obra y avanzar en el reconocimiento mutuo de certificaciones profesionales.

Desarrollar una agenda tecnológica regional

Inteligencia artificial: Establecer principios comunes para el manejo de datos, interoperabilidad y desarrollo tecnológico, además de fomentar inversión en infraestructura digital y centros de datos.

Semiconductores: Fortalecer la cadena de suministro regional mediante coordinación de inversiones, desarrollo de capacidades productivas y promoción de investigación y formación de talento.

Reforzar la seguridad económica con cadenas de valor resilientes

Minerales críticos: Garantizar el suministro mediante producción y procesamiento regional, aprovechando los recursos complementarios de los tres países.

Infraestructura crítica: Fortalecer la ciberseguridad y la protección física de sectores estratégicos mediante protocolos conjuntos e intercambio de información en tiempo real.

La revisión del T-MEC representa una oportunidad para que México no solo preserve el acuerdo comercial, sino que impulse una agenda ambiciosa que fortalezca la competitividad regional. Apostar por la cooperación, la innovación y la resiliencia permitirá a América del Norte enfrentar con mayor solidez los desafíos del entorno global.