Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

Anna Wintour es la principal organizadora del evento. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La MET Gala 2026 ya tiene confirmadas la fecha, temática, anfitrionas y el nuevo código de vestimenta que marcarán uno de los eventos de moda más relevantes a nivel internacional.

Esta gala, destinada a recaudar fondos para el Costume Institute, será nuevamente en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, sede de la ceremonia desde 1948 y contará con la presencia de las celebridades más reconocidas del momento.

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En la MET Gala 2026, las celebridades y diseñadores enfrentarán el desafío de transformar el vestuario en una manifestación artística, buscando que el cuerpo funcione como la base de una obra de arte. Esta propuesta pretende borrar los límites entre moda y arte manteniendo el espíritu innovador que caracteriza a la gala.

El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York nuevamente será el escenario de la pasarela más vista del mundo. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La moda es arte: código de vestimenta y temática de la exhibición

Desde febrero de 2026 se anunció el código de vestimenta “La moda es arte”, en sintonía con la exhibición Costume Art que se inaugurará en el mismo evento. La exposición propondrá un análisis profundo sobre “la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos”, según explicó Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET.

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Bolton comentó también que la esencia artística de la moda radica en superar lo meramente físico: “la aceptación de la moda como forma de arte se ha producido realmente en términos artísticos, se basa en la negación, en la renuncia del cuerpo, y en el hecho de que la estética trata de la contemplación incorpórea y desinteresada”.

El código de vestimenta no es el mismo que el de la alfombra roja, el cual permanece en secreto. Sin embargo, sí se sabe que los asistentes deberán buscar propuestas donde el cuerpo y la ropa se presenten como una única expresión artística, anticipando looks originales e innovadores.

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Beyoncé asiste a la Met Gala luciendo un llamativo vestido color nude de material brillante adornado con perlas, mientras posa para los fotógrafos. (Reuters)

Anfitrionas y miembros destacados del comité

Para la edición 2026, la gala contará con la presencia estelar de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como anfitrionas principales, de acuerdo con la información difundida en diciembre de 2025. Además, Antonny Vaccarello y Zoë Kravitz se suman como co-hosts del Comité Anfitrión.

El comité también incluye a varias figuras destacadas entre sus miembros:

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Sabrina Carpenter

Doja Cat

Gwendoline Christie

Alex Consani

Misty Copeland

Elizabeth Debicki

Lena Dunham

Paloma Elsesser

LISA

Chloe Malle

Sam Smith

Teyana Taylor

Lauren Wasser

Anna Weyant

A’ja Wilson

Yseult

Como ocurre cada año, la lista de invitados ajenos al comité permanece como un misterio. Hasta ahora, solo se ha confirmado la presencia de las anfitrionas principales y los miembros del comité.

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Las propuestas de los diseñadores para este año buscarán sorprender al mundo. (REUTERS/Andrew Kelly REFILE)

Sede y transmisión de la MET Gala

El Museo Metropolitano de Arte mantendrá su lugar tradicional en el corazón de Manhattan como sede de la MET Gala, reforzando su papel histórico en la moda internacional durante más de siete décadas.

La transmisión en vivo comenzará a las 18:00 horas del Este (15:00 horas del Pacífico) y estará disponible en el sitio oficial de Vogue, así como en sus plataformas de TikTok y YouTube, permitiendo el acceso global a la cobertura del evento en tiempo real.

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La MET Gala 2026 anticipa una noche en la que artistas y diseñadores vestirán a las celebridades bajo el lema de la creatividad, ratificando a la moda como un lenguaje artístico. El hermetismo sobre la lista completa de invitados y el vestuario final mantiene la expectativa que rodea cada año a este evento, símbolo del prestigio y la innovación en Nueva York.