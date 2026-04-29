Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Te decimos cómo prepararlas desde casa

Croquetas doradas de garbanzo y avena apiladas en un plato blanco, servidas con una cremosa salsa de yogur y una fresca ensalada de hojas verdes, pepino y tomate cherry. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de avena y garbanzo son perfectas para almuerzos, cenas, viandas o picadas saludables. Combinan proteína vegetal, fibra y un sabor especiado que podés personalizar a gusto. Son económicas, rinden mucho y quedan bien tanto al horno como en sartén, sin necesidad de fritura profunda.

Ideales para servir con ensalada, dentro de un pan tipo falafel, con salsa de yogur o simplemente con jugo de limón.

Receta de croquetas de avena y garbanzo

La base es garbanzo cocido, avena arrollada, huevo (o chía hidratada para veganos), cebolla y especias. Quedan tiernas por dentro y doradas por fuera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 15-20 minutos
Una toma cenital muestra croquetas vegetarianas crujientes servidas en una bandeja de madera, rodeadas de garbanzos secos, copos de avena y hojas de perejil fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 2 tazas de garbanzos cocidos (bien escurridos)
  2. 3/4 taza de avena arrollada
  3. 1 huevo grande (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  4. 1/2 cebolla chica picada
  5. 2 dientes de ajo picados
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
  7. 1/2 cucharadita de comino en polvo
  8. 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. 1/2 taza de pan rallado o más avena (si hace falta para dar cuerpo)
  11. Aceite en spray o un chorrito para dorar
Cuatro croquetas doradas de garbanzo y avena apiladas en un plato blanco, acompañadas de salsa de yogur y ensalada fresca.
Cuatro croquetas doradas de garbanzo y avena se apilan en un plato blanco, junto a una porción de salsa de yogur y una ensalada fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer croquetas de avena y garbanzo, paso a paso

  1. Procesar o pisar los garbanzos hasta lograr una pasta, puede quedar algo rústica.
  2. Mezclar con la avena, huevo (o chía), cebolla, ajo, perejil, comino, pimentón, sal y pimienta.
  3. Si la mezcla está muy húmeda, sumar pan rallado o avena extra hasta que sea moldeable.
  4. Formar croquetas con las manos y acomodar en placa o sartén.
  5. Cocinar:
    1. Al horno: Precalentar a 200°C, colocar las croquetas en placa aceitada y hornear 15-20 minutos, girando a mitad de cocción.
    2. En sartén: Dorar con un poco de aceite 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas.
  6. Servir calientes, con salsa de yogur, ensalada fresca o dentro de un pan pita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 croquetas medianas (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 5 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y si usás huevo o chía.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.

