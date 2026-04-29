Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Las croquetas de avena y garbanzo son perfectas para almuerzos, cenas, viandas o picadas saludables. Combinan proteína vegetal, fibra y un sabor especiado que podés personalizar a gusto. Son económicas, rinden mucho y quedan bien tanto al horno como en sartén, sin necesidad de fritura profunda.
Ideales para servir con ensalada, dentro de un pan tipo falafel, con salsa de yogur o simplemente con jugo de limón.
PUBLICIDAD
Receta de croquetas de avena y garbanzo
La base es garbanzo cocido, avena arrollada, huevo (o chía hidratada para veganos), cebolla y especias. Quedan tiernas por dentro y doradas por fuera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 15-20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de garbanzos cocidos (bien escurridos)
- 3/4 taza de avena arrollada
- 1 huevo grande (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 1/2 cebolla chica picada
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
- Sal y pimienta al gusto
- 1/2 taza de pan rallado o más avena (si hace falta para dar cuerpo)
- Aceite en spray o un chorrito para dorar
Cómo hacer croquetas de avena y garbanzo, paso a paso
- Procesar o pisar los garbanzos hasta lograr una pasta, puede quedar algo rústica.
- Mezclar con la avena, huevo (o chía), cebolla, ajo, perejil, comino, pimentón, sal y pimienta.
- Si la mezcla está muy húmeda, sumar pan rallado o avena extra hasta que sea moldeable.
- Formar croquetas con las manos y acomodar en placa o sartén.
- Cocinar:
- Al horno: Precalentar a 200°C, colocar las croquetas en placa aceitada y hornear 15-20 minutos, girando a mitad de cocción.
- En sartén: Dorar con un poco de aceite 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas.
- Servir calientes, con salsa de yogur, ensalada fresca o dentro de un pan pita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 croquetas medianas (4 porciones).
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 110
- Grasas: 2,5 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 5 g
Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y si usás huevo o chía.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD