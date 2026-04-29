Cateo en Culiacán deja tres detenidos ligados a “Los Mayos”: les aseguran armas, vehículos y droga

Los detenidos fueron identificados como Adrián “N”, alias “El 7” o “El señor de la Capilla”; Vicente “N”, “Chente”, y Gustavo “N”. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Un cateo realizado en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo tres personas detenidas, presuntamente vinculadas a la facción criminal conocida como "Los Mayos", además del aseguramiento de armas de fuego, vehículos y distintas drogas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal.

La intervención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, como parte de una orden de investigación cumplimentada en un inmueble de la capital sinaloense.

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Los detenidos fueron identificados como Adrián “N”, alias “El 7” o “El señor de la Capilla”; Vicente “N”, “Chente”, y Gustavo “N”. De manera preliminar, autoridades señalaron que los tres estarían relacionados con el grupo de “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que opera en la entidad.

Durante la revisión del inmueble, las fuerzas federales aseguraron dos armas largas con cargadores abastecidos, cartuchos útiles y nueve vehículos que se encontraban dentro de la propiedad, sin que se haya precisado si cuentan con reporte de robo o su posible uso en actividades ilícitas.

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En el mismo sitio también fueron localizadas sustancias ilícitas: alrededor de 300 pastillas de fentanilo y aproximadamente un kilogramo de metanfetamina, empaquetadas en bolsas de plástico transparente, que tras su análisis fueron identificadas como narcóticos.

Aunque la autoridad no detalló la ubicación exacta del cateo, ese mismo día se reportó una movilización de fuerzas federales en las inmediaciones de la carretera a Sanalona, al oriente de Culiacán, donde participaron unidades del Ejército y la Marina.

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La Fiscalía General de la República quedó a cargo del caso y continuará con las investigaciones para determinar el origen de lo asegurado y la posible participación de los detenidos en actividades delictivas en la región.

“Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa en disputa con “Los Chapitos”

“Los Mayos” —también identificados como “La Mayiza”—, forman parte del Cártel de Sinaloa y atraviesan un proceso de reacomodo tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

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Desde entonces, la facción ha mantenido operaciones bajo el liderazgo de operadores cercanos a su entorno familiar, en medio de una disputa interna con el grupo de “Los Chapitos” que ha derivado en episodios de violencia en Sinaloa.

A la par, las autoridades federales han intensificado operativos contra sus integrantes, a quienes también se les vincula con el tráfico de fentanilo y metanfetamina, así como con redes de suministro de precursores químicos ara drogas sintéticas.

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