El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

El Festival Arre regresa a la Ciudad de México tras una exitosa edición llevada a cabo en noviembre de 2025 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Mediante un ingenioso video difundido en sus plataformas oficiales, los organizadores confirmaron la noticia y sede del evento de música regional mexicana más grande del mundo.

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¿Por qué regresa a la Ciudad de México?

Enfocado en géneros como banda, norteño, corridos tumbados y mariachi, desde 2023, el Festival Arre ha reunido a promesas y referentes del regional mexicano.

Si bien su reciente anuncio no profundiza sobre los motivos de retornar, establece una declaración de amor con la capital del país al declarar que “no hay lugar como el hogar”.

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El Festival Arre 2025 en el Parque Fundidora de Monterrey, celebrado los días 7 y 8 de noviembre, reunió a más de 100,000 personas por día.

La alta asistencia sugiere el inicio de una modalidad itinerante, al igual que Corona Capital y Tecate Pa’l Norte, eventos masivos que han alternado sedes.

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El Festival Arre regresa a la Ciudad de México tras una exitosa edición llevada a cabo en noviembre de 2025 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El impacto del festival en el dominio del regional mexicano

Desde su primera edición, Arre reúne a figuras clave del regional mexicano, mezclando artistas establecidos con propuestas emergentes del género. En su debut sobresalieron Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez y Yahritza y su Esencia, en una etapa en la que los corridos tumbados ganaban popularidad.

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

Para la segunda edición, el festival amplió su cartel con agrupaciones como Los Tigres del Norte, además de Gerardo Ortiz y Junior H, logrando reunir a distintas generaciones del público del regional mexicano.

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En Monterrey, el festival apostó por nombres como Grupo Firme y Fuerza Regida, así como Eslabón Armado, Marca Registrada y Alicia Villarreal, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del género en México.

Personas caminan cerca de un escenario en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

Sede y posible fecha de Arre 2026

Respecto al Festival Arre 2026, aunque el video señala el Autódromo Hermanos Rodríguez como la sede, todavía no hay cartel ni fechas confirmadas para la próxima edición en la Ciudad de México, aunque se prevé que ocurra durante el último trimestre del año.

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Pese a la falta de detalles, la expectativa se mantiene alta por el historial de artistas que han pasado por el festival y su rápido crecimiento como escaparate del regional mexicano en formato festival.