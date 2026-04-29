México

CFE lanza oficialmente los medidores con conexión al celular para monitorear tu consumo en vivo: ¿cuándo obtendrás el tuyo?

Los usuarios podrán consultar consumo eléctrico, saldo y patrones de gasto desde asistentes virtuales y celulares. Esta integración da un paso clave para modernizar la red eléctrica y hacerla parte del hogar inteligente.

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El programa de sustitución de equipos busca ofrecer registros exactos y métodos eficientes para monitorear el uso de electricidad
Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla medidores Bluetooth que facilitarán a los usuarios consultar su consumo eléctrico desde dispositivos inteligentes y, al mismo tiempo, le permitirán a la empresa realizar cortes y reconexiones remotas del servicio eléctrico. Este avance tecnológico forma parte de la estrategia de modernización digital de la paraestatal, orientada a mejorar la eficiencia operativa y el control en la red de distribución eléctrica.

Uno de los cambios estructurales más destacados es que la CFE podrá ejecutar suspensiones y restablecimientos de energía sin enviar técnicos al domicilio del usuario, incluso si el medidor está instalado en departamentos o edificios de difícil acceso. El proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo y planeación, y hasta ahora no existe una fecha oficial para el despliegue masivo, ni programas de implementación generalizada en hogares, según detallan ambos medios.

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La arquitectura digital de los medidores permitirá reducir el robo de energía y dificultará las conexiones ilegales, mejorando la seguridad del sistema.
La arquitectura digital de los medidores permitirá reducir el robo de energía y dificultará las conexiones ilegales, mejorando la seguridad del sistema.

Los usuarios podrán monitorear consumo en tiempo real desde asistentes inteligentes

Los nuevos medidores podrán conectarse, vía Bluetooth, a asistentes virtuales del hogar como Alexa o Google Assistant, lo que permitirá a los usuarios consultar el saldo o consumo desde el celular o mediante comandos de voz. Esta funcionalidad busca integrar el medidor al ecosistema digital de casa inteligente, permitiendo a las familias revisar patrones de gasto energético y tomar mejores decisiones para optimizar su consumo.

Según expertos técnicos de la empresa han señalado que estos dispositivos pueden funcionar como puntos de conexión para otros medidores cercanos, robusteciendo la red de comunicación eléctrica. Esta arquitectura digital, además de facilitar el monitoreo del consumo, complicaría la manipulación del equipo y ayudaría a reducir prácticas irregulares como las conexiones ilegales, conocidas como “diablitos”.

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El esquema de pago para los usuarios no sufrirá cambios inmediatos. Sin embargo, la modernización de los medidores hará más precisa la facturación y podría contribuir a agilizar trámites administrativos, al eliminar errores frecuentes en las lecturas manuales.

El programa de sustitución de equipos busca ofrecer registros exactos y métodos eficientes para monitorear el uso de electricidad
Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

Digitalización y automatización en la red eléctrica nacional

El cambio tecnológico no se limita a los medidores Bluetooth. Según información suministrada por la CFE a Expansión, la empresa implementa plataformas digitales capaces de anticipar afectaciones causadas por huracanes, frentes fríos u otros fenómenos meteorológicos. Esto permite coordinar de manera anticipada el despliegue de personal y equipo antes de que ocurran daños en la infraestructura eléctrica.

Además, la compañía instaló automatismos en miles de circuitos de distribución que pueden detectar fallas y aislar en automático los tramos afectados, lo que reduce los tiempos de interrupción del servicio eléctrico. Con estas acciones, la CFE busca acercarse al modelo de redes inteligentes donde el análisis de datos en tiempo real y la conectividad digital son centrales para la operación del sistema eléctrico mexicano.

Aún no hay fecha oficial para la implementación masiva de medidores Bluetooth, ya que la tecnología está en etapa de desarrollo y evaluación interna por parte de la CFE.
Aún no hay fecha oficial para la implementación masiva de medidores Bluetooth, ya que la tecnología está en etapa de desarrollo y evaluación interna por parte de la CFE.

Sin fecha para la masificación; la tecnología aún está en desarrollo...

Pese a los anuncios de innovación, la implementación masiva de los medidores Bluetooth aún no tiene fecha definida. Expansión y Merca2.0 coinciden en que la estrategia sigue en etapa de desarrollo y evaluación interna, sin que se haya aprobado su instalación generalizada en las viviendas del país. La digitalización de la red eléctrica, incluyendo los medidores inteligentes, forma parte de los planes de largo plazo de la CFE, pero su llegada a los hogares dependerá de la definición de fechas e infraestructura necesaria.

La empresa, encabezada por Emilia Calleja Alor, mantiene la apuesta por la modernización digital y la integración de tecnologías que abran paso a hogares más conectados y sistemas eléctricos más eficientes, aunque por ahora la mayor parte de los usuarios deberá esperar para acceder a estas herramientas.

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