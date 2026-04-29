CMLL vs MLW: luchadores extranjeros reaccionan al reto de combatir en la Arena México

El evento del 1 de mayo genera expectativas por el nivel competitivo entre ambas empresas. (Ilustración: Jesús Aviles)

La rivalidad internacional entre el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Major League Wrestling (MLW) vivirá un nuevo capítulo este viernes 1 de mayo, cuando ambas empresas presenten una función especial en la Arena México, donde estarán en disputa tres campeonatos de la promotora estadounidense. Más allá de las luchas, la expectativa también creció por las declaraciones de los gladiadores visitantes, quienes no ocultaron su respeto por el estilo mexicano.

El combate principal de la velada tendrá como protagonista a Kushida, quien expondrá el Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW ante el mexicano Templario. El japonés reconoció el reto que representa defender su título en territorio azteca, especialmente por la exigencia del público.

PUBLICIDAD

El campeón mundial de peso medio de MLW reconoció la dificultad de defender su título en territorio mexicano, señalando que, pese a su experiencia internacional, enfrentar a Templario y lidiar con la exigente afición será un desafío especial.

“Regreso a la Arena México como campeón mundial de MLW, y eso me encanta. Me he enfrentado a muchas estrellas del CMLL, entre ellas a Volador Jr, Último Guerrero, Místico, muchos, pero Templario es una generación diferente. He tenido grandes campeonatos en New Japan Pro Wrestling (NJPW) pero está vez vengo a México porque es un reto defender mi título y sobre todo los abucheos de la afición mexicana”, detalló el campeón japonés, quien estuvo acompañado por Okumura durante su intervención.

(Cortesía: CMLL)

(Cortesía: CMLL)

En la rama femenil, una de las luchas más esperadas será la defensa del Campeonato Mundial Femenil de MLW por parte de Shotzi, quien enfrentará a la mexicana Garra Negra. La estadounidense expresó su entusiasmo por presentarse en uno de los recintos más emblemáticos del deporte espectáculo.

“Me encanta México, sin duda la Arena México es la mejor del mundo, estoy enamorada y era uno de mis sueños luchar en ese lugar. Este encuentro me siento muy honrada llegar como campeona, he visto luchas de Garra Negra y es muy buena. La México y la Coliseo son muy ruidosas, es algo que siempre busque, en conocer ambas arenas y la verdad que me siento feliz y emocionada”, compartió.

La campeona femenil de MLW expresó su entusiasmo por competir en México, destacando a la Arena México como su recinto favorito y asegurando que enfrentar a luchadoras locales representa un reto que incluso la motiva a considerar vivir en el país para perfeccionar su estilo.

Además, dejó abierta la posibilidad de establecerse en el país para perfeccionar su estilo dentro del ring.

PUBLICIDAD

“Al competir ante Sanely y Skadi en la Coliseo y la Arena México, respectivamente, me sentí feliz, y claro si tuviese la oportunidad, me encantaría mudarme a México para convertirme en una mejor luchadora y aprender el estilo mexicano, me ayudaría en mi crecimiento personal”, agregó.

(Cortesía: CMLL)

Otra contienda destacada será el enfrentamiento entre Lady Frost y Olympia, donde ambas buscarán imponer su poder físico. La luchadora extranjera aseguró estar lista para el desafío.

“Olympia es una luchadora muy fuerte, pero yo tampoco soy una desconocida en la Arena México. He estado aquí en varias ocasiones, sé lo que me espera, estoy preparada y ansiosa por el enfrentamiento de este viernes”, comentó.

La luchadora estadounidense subrayó su experiencia previa en el CMLL y aseguró estar preparada para enfrentar a Olympia, resaltando que luchar en México es más complicado que en otros países, pero también más emocionante por la intensidad del público.

Asimismo, resaltó la complejidad de competir en México, comparándolo con su experiencia en otros países.

PUBLICIDAD

“Este es mi quinto año viniendo al Consejo Mundial de Lucha Libre. No es lo mismo luchar en Estados Unidos que hacerlo en México. Siempre lo digo: aquí es mucho más complicado, pero por eso mismo me emociona regresar. He tenido múltiples giras y cada vez disfruto más venir”.

Incluso, no dudó en destacar el simbolismo del recinto capitalino dentro de la lucha libre mundial.

“Sin duda, la Arena México es la catedral de la lucha libre en todo el mundo. Es el mejor recinto, mi lugar favorito para luchar y la meca de la lucha libre profesional”.

(Cortesía: CMLL)

La función también incluirá la disputa por los Campeonatos Mundiales en Pareja de MLW, donde Donovan Dijak y Bishop Dyer se medirán ante Averno y Euforia.

PUBLICIDAD

(Cortesía: CMLL)

Además, en la lucha semifinal, Ángel de Oro y Soberano Jr. enfrentarán a Trevor Lee y Austin Aries.

(Cortesía: CMLL)

Y la lucha a una sola caída entre Neón y Diego Hill.

PUBLICIDAD

(Cortesía: CMLL)

Con un cartel que mezcla talento nacional e internacional, el evento promete consolidar la alianza entre ambas promociones, mientras los luchadores de MLW dejan claro que competir en México no solo representa un reto deportivo, sino también un honor dentro de la industria.