De Nashville a Monterrey: esta es la distancia que deben recorrer los Tigres para disputar los cuartos de final de la Liga MX vs Chivas

Tigres tomó la ventaja en el juego de ida tras ganar por la mínima a Nashville en Estados Unidos. (Alan Poizner-Imagn Images)

Después de haber vencido a Nashville por 0-1 en las semifinales de ida de la CONCACAF Champions Cup, Tigres ahora deberá realizar el viaje de regreso a Monterrey para encarar su compromiso de los cuartos de final de la Liga Mx ante Chivas.

El cuadro felino llega motivado a su duelo contra el Rebaño Sagrado tras un valioso triunfo de visitante, aunque habrá que ver si el desgastante viaje no termina mermando físicamente al plantel de cara al enfrentamiento contra el Guadalajara.

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Distancia entre Nashville y Monterrey

El vuelo entre Nashville y Monterrey dura aproximadamente cinco horas. (Alan Poizner-Imagn Images)

El vuelo directo de Nashville a Monterrey dura aproximadamente 4 horas y 48 minutos, aunque podría prolongarse con escalas.

Tras un partido de ida donde sobrellevaron el juego sin gran exigencia del rival estadounidense, no se anticipa un desgaste físico significativo para el cuadro felino y todo indica que llegarán en óptimas condiciones para encarar el partido contra el Guadalajara.

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No obstante, genera preocupación la lesión muscular de Ozziel Herrera, quien abandonó el campo en el partido de ida contra Nashville SC al cierre del primer tiempo.

El extremo sintió molestias físicas, recibió atención médica y, aunque jugó los minutos finales, fue sustituido en el descanso para evitar que la situación se agravara.

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Qué necesita Tigres para avanzar a la siguiente ronda en CONCACAF

Al cuadro mexicano le basta con un empate o la victoria para instalarse en la final. (Alan Poizner-Imagn Images)

Tras la victoria mínima (0-1) en la ida ante Nashville SC en la semifinal de la CONCACAF Champions Cup, Tigres solo necesita un empate o triunfo en el Volcán para avanzar a la final.

Sin embargo, una derrota por dos goles o más clasificaría directamente al Nashville. Si los estadounidenses ganan por la mínima (1-0), el pase se definiría en tiempo extra y posibles penales.

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Cierre de torneo demandante para Tigres

(Alan Poizner-Imagn Images)

Este cierre de torneo representa un reto monumental para Tigres, que mantiene viva la ilusión en fases decisivas de dos competencias clave: la Liga MX, donde la directiva anhela al fin el título liguero, y la CONCACAF Champions Cup, con el pase al Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental como premio mayor.

Los preparadores físicos desempeñarán un rol crucial para sostener la condición de los jugadores ante esta carga intensa, mientras Guido Pizarro deberá gestionar inteligentemente los minutos para evitar fatiga acumulada sin dejar que estos cambios afecten al rendimiento del equipo en la cancha,

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