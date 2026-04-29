Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

Cristián Calderón. (REUTERS/Antonio Ojeda)

Mientras se prepara para disputar los Cuartos de Final ante Pumas en la Liguilla del Clausura 2026, América también comienza a delinear su plantel rumbo al próximo torneo.

Bajo este contexto, el conjunto azulcrema contempla el regreso de tres futbolistas que se encuentran a préstamo en Necaxa, lo que obligará al cuerpo técnico a definir su continuidad.

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Regresos desde Necaxa abren evaluación en Coapa

Emilio Lara. (Cuartoscuro)

De cara al Apertura 2026, América deberá analizar a los jugadores que vuelven tras cesión.

Se trata de Cristián Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano, quienes militan en Necaxa y deberán reportar en Coapa una vez concluido el receso por el Mundial 2026.

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El regreso de estos elementos representa una primera base para la planeación del plantel, previo a la posible incorporación de refuerzos. Sin embargo, su permanencia no está garantizada, ya que el cuerpo técnico encabezado por André Jardine deberá evaluar si entran en sus planes.

Franco Rossano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Entre los tres, el caso de Calderón destaca por su antecedente reciente, ya que fue parte importante en la etapa del tricampeonato, lo que podría darle mayores posibilidades de continuidad.

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