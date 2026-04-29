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Nottingham Forest vs Aston Villa: cuándo y dónde ver las semifinales de ida de la UEFA Europa League desde México

La batalla inglesa vivirá un nuevo capítulo pero ahora en el escenario continental, donde ambos equipos buscarán su boleto a la final del certamen

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La batalla inglesa vivirá un nuevo capítulo pero ahora en el escenario continental, donde ambos equipos buscarán su boleto a la final del certamen. (Reuters/Andrew Boyers)
La batalla inglesa vivirá un nuevo capítulo pero ahora en el escenario continental, donde ambos equipos buscarán su boleto a la final del certamen. (Reuters/Andrew Boyers)

Nottingham Forest y Aston Villa se verán las caras este jueves 30 de abril en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en las semifinales de ida de la UEFA Europa League, en una batalla intensa entre dos equipos ingleses que sueñan con conseguir el trofeo continental.

Ambos clubes afrontan realidades opuestas en la Premier League: mientras los Villanos pelean por plazas europeas en la zona alta de la tabla, el Nottingham Forest lucha en los puestos de descenso y sueña con la permanencia en la máxima categoría.

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La lucha por permanecer en primera

El Nottingham se juega la permanencia en las últimas jornadas. (Reuters/Lee Smith)
El Nottingham se juega la permanencia en las últimas jornadas. (Reuters/Lee Smith)

El Nottingham Forest ha experimentado un cambio drástico de una temporada a otra en la Premier League. El torneo pasado irrumpieron como la gran revelación, asegurando boleto a la Europa League con un fútbol vibrante y resultados inesperados.

Sin embargo, este año la realidad es totalmente diferente con una campaña llena de altibajos y con tropiezos en la competición local que cada vez los hunden más en su pelea por permanecer en la máxima categoría.

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Actualmente ocupan la decimosexta posición con 39 puntos, solamente cinco unidades por encima del Tottenham, que cierra la zona de descenso en el lugar 18 con 34 unidades.

Aston Villa en la pelea por entrar a Champions

Los villanos están a un paso de conseguir su boleto a Champions. (REUTERS/Jaimi Joy)
Los villanos están a un paso de conseguir su boleto a Champions. (REUTERS/Jaimi Joy)

El Aston Villa vive una temporada excepcional tanto en la Premier League como en competiciones europeas. Los Villanos ocupan puestos de Champions League, aprovechando el cupo extra que Inglaterra asegura gracias a su alto coeficiente UEFA para la próxima campaña.

Actualmente se mantienen en la quinta y última plaza que otorga boleto directo a la UEFA Champions League con 58 puntos, ocho unidades por encima de su perseguidor más cercano, el Brighton con 50. Están a un paso de amarrar su histórica clasificación a la máxima competencia continental.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo desde México

El encuentro entre Nottingham Forest y Aston Villa podrá sintonizarse este jueves 30 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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