México

Popocatépetl registró 136 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán. (Cuartoscuro)
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán. (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 136 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Actualmente, Don Goyo, como también es conocido, se encuentra en Amarillo Fase 2, detalla el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.En consecuencia, se hace un llamado a la comunidad a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.En caso de reportarse aguaceros fuertes en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la población reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Los últimos registros de Don Goyo

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

PUBLICIDAD

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Semáforo de Alerta Volcánica

Para advertir el peligro en el que se encuentra un volcán activo, como lo es el Popocatépetl, el Cenapred y la UNAM cuentan con el Semáforo de Alerta Volcánica.Como cualquier otro semáforo, el de Alerta Volcánica tiene tres colores: verde, amarillo y rojo. En seguida te explicamos qué significa cada color:VerdeEl color verde significa que todo está en la normalidad, este color tiene dos fases, en la fase uno quiere decir que el volcán se encuentra en calma, mientras que en la fase dos solo se presentan ligeras manifestaciones de actividad, como fumarolas y actividad sísmica esporádica.AmarilloEl color amarillo señala que la actividad del volcán es mayor. Este color está dividido en tres fases:Fase uno, cuando el volcán presenta manifestaciones claras de actividad, como sismicidad volcánica local frecuente, fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, así como emisiones esporádicas y ligeras de ceniza.Fase dos, en esta el volcán muestra un incremento de actividad con explosiones esporádicas, pluma continua de vapor y agua, caída de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociados a las explosiones, crecimiento y destrucción de domos de lava, así como flujos de lodo o de escombros de corto alcance.Fase tres, el volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente con el lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos de mediano alcance y caída de ceniza notoria en poblaciones cercanas.RojoEl color rojo significa que hay peligro y se debe estar listo para la evacuación. Este color está dividido en dos fases:Fase uno, quiere decir que el volcán muestra actividad explosiva de escala intermedia a alta, la emisión de columnas de vapor de agua y gas es de varios kilómetros de altura, lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, caída de ceniza importante en poblaciones y ciudades lejanas, así como flujos piroclásticos y flujos de lodo que pueden alcanzar a poblaciones cercanas.Fase dos, el volcán presenta actividad explosiva de escala alta a extrema, las columnas eruptivas son de decenas de kilómetros de altura y gran alcance, caídas intensas de ceniza, arena y fragmentos volcánicos sobre poblaciones a distancias mayores, posibles derrumbes parciales del edificio volcánico, flujo de piroclásticos y flujos de escombros masivos que pueden alcanzar a poblaciones cercanas e intermedias, grandes lahares de efectos devastadores y graves daños al entorno.

Temas Relacionados

Actividad Popocatépetl hoyExhalaciones del Popocatépetl hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

La celebración más exclusiva de la alta costura y arte regresa este año con una nueva propuesta e invitados de lujo

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

América contará con más opciones tras el regreso de futbolistas cedidos en Necaxa

Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y otros personajes del popular programa chileno se presentarán en un show gratuito para celebrar a las infancias

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Verificación vehicular mayo 2026: últimos días para autos con estos engomados

Verificentros de la Ciudad de México suspenden servicio el 1 de mayo: así afecta la verificación de tu auto en 2026

Verificación vehicular mayo 2026: últimos días para autos con estos engomados

Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026

Ambos cantantes reunirán a sus fans para brindar un espectáculo en agradecimiento

Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

El liderazgo del CJNG bajo presión: quién estaría en la mira de las autoridades tras la captura de “El Jardinero”

El liderazgo del CJNG bajo presión: quién estaría en la mira de las autoridades tras la captura de “El Jardinero”

Abogados de Fernando Farías afirman que contralmirante avisó por WhatsApp a mandos de Marina sobre huachicol fiscal

Cateo en Culiacán deja tres detenidos ligados a “Los Mayos”: les aseguran armas, vehículos y droga

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

Comisión del Congreso de Sinaloa aprueba restringir música con apología del delito en escuelas y transporte público

ENTRETENIMIENTO

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

DEPORTES

Nottingham Forest vs Aston Villa: cuándo y dónde ver las semifinales de ida de la UEFA Europa League desde México

Nottingham Forest vs Aston Villa: cuándo y dónde ver las semifinales de ida de la UEFA Europa League desde México

Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

CMLL vs MLW: luchadores extranjeros reaccionan al reto de combatir en la Arena México

De Nashville a Monterrey: esta es la distancia que deben recorrer los Tigres para disputar los cuartos de final de la Liga MX vs Chivas

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO a la delegación mexicana en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados?