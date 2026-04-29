México

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

La excandidata presidencial reconoció públicamente a las víctimas que alzaron la voz y resaltó la dificultad de enfrentar estructuras de poder en México

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Josefina Vázquez Mota (Foto: Cuartoscuro)
Josefina Vázquez Mota (Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra La Luz del Mundo por delincuencia organizada, tras señalar falta de cooperación con autoridades de Estados Unidos.

La ex candidata presidencial en las elecciones 2012, Josefina Vázquez Mota, reconoció desde su cuenta oficial en ‘X’ a quienes, pese al silencio impuesto, decidieron alzar la voz:

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“Buscar justicia frente a estructuras de poder no es sencillo. Requiere una valentía enorme, una dignidad inquebrantable y una fuerza que merece todo nuestro respeto”.

Reapertura del caso contra La Luz del Mundo

La decisión judicial instruyó que la FGR retome las indagatorias por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la iglesia La Luz del Mundo.

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De acuerdo con el juez, la fiscalía no agotó líneas de investigación e hizo hincapié en la “falta de cooperación con autoridades estadounidenses”, lo que habría limitado el alcance de la pesquisa.

Este fallo surge luego de que se conocieran diversos testimonios de víctimas y denuncias sobre abuso sexual y encubrimiento al interior de la organización, liderada por Naasón Joaquín García, quien actualmente se encuentra preso en California, Estados Unidos.

El reconocimiento a las víctimas y el contexto político

En este contexto, Vázquez Mota agradeció en ‘X’ a las víctimas: “Gracias por no rendirse. No están solas. Su voz importa, su verdad abre camino y su lucha sostiene la esperanza de que la justicia sí se puede alcanzar”.

La excandidata a la presidencia subrayó la dificultad de enfrentar a estructuras de poder y destacó el coraje de quienes han denunciado los abusos.

ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)
ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)

Su declaración llega tras años de controversia y movilización social que generó la impunidad de este caso, en los que colectivos de víctimas han exigido que las autoridades mexicanas colaboren plenamente con instancias internacionales y garanticen acceso a la justicia.

Antecedentes y repercusiones de la investigación

El caso contra La Luz del Mundo cobró relevancia internacional en 2019, cuando el líder de la congregación fue detenido y procesado en Estados Unidos por abusos sexuales.

Organizaciones civiles han criticado repetidamente la lentitud y opacidad de las investigaciones en México y han exigido apertura y transparencia durante el proceso legal.

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