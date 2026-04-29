México

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y otros personajes del popular programa chileno se presentarán en un show gratuito para celebrar a las infancias

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El concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México, organizado con motivo del Día del Niño y la Niña, ha generado gran expectativa entre miles de asistentes que planean acudir al evento masivo en el corazón de la capital.

Ante la alta afluencia prevista, una de las principales dudas gira en torno a las condiciones del clima en la CDMX para este jueves 30 de abril, especialmente por tratarse de un espectáculo al aire libre en plena temporada de calor.

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(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

¿Habrá lluvia durante el concierto de 31 minutos?

De acuerdo con la información de las autoridades, no se prevén lluvias durante el concierto en el Zócalo capitalino de este jueves.

El aviso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indica que durante el evento se espera cielo medio nublado sin precipitaciones, lo que permitirá que el espectáculo se desarrolle de forma óptima.

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Sin embargo, advirtieron que podrían registrarse rachas de viento de hasta 45 km/h, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a indicaciones oficiales.

Clima en CDMX durante el evento

El reporte señala que la Ciudad de México alcanzará temperaturas máximas de entre 30 y 32 °C durante la tarde, con un ambiente muy caluroso.

Para la noche, cuando se lleve a cabo el concierto, se prevé un ambiente cálido con temperaturas de entre 22 y 24 °C, manteniéndose condiciones estables, aunque con sensación térmica elevada.

Recomendaciones para asistir al concierto en el Zócalo

Ante estas condiciones, la SGIRPC emitió recomendaciones para quienes asistan al evento:

  • Usar bloqueador solar
  • Beber abundantes líquidos
  • Evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que pueden descomponerse rápidamente
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Prestar atención a personas vulnerables, como bebés, niñas, niños y adultos mayores
  • Seguir las indicaciones de las autoridades
  • Mantenerse cerca de acompañantes y portar identificación con datos de contacto

La clave para disfrutar del concierto será la hidratación, la protección solar y seguir las medidas de prevención, en un evento que promete ser uno de los más concurridos del año en la Ciudad de México.

Un concierto para celebrar a las infancias

El espectáculo de personajes queridos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo, forma parte de los festejos organizados en la capital para festejar a los más pequeños.

Actualmente 31 minutos está presentando su show Radio Guaripolo II en diversos puntos del país, por lo que se espera que el setlist del show sea el mismo.

Podrás escuchar canciones reconocidas como "Mi muñeca me habló“ y ”Bailan sin César", entre muchas otras más.

¿Cómo ver la transmisión de 31 Minutos desde casa?

Para que nadie se quede fuera de esta gran fiesta musical, el evento podrá seguirse de manera remota y en tiempo real a través de la televisión pública. Hasta el momento, el Canal Catorce ha sido el primero en levantar la mano para garantizar que la señal llegue a todos los hogares.

Recuerda:

  • Fecha: Jueves 30 de abril.
  • Horario de inicio: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Dónde sintonizar: Canal Catorce (señal 14.1 de televisión abierta) y redes oficiales por confirmar.

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