El liderazgo del CJNG bajo presión: quién estaría en la mira de las autoridades tras la captura de “El Jardinero”

Omar García Harfuch dio a conocer la detención de El Jardinero. (Jovani Pérez/Infobae)

Luego de la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un delincuente de alto perfil perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno de México podría tener en la mira a otros miembros de ese grupo delictivo.

Y es que en los últimos dos meses el gobierno mexicano ha dado dos golpes contundentes contra esa organización criminal: primero, el asesinato de Rubén Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, en un operativo que buscaba su captura en Tapalpa, Jalisco, y el segundo con la detención de El Jardinero, quien sonaba como uno de los posibles líderes que tomaría el lugar de El Mencho dentro del CJNG.

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¿Quiénes están en la mira del Gobierno de México tras la captura de El Jardinero y el asesinato de El Mencho?

En entrevista para Infobae México, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, dijo quiénes pueden ser los miembros del CJNG que podrían estar en la mira del Gobierno de México para ser los próximos detenidos.

Sánchez dijo que siempre quien encabeza a la organización es prioridad. “En este caso Juan Carlos Valencia González, obviamente Gonzalo Mendoza Gaitán El Sapo, Heraclio Guerrero, alias Tío Laco, Ricardo Ruiz, el Doble R, etcétera”, señaló.

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¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González, alias El 03, R3, o El Pelón, de 41 años de edad, es identificado como el presunto sucesor y nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien es hijastro.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

Nació en California, por lo que tiene ciudadanía estadounidense y lideró el Grupo Élite del CJNG, una de las células más violentas de ese cártel.

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Es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, quien fue esposa de El Mencho, y de Armando Valencia Cornelio, exlíder del Cártel del Milenio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

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¿Quién es Gonzalo Mendoza Gaytán?

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, es un narcotraficante mexicano y líder de alto rango del CJNG y ha sido señalado como uno de los posibles sucesores de El Mencho.

A lo largo de la década de 2010 y a inicios de la del 2020, fue identificado como mando regional del grupo criminal en el estado de Jalisco, donde presuntamente coordinó células armadas, operaciones de narcotráfico, extorsión y reclutamiento de nuevos integrantes.

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La justicia federal ordenó transferir al Estado más de 315 mil pesos de cuentas ligadas a la familia de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Se le atribuyen diversos hechos, como la emboscada del 2015 contra policías estatales en San Sebastián del Oeste, la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, en 2023 y las actividades del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.

¿Quién es Heraclio Guerrero?

Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido por su alias“Tío Lako”, es identificado por las autoridades mexicanas como un líder criminal relevante y operador de alto nivel del CJNG.

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Es considerado uno de los socios cercanos a Nemesio Osegura Cervantes, y lidera la facción conocida como Los Guerreros con influencia significativa en Michoacán, particularmente en la zona limítrofe con Jalisco.

Se le vincula con actividades como el narcotráfico, robo de combustible (huachicol), y se le ha señalado por protagonizar narcofiestas ostentosas y la posesión de animales exóticos.

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Debido a su longevidad y poder en la región, se le señaló como posible sucesor del liderazgo del CJNG. Su hijo fue asesinado junto con El Mencho en el operativo en el que se buscaba detener al líder del CJNG.

¿Quién es Ricardo Ruiz, el Doble R?

Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R o RR, es un narcotraficamente mexicano y líder de alto rango del CJNG. Diversos reportes lo identifican como posible sucesor de El Mencho.

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Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2

Ruiz Velasco habría desarrollado su actividad dentro del CJNG durante la década del 2010. Ha sido señalado como uno de los mandos del Grupo Élite, una célula armada del cártel que participa en enfrentamientos contra organizaciones rivales y en operaciones de seguridad interna del grupo.

También ha sido identificado como presunto jefe de plaza en zonas del estado de Jalisco, particularmente en municipios del área metropolitana de Guadalajara.