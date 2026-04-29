Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026

¡Ya es oficial! Mario Bautista confirmó el espectáculo gratis que brindará junto Aarón Mercury en la Ciudad de México (RS)

¡Ya es oficial! Mario Bautista confirmó el espectáculo gratis que brindará junto Aarón Mercury en la Ciudad de México luego de haber protagonizado una de las peleas del Supernova Génesis 2026.

Ambos influencers prometieron al final de su pelea reunir a todos sus fans en agradecimiento por todo el apoyo que han recibido a lo largo de su carrera.

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Mercury y Bautista se subieron al ring el fin de semana pasado en lo que fue la contienda coestelar de la velada, donde Aarón salió con la victoria luego de derribar en dos ocasiones a Bautista. El árbitro determinó la suspensión de la pelea en el primer asalto, lo que marcó la primera victoria del cantante mexicano en la segunda edición del torneo, mientras que Mario experimentó su primera derrota en esta competencia.

El Supernova Génesis 2026 vivió una segunda edición llena de música, adrenalina y espectáculo (X@supernovaboxing)

¿Cuándo y a qué hora será el espectáculo gratis que darán Mario Bautista y Aarón Mercury?

La expectativa entre los seguidores de Mario Bautista y Aarón Mercury creció tras el anuncio de que ambos ofrecerán un espectáculo gratuito el viernes 1 de mayo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. La cita está marcada para las 15:00 horas, donde se espera una numerosa asistencia de fanáticos.

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La confirmación llegó a través de la red social X, donde Mercury propuso el encuentro: “Hey Mario Bautista ¿Si nos vemos con las Bautisters y Mercurials a las 3 pm el viernes en el monumento de la Revolución o qué?”. La respuesta de Bautista no se hizo esperar y agregó un dato que alimentó la emoción de su público: “Ya tengo las sorpresas listas para el viernes así que Bautisters y Mercurials nos vemos a las 3 pm en el monumento a la revolución para gozar juntos”.

La expectativa entre los seguidores de Mario Bautista y Aarón Mercury creció tras el anuncio de que ambos ofrecerán un espectáculo gratuito el viernes 1 de mayo en el Monumento a la Revolución (captura de pantalla)

El evento fue anunciado como un espectáculo gratuito, lo que representa una oportunidad para los seguidores de ambos artistas de presenciar una presentación especial sin costo alguno. Tanto las “Bautisters” como los “Mercurials” se preparan para reunirse en uno de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana.

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¿Ambos influencers volverán a pelear?

Con el cinturón ya en su poder, Aarón Mercury no perdió tiempo y utilizó el momento para enviar un mensaje directo: expresó su deseo de enfrentarse a Juan de Dios Pantoja en un combate futuro. La declaración, realizada en un contexto de alta visibilidad mediática, dejó abierta la posibilidad de que ambos influencers protagonicen un duelo en la próxima edición del evento Supernova.

La idea de un nuevo combate entre figuras reconocidas de internet generó conversación entre seguidores y analistas de redes sociales. Mercury, al lanzar este reto público, alimentó las especulaciones sobre los posibles cruces que podrían darse en futuras veladas del torneo.

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En cuanto a Mario Bautista, aunque evitó pronunciarse sobre una próxima pelea, se mantiene la expectativa sobre su continuidad en el circuito. En la edición Supernova 2025, Bautista se impuso por nocaut al streamer colombiano Westcol, resultado que reforzó su posición como uno de los favoritos del público en este tipo de espectáculos.