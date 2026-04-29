Secretario de Guerra de Estados Unidos pide más acciones en la frontera: “con rapidez”

La comparecencia ante el Congreso estadounidense estuvo centrada en la exigencia de nuevas acciones por parte de las autoridades mexicanas, luego de que la administración de Donald Trump reiterara la necesidad de colaboración inmediata en la frontera común. REUTERS/Elizabeth Frantz

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para debatir el presupuesto militar de 2027, una propuesta histórica que elevaría el gasto en defensa a 1.5 billones de dólares. En su testimonio, Hegseth reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero dejó claro que esos esfuerzos deben intensificarse y, sobre todo, “hacerlo con rapidez”.

Washington mantiene la presión sobre México en materia de seguridad

El gobierno de Donald Trump volvió a exigir resultados concretos a México en el control de la frontera. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Guerra estadounidense señaló que, si bien México ha mostrado ciertos avances, “necesitamos ver más, y verlo rápido”.

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La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, donde la presión migratoria y de seguridad desde Washington no cede.

¿Qué le pide EU a México?

Según el testimonio presentado ante el Congreso, la administración Trump sostiene que ha logrado llevar a cero los cruces ilegales en la frontera, gracias a operativos militares terrestres, marítimos y aéreos. Sin embargo, deja claro que eso no es suficiente sin mayor colaboración mexicana.

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Entre las exigencias implícitas destacan:

Mayor control del lado mexicano de la frontera.

Resultados visibles y urgentes , no solo compromisos.

Coordinación activa con las fuerzas armadas de EU, en línea con la reciente autorización del Senado mexicano para el ingreso de 96 marines a capacitar tropas de la Semar.

D.C., EE.UU., 29 de abril de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Una comparecencia marcada por la guerra en Irán

La sesión en el Congreso estuvo lejos de ser tranquila. Los legisladores demócratas cuestionaron duramente la gestión del conflicto con Irán —donde el estrecho de Ormuz permanece bloqueado—, el disparo de costos de la guerra, la reducción de reservas de municiones y el bombardeo de una escuela con víctimas civiles, incluidos niños.

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El representante demócrata Adam Smith lo resumió así: “Uno puede ganar muchas pequeñas batallas y perder la guerra”, cuestionando una estrategia basada en la fuerza y la coerción como herramienta diplomática global.

REUTERS/Kylie Cooper

*Información en desarrollo

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