Que es el VAR y como funciona en el Mundial 2026: guia completa para entender cada decisión

EFE/ Miguel Gutiérrez /POOL

El VAR en el futbol ya no es novedad, pero sigue generando debate. Cómo funciona la revisión de vídeo en el Mundial 2026, en qué jugadas interviene y cuáles son sus límites.

A ocho años de su implementación oficial en Rusia 2018, el Sistema de Videoarbitraje (VAR) llega a la Copa del Mundo 2026 como una herramienta consolidada, pero en constante evolución técnica.

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Su objetivo fundamental sigue siendo el mismo: reducir los errores humanos que pueden cambiar el rumbo de un partido, bajo la premisa de “mínima interferencia, máximo beneficio”.

En qué jugadas puede intervenir el VAR y en cuáles no

El protocolo es estricto para evitar que el ritmo del juego se pierda excesivamente.

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El VAR solo puede alertar al árbitro principal en situaciones específicas que se consideran “errores claros, obvios y manifiestos” o “incidentes graves inadvertidos”:

Goles: Se revisa cualquier infracción previa a la anotación, como fueras de juego, faltas del equipo atacante o si el balón salió del campo.

Penaltis: El VAR analiza si la decisión de pitar (o no pitar) un penal fue correcta, evaluando la existencia de contacto o la ubicación de la falta.

Tarjetas rojas directas: Se interviene en jugadas de juego brusco grave o conducta violenta.

Confusión de identidad: Si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

Segundas tarjetas amarillas: El VAR podrá intervenir cuando exista evidencia clara de que una segunda amonestación —que deriva en expulsión— fue incorrecta, con el objetivo de evitar expulsiones injustas.

Tiros de esquina mal concedidos: Si es evidente que no era córner, el VAR puede avisar de inmediato para corregirlo antes de que se reanude el juego.

El VAR se implmentó en los mundiales desde 2018. REUTERS/Molly Darlington

Fuera de las excepciones recientemente aprobadas para córners claramente mal concedidos, el VAR no interviene en jugadas menores como saques de banda o faltas comunes en mitad de cancha que no terminan en gol.

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Cuánto tiempo demoran las revisiones y cómo se comunica la decisión

Uno de los mayores retos para el Mundial 2026 es la agilidad. En promedio, una revisión rápida de “comprobación” —que sucede en segundo plano— toma apenas unos segundos.

Sin embargo, si el VAR sugiere una revisión en pantalla, el tiempo puede extenderse entre 60 y 120 segundos.

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Para mejorar la experiencia del espectador, en este Mundial se mantiene la política de transparencia en tiempo real.

Una vez que el árbitro toma la decisión final tras ver el monitor, deberá anunciar por los altavoces del estadio la razón técnica del fallo (por ejemplo: “falta del número 10 antes del gol”).

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Además, las pantallas gigantes mostrarán las mismas repeticiones que el árbitro está viendo, permitiendo que la afición comprenda el porqué de la demora y la resolución técnica, reduciendo la incertidumbre y el caos en las gradas.