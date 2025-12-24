Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

En redes sociales se compartieron videos de los hechos violentos. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

El estado de Sinaloa se volvió el centro de nuevos hechos violentos en vísperas de Nochebuena durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre luego de que se reportaran balaceras y una explosión en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con medios locales, habitantes del municipio reportaron ráfagas de arma de fuego y detonaciones en distintos puntos de la región.

Los habitantes de las colonias Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito, ubicadas en las afueras de la cabecera municipal, reportaron haber escuchado al menos cuatro explosiones y detonaciones de armas de fuego

Versiones extraoficiales refieren que se podría tratar de un posible enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Marina (Semar); sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información respecto a los hechos de violencia registrados.

Habitantes compartieron explosión en redes sociales

Durante la mañana se reportó balacera en cerro ubicado en Escuinapa, Sinaloa. (Redes Sociales)

En redes sociales fueron compartidos videos de una explosión registrada en la periferia del municipio durante las primeras horas de este miércoles.

*Información en desarrollo...