Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Infobae)

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha comenzado a sufrir bajas significativas en los últimos días en lo que parece un cerco realizado por las autoridades mexicanas para debilitar su estructura y lograr la captura de su principal líder, Iván Archivaldo Guzmán.

Tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, las facciones de Los Chapitos y Los Mayos comenzaron una guerra en el estado que llevan por nombre, la cual inició el 9 de septiembre de 2024.

Como parte de sus estrategias para hacerle frente, una alianza formada por Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzó a visibilizarse desde finales del 2024.

Hombres armados, supuestos integrantes del CJNG, posaron frente a las letras turísticas de Cacalotán, sindicatura de El Rosario, Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

A más de un año de la disputa que ha provocado más de 2 mil asesinatos, la célula liderada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo, hijos de “El Chapo” Guzmán, ha sufrido bajas importantes en los últimos días tras los asesinatos de sus jefes de seguridad y la detención de integrantes clave en la estructura criminal.

Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue asesinado en un ataque directo la noche del 21 de diciembre en un restaurante de Zona Rosa en Ciudad de México.

Por información que permitiera su captura, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares.

Jalisco: el estado que sería clave

Jalisco ha comenzado a ser un sitio de interés debido a la alianza que Los Chapitos y el CJNG mantendrían para hacer frente a la guerra contra Los Mayos.

Aunque su unión cobró notoriedad desde finales de 2024 con el ingreso de sicarios del CJNG a Sinaloa, así como de la aparición de mantas firmadas por ambas organizaciones y hasta el decomiso de equipo táctico con sus siglas en Culiacán, la reciente detención de dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco sería otra confirmación de las negociaciones que mantienen.

Mario Alfredo Lindoro, alias “7″, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Mario Lindoro, alias “Niño”, operador financiero y suegro del hijo de “El Chapo”, fueron detenidos en un operativo realizado por elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas este martes en el municipio de Zapopan.

Su arresto se efectuó luego de que los agentes identificaron dos domicilios donde se resguardaban personas vinculadas con un grupo delictivo, por lo que se realizaron cateos en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

Autoridades niegan alianza pese a indicios

A la izquierda el cuñado y a la derecha el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Foto: SSPC

Jalisco es el bastión de la organización criminal liderada por “El Mencho”, la cual permanece bajo su dominio desde sus inicios en 2009.

La detención de dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán podría confirmar su interés por mantener una alianza con el CJNG al poder ingresar dos integrantes de alto rango a uno de los estados más importantes para la organización criminal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, han negado en varias ocasiones que ambos grupos criminales mantengan una alianza al argumentar que “no ha habido ningún indicio”, además de señalar a grupos de Sinaloa como los responsables de colocar mantas que lo anunciaban para amedrentar.

“Al momento no ha habido ninguna alianza, ni ninguna detención que confirme que hay una alianza”, dijo Harfuch en conferencia de prensa matutina del 27 de agosto de 2025.

Grafiti sobre banqueta anunció la alianza del CJNG con la facción de Los Chapitos. (X @thepuni26470896)

El consultor en materia de seguridad, David Saucedo, afirmó que el balance con el que cuenta el Gabinete de Seguridad señala que la facción de Los Mayos (liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de “El Mayo”) estaba ganando la guerra en Sinaloa, lo que provocó que sicarios del CJNG comenzaran a ingresar al estado para brindar apoyo a Los Chapitos.

Durante una entrevista realizada para Imagen Radio, el experto detalló que actualmente este despliegue de sicarios del CJNG estaría provocando el aumento de la violencia al sur de Sinaloa debido al ingreso desde el sur del estado de las tropas de “El Mencho”.

Así se habría formado su alianza, según Luis Chaparro

La alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Infobae)

En entrevista con Infobae México, Luis Chaparro, periodista especializado en temas de narcotráfico, explicó que la alianza del CJNG y Los Chapitos se realizó mediante un encuentro entre Jesús Alfredo Guzmán Salazar y representantes de la organización de “El Mencho”.

El periodista, que cita fuentes de la familia Guzmán, señaló que Alfredo viajó a las instalaciones de una empresa en Zapopan, Jalisco, donde se habría reunido con un familiar de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Ahí habrían acordado la entrega de territorios que controlan Los Chapitos, sobre todo en fronteras, a cambio de apoyo, de gente, armas, etcétera, contra Los Mayos, e incluso se habló del logotipo, del nombre (de la alianza)”, explicó.

Por su parte, Ovidio Guzmán López y Joaquín se encuentran detenidos en los Estados Unidos en medio de una colaboración con autoridades de ese país con la que buscan beneficios para su familia, tal y como fue el ingreso en mayo de 2025 de 17 de sus familiares.