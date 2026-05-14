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Dua Lipa anuncia película sobre concierto en México: esta es la fecha de estreno

La cantante se presentó el pasado 1,2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros

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Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX
Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

La cantante británica, Dua Lipa anunció a través de su cuenta oficial de X, el lanzamiento de la película “End of an Era (Live from Mexico)”, una concierto grabado durante sus tres shows del pasado 1,2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, marcando el final de su gira mundial “Radical Optimism”.

A través de un video con pequeñas tomas sobre los espectáculos vividos en la Ciudad de México, la interprete de “Levitating” confirmó este nuevo material creando una ola de euforia entre sus fanáticos mexicanos.

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¿Cuándo se estrena la película de Dua Lipa sobre concierto en México?

De acuerdo con la publicación, la fecha de estreno está programada para el próximo jueves 21 de mayo por medio de la plataforma YouTube.

En el sitio web ya se puede visualizar la cuenta regresiva para que los seguidores de la cantante puedan recibir el aviso de su lanzamiento.

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Dua Lipa
Dua Lipa a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

“Ahora podemos disfrutar de estos programas por siempre jamás, ¡¡¡Te amo!!!! Ah, y solo porque no puedo esperar… Fin de una era (en vivo desde México)“, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, Dua confirmó a la par un álbum del concierto en vivo, el cual saldrá al público posterior a la cinta, el 22 de mayo a través de todas las plataformas de streaming.

La primera visita de la interprete de “Levitating”

En noviembre de 2017, Dua Lipa visitó México por primera vez para presentarse en el festival Corona Capital, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En ese entonces, la cantante británica se encontraba en los inicios de su carrera, tras haber lanzado su álbum debut y comenzar a captar la atención del público con canciones como “Be the One” y “New Rules”.

Durante el evento, ofreció un show de aproximadamente 40 minutos, interpretando nueve temas y sorprendiendo a los asistentes con su presencia escénica y energía. Aunque no era la artista principal y su turno fue por la tarde, su actuación logró destacar en un cartel dominado por bandas como Foo Fighters y Green Day, consolidándose como una revelación inesperada.

Ocho años después, regresó al país siendo una figura internacional, protagonizando tres conciertos con localidades agotadas en la capital del país. Su vínculo con el público mexicano creció a lo largo del tiempo, y actualmente celebra la cultura local en cada visita. El debut en 2017 marcó el inicio de una relación duradera con México, donde hoy es una de las artistas internacionales más queridas.

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