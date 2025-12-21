Dos muertos tras balacera y nuevos bloqueos impiden el paso a Escuinapa: autoridades investigan

Las autoridades se encuentran investigandola zona. (SSP Sinaloa)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa informó que la mañana del domingo 21 de diciembre se había bloqueado el paso en ambos sentidos para la cabecera municipal de Escuinapa sobre la autopista Mazatlán-Tepic a la altura del kilómetro 183.

Alrededor de las 8:50 horas, se reportó la presencia de un vehículo que impedía el cruce de automóviles, por lo que el Grupo Interinstitucional tomó acción y aproximadamente al mediodía se liberó la vía.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSP Sinaloa en su cuenta oficial de X, las labores de remoción en las inmediaciones de la vía de comunicación terrestre continúan.

Elementos de los tres niveles acuden a Escuinapa

Por ello, invitaron a circular con precaución y a atender las indicaciones de la Guardia Nacional en ese tramo. Además, señalaron que continúan los reconocimientos de seguridad por parte de las autoridades en la cabecera municipal de Escuinapa, donde la situación ya está controlada.

“Se pide a la población que atienda las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en despliegue operativo para brindar seguridad”, señaló el comunicado.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre ellos Línea Directa, luego de más de dos horas de enfrentamiento en la zona centro del municipio, fuentes cercanas al portal señalaron que ya estaba controlada la situación gracias a la participación del Grupo Interinstitucional.

Sin embargo, las autoridades señalaron que hubo un saldo de dos personas fallecidas consideradas un daño colateral; la primera de ellas fue un taxista que quedó dentro de su carro, en medio del fuego cruzado y quien fue identificado por sus compañeros.

Las investigaciones en el área continúan. (REUTERS/Jorge Duenes)

La segunda víctima y la información hasta el momento

La segunda víctima perdió la vida luego de que fue arrollada por una camioneta, la cual supuestamente llevaba hombres armados. Según los reportes emitidos por fuentes locales, presuntamente llevaba una lavadora a rentar e iba a bordo de un triciclo cuando fue embestido.

Posteriormente, se llevaron a cabo recorridos terrestres por las calles y colonias donde se hicieron los reportes.

Hasta el momento no se han reportado más datos al respecto y no se ha informado de más personas lesionadas o que hayan ingresado a los hospitales de Escuinapa.

De acuerdo con información de Línea Directa, las casas en el lugar contaban con impactos de bala en la superficie. Los hechos se enmarcan en una situación de riesgo al norte del país, luego de que los narcobloqueos afectaran a las personas en días recientes.