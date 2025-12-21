México

El impacto del estrés en el peso: ¿engorda o adelgaza?

La identificación de los efectos de la tensión sobre el cuerpo permite adoptar estrategias que favorecen la estabilidad física y emocional

Guardar
La exposición prolongada a situaciones
La exposición prolongada a situaciones de tensión puede provocar tanto incremento como disminución de masa corporal, debido a la interacción de hormonas que afectan el apetito y el metabolismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés es una de las condiciones más comunes en la vida moderna. Aunque en pequeñas dosis puede ser útil para mantenernos alerta y productivos, cuando se vuelve constante o prolongado puede tener efectos profundos en la salud física y emocional.

Uno de los más visibles es su impacto en el peso corporal, un tema que genera debate porque no afecta a todas las personas de la misma manera. Algunos individuos experimentan un aumento de peso durante periodos de tensión, mientras que otros pierden kilos sin proponérselo.

La respuesta al estrés varía
La respuesta al estrés varía entre personas, pudiendo provocar tanto aumento como pérdida de peso debido a cambios hormonales, emocionales y de comportamiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dualidad se explica por la interacción de factores hormonales, emocionales y de comportamiento que se activan en situaciones de estrés. Comprender cómo funciona este proceso es clave para prevenir desequilibrios y mantener un estilo de vida saludable.

Estrés y aumento de peso

Cuando el estrés se vuelve crónico, el cuerpo produce mayores niveles de cortisol, una hormona que incrementa el apetito y favorece la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal.

  • Cortisol elevado: estimula el hambre y la preferencia por alimentos calóricos.
  • Alimentación emocional: muchas personas buscan consuelo en comidas ricas en azúcar y grasa.
  • Falta de sueño y cansancio: reducen la motivación para hacer ejercicio.
  • Hábitos poco saludables: se refuerza el círculo vicioso de ansiedad y sobrepeso.
Niveles elevados de cortisol por
Niveles elevados de cortisol por estrés sostenido pueden incrementar el apetito y favorecer la acumulación de grasa en la zona abdominal, especialmente cuando se combinan con hábitos alimentarios poco saludables y falta de actividad física. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés y pérdida de peso

En contraste, el estrés agudo puede provocar el efecto contrario. La liberación de adrenalina activa el estado de alerta y reduce temporalmente la sensación de hambre.

  • Disminución del apetito: algunas personas comen menos o incluso saltan comidas.
  • Mayor gasto energético: el cuerpo en tensión constante quema más calorías.
  • Reducción de masa muscular: si no se compensa con buena alimentación, puede haber pérdida de peso no deseada.
En situaciones de estrés intenso
En situaciones de estrés intenso y breve, la liberación de adrenalina puede reducir el deseo de comer y aumentar el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir los cambios de peso por estrés

La clave está en reconocer cómo responde cada organismo y aplicar estrategias de manejo. Algunas de las sugerencias que suelen realizar los expertos en cuanto al tema son.

  • Dormir entre 7 y 8 horas para regular hormonas y energía.
  • Mantener una alimentación equilibrada, evitando ultraprocesados y exceso de cafeína.
  • Practicar ejercicio regular para liberar tensiones y estabilizar el metabolismo.
  • Usar técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o mindfulness.
  • Organizar el tiempo y evitar la procrastinación para reducir la sobrecarga mental.
  • Buscar apoyo emocional en amigos, familia o profesionales cuando sea necesario.
Dormir bien, mantener rutinas saludables
Dormir bien, mantener rutinas saludables y buscar apoyo son acciones que marcan la diferencia en el bienestar integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que el estrés puede impactar de manera dual en el peso corporal, ya sea favoreciendo el aumento por la liberación de cortisol y la adopción de hábitos poco saludables, o provocando pérdida de peso cuando la adrenalina reduce el apetito y aumenta el gasto energético.

Adoptar todos estos hábitos y prácticas puede permitir transformar el estrés en un desafío manejable, evitando que se convierta en un factor que desestabilice el bienestar físico y emocional.

Temas Relacionados

EstrésAumento de PesoBajara de PesoHabitos SaludablesEnfermedades y MedicamentosSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo de Chispazo:

Tris: todos los números ganadores del 20 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores

Receta de ponche de huevo: cómo preparar la bebida navideña en menos de una hora

La preparación, que combina ingredientes como vainilla, canela y nuez moscada, ofrece una opción adaptable para reuniones familiares y celebraciones

Receta de ponche de huevo:

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

El cadáver fue localizado en la zona rural

Reportan hallazgo del cuerpo de

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

La producción de Televisa, bajo la dirección de José Alberto Castro, reunirá a las ex participantes de un popular reality show

Esta es la novela en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo del cuerpo de

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

Javier Aquino se despide y

Javier Aquino se despide y cierra su ciclo dorado de 10 años al lado de Tigres

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios