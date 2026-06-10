Qué es el implante de naltrexona, alternativa a la que han recurrido Pablo Montero, Julián Figueroa, Claudio Yarto y otros famosos

Primer plano de la mano de un médico con guante azul sosteniendo un pequeño implante cilíndrico de naltrexona sobre una bandeja metálica en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de Claudio Yarto, líder de Caló, ha generado interés tras revelar que el implante de naltrexona resultó clave para dejar atrás las adicciones que marcaron una etapa de su vida.

El artista compartió que, al igual que Pablo Montero yJulián Figueroa, recurrió a este medicamento, conocido por inhibir tanto el deseo de consumir alcohol como el de sustancias ilícitas.

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¿Qué es el implante de naltrexona?

El implante de naltrexona es un dispositivo médico subcutáneo que libera el medicamento de manera continua durante períodos de uno a seis meses.

Su principio activo, la naltrexona, es un antagonista de los receptores opioides: bloquea los efectos de drogas como la heroína y el alcohol en el cerebro, ayudando a disminuir el deseo y el consumo de estas sustancias.

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¿Para qué sirve?

Está indicado principalmente en el tratamiento de la dependencia al alcohol y a los opioides.

Se utiliza en pacientes que buscan dejar estas sustancias, ya que reduce las recaídas y no genera dependencia.

Infografía detalla el implante de naltrexona para tratar adicciones, explicando su funcionamiento, beneficios, riesgos y el testimonio de Claudio Yarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede administrarse en comprimidos, inyecciones mensuales o en formato de implante subcutáneo, lo que facilita la adherencia al tratamiento.

¿Qué tan seguro es?

El uso de naltrexona es considerado seguro cuando se administra bajo supervisión médica.

Su aprobación por la FDA para este fin data de 1985.

Los implantes mejoran la adherencia y eliminan el riesgo de olvido de dosis, pero requieren monitoreo médico regular para detectar efectos adversos o complicaciones.

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¿Quiénes son candidatos?

Son candidatos pacientes con dependencia a opioides o alcohol que ya han dejado de consumir estas sustancias y buscan evitar recaídas.

No se recomienda para personas que siguen consumiendo activamente drogas o alcohol, ni para quienes tienen insuficiencia hepática grave o hepatitis activa.

Es fundamental que el paciente esté motivado y cuente con seguimiento profesional.

¿Tiene efectos secundarios?

Sí, aunque suelen ser leves y transitorios. Los más frecuentes son náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal, vómito, diarrea, ansiedad, insomnio y dolor muscular o articular.

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En casos menos frecuentes, pueden ocurrir alteraciones hepáticas, reacciones alérgicas graves o síntomas de abstinencia en personas dependientes a opioides.

Es importante descartar problemas hepáticos antes de iniciar el tratamiento

¿Quién lo inventó o qué principio médico usa?

FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La naltrexona es un derivado sintético de la oximorfona y fue aprobada por la FDA en 1984 para dependencia a opioides y en 1995 para alcohol.

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Su principio es el bloqueo de los receptores mu-opioides, eliminando el efecto gratificante de estas sustancias.

Los implantes surgieron como estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento, desarrollada e investigada en países como Australia, Rusia, Alemania y Estados Unidos desde la década de los noventa.

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Qué dijo Claudio Yarto sobre este tratamiento alternativo

Durante una entrevista con Venga la alegría, el rapero recalcó que el medicamento no representa un riesgo fatal. Ante la sugerencia de que la naltrexona podría provocar la muerte, Yarto fue enfático: “La medicina no te puede matar”, despejando dudas sobre las consecuencias del tratamiento.

La naltrexona actúa bloqueando los efectos eufóricos que producen el alcohol y las drogas, lo que facilita el proceso de desintoxicación al disminuir el placer asociado al consumo. Sin embargo, Yarto insistió en que el medicamento no es una solución automática ni mágica. “Primero, la persona tiene que comprometerse a combatir su adicción”, subrayó, planteando que la voluntad es indispensable para lograr cambios duraderos.

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Quien busca saber qué logró Yarto con el implante de naltrexona encuentra una respuesta clara: el artista asegura que dejó de sentir cualquier deseo por las sustancias, lo que le permitió mantenerse lejos de las adicciones desde que inició el tratamiento.

Reflexiones sobre el consumo y la comparación con otros casos

Aunque evitó detallar qué tipo de sustancias consumía en su pasado, Yarto habló sobre sus propias vivencias y sugirió que probablemente su nivel de adicción fue mayor que el de Julián Figueroa. Relató que cada persona enfrenta su proceso de forma distinta, por lo que los resultados no son iguales para todos.

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En su testimonio, relató que la información que recibió sobre la naltrexona indicaba que esta actúa en el sistema límbico, ayudando a neutralizar la sensación primaria del placer que producen las drogas y el alcohol. En su caso, describió el efecto como una suerte de “borrado” de esa atracción, lo que le resulta fundamental para su bienestar actual.