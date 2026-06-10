Así será el paso de Álvaro Díaz por México: fechas, lugares y horarios de sus conciertos

Álvaro Díaz, el renombrado artista de América Latina, posa en una cocina profesional con un delantal y gafas de sol, mostrando una faceta diferente a la de sus conciertos. (@alvaritodiaz/Instagram)

Álvaro Díaz llegará a México con el OMAKASE Tour 2026: 10 ciudades, fechas confirmadas y un posible setlist de 29 canciones que mezcla sus éxitos con el nuevo álbum conceptual.

El cantante puertorriqueño recorrerá el país entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre, con presentaciones en Mérida, Puebla, Toluca, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, León y Ciudad de México, donde cerrará la etapa mexicana en el Palacio de los Deportes.

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La gira forma parte de un recorrido de 33 fechas por América Latina y Estados Unidos, organizado por OCESA.

Fechas, ciudades y recintos en México

Póster promocional oficial de la gira 'OMAKASE' de Álvaro Díaz, detallando las fechas y ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos para el año 2026, bajo la producción de Live Nation Entertainment. (@alvaritodiaz/Instagram)

La ruta arranca el sábado 19 de septiembre en el Foro GNP Seguros de Mérida. Le siguen el martes 22 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla y el jueves 24 en el Teatro Morelos de Toluca.

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El viernes 25 de septiembre toca el turno a Guadalajara en el Auditorio Telmex, y el domingo 27 a Tijuana en la Explanada Estadio Caliente. El miércoles 30 de septiembre la gira llega al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro.

En octubre, las paradas son: el jueves 1 en el Auditorio Parque Tangamanga de San Luis Potosí; el sábado 3 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey; el miércoles 7 en el Poliforum León; y el cierre el viernes 9 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

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Sáb. 19 sep — Mérida, Foro GNP Seguros

Mar. 22 sep — Puebla, Auditorio Metropolitano

Jue. 24 sep — Toluca, Teatro Morelos

Vie. 25 sep — Guadalajara, Auditorio Telmex

Dom. 27 sep — Tijuana, Explanada Estadio Caliente

Mié. 30 sep — Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Jue. 1 oct — San Luis Potosí, Auditorio Parque Tangamanga

Sáb. 3 oct — Monterrey, Auditorio Citibanamex

Mié. 7 oct — León, Poliforum León

Vie. 9 oct — Ciudad de México, Palacio de los Deportes

Boletos: preventa, venta general y plataformas

La compra opera en dos plataformas según la ciudad. Para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los boletos se adquieren exclusivamente por Ticketmaster

Los boletos ya se encuentran en preventa para Venta Fans pronto estarán disponibles para público general en el siguiente enlace: https://www.ticketmaster.com.mx/alvaro-diaz-boletos/artist/2008723

Boletos: preventa y venta general — horarios corregidos

Preventa Fan (código de registro en alvarodiaz.com) → 9 de junio, 10:00 h — ya activa

Preventa Banamex (solo tarjetas Banamex) → 11 de junio, 9:00 h

Venta General → 11 de junio, 10:00 h

Plataformas por ciudad:

Ticketmaster → Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Eticket → Mérida, Puebla, Toluca, Tijuana y Querétaro

Para Mérida, Puebla, Toluca, Tijuana y Querétaro, la plataforma es Eticket, con preventa y venta general desde el jueves 11 de junio a las 10:00 h.

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El concepto detrás del OMAKASE Tour

'OMAKASE' incluye colaboraciones de Tainy, Jesse Báez, Latin Mafia, RUBI, Rauw Alejandro y Feid - crédito cortesía Breakfast Live

El nombre del tour proviene de la tradición culinaria japonesa omakase, en la que el chef diseña la experiencia completa sin que el comensal elija el menú. Díaz trasladó esa filosofía a su más reciente álbum: una obra de 16 canciones concebidas como una experiencia integral, donde cada tema funciona como un plato dentro de un menú musical.

La producción reúne colaboraciones con Tainy, Latin Mafia, Jesse Báez, Akrilla y RUBI, según Record. El espectáculo en vivo combinará la propuesta sonora del disco —que mezcla música urbana, electrónica, pop alternativo y ritmos caribeños— con una puesta en escena de estética japonesa, según la misma fuente.

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Posible setlist para los conciertos en México

Según el repertorio probable para la gira que circula en medios y redes sociales, estas son las 29 canciones que podrían sonar en México:

1. Te vi en mis pesadillas

2. Fatal Fantasy

3. PLN

4. 18+15. Lentito

6. KAWA

7. BYAK

8. Sin poderes

9. XQ eres así

10. Ramona Flowers

11. Golden Gun

12. OK

13. Uwi

14. EXXXSTASY

15. Funeral

16. Todo bien

17. Chicas de la isla

18. Miles de mujeres

19. Groupie love

20. OG Black

21. Brilloteo

22. Suki

23. Problemón

24. Gongoli (2012)

25. MAMI 100PRE SABE (Interlude)

26. JPN

27. En PR no hace frío

28. 1% (Remix)

29. Babysita

> ⚠️ El setlist es tentativo y no ha sido confirmado por el artista ni por OCESA. Puede variar por ciudad y fecha.

El tour completo: 33 fechas en dos continentes

Antes de llegar a México, el OMAKASE Tour arranca el 28 de agosto en el Movistar Arena de Santiago, Chile, y pasa por Lima, Bogotá, Quito, Guayaquil y varias capitales centroamericanas, según datos de OCESA.

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Tras la etapa mexicana, la gira continúa por Estados Unidos desde el 14 de octubre: Chicago, Nueva York, Washington D.C., Miami, Orlando, Atlanta, Dallas, Houston, San Antonio, Phoenix, Los Ángeles, Anaheim y San José, California.