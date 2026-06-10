Liga MX anuncia el calendario del Apertura: estas son las fechas de los clásicos y partidos importantes

Así quedó el Apertura 2026 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

La Liga MX dio a conocer este martes 9 de junio el calendario oficial del torneo Apertura 2026, con fechas y horarios definidos para las 17 jornadas del campeonato.

A poco más de un mes del arranque del certamen, los aficionados ya conocen cuándo se disputarán algunos de los encuentros más esperados del semestre, incluyendo los principales clásicos del futbol mexicano y otros partidos entre equipos que suelen competir por los primeros puestos de la tabla.

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El Apertura 2026 comenzará del 16 al 18 de julio y se desarrollará en un calendario ajustado por la Leagues Cup y las fechas FIFA.

Sin embargo, la publicación del calendario también permitió identificar varios compromisos que podrían marcar el rumbo del torneo desde las primeras semanas.

Estas son las fechas de los clásicos del Apertura 2026

La Jornada 8 será una de las más atractivas del campeonato al reunir dos de las rivalidades más importantes de la Liga MX. El sábado 12 de septiembre se disputará una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, un duelo que suele enfrentar a dos equipos acostumbrados a pelear por los primeros lugares y por el campeonato.

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Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Un día después, el domingo 13 de septiembre, Monterrey y Tigres protagonizarán el Clásico Regio. El encuentro reúne a los dos clubes más representativos de Nuevo León y regularmente tiene repercusiones en la parte alta de la clasificación.

Foto: Reuters

La Jornada 9 tendrá como principal atractivo el Clásico Nacional. América recibirá a Guadalajara el sábado 19 de septiembre en uno de los partidos con mayor atención mediática del futbol mexicano y que tradicionalmente concentra el interés de aficionados de todo el país.

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(Ilustración: Jovani Pérez)

Más adelante, la Jornada 11 presentará dos encuentros destacados. El sábado 10 de octubre, Atlas y Guadalajara disputarán una nueva edición del Clásico Tapatío, mientras que el domingo 11 de octubre Pumas y Cruz Azul volverán a verse las caras en una reedición de la Final del torneo anterior.

Por su parte, el Clásico Capitalino quedó programado para la Jornada 16. Pumas recibirá al América el sábado 7 de noviembre en uno de los últimos partidos de alto perfil antes del cierre de la fase regular.

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Otros partidos que destacan en el calendario

Además de los clásicos, el Apertura 2026 incluirá varios enfrentamientos entre equipos que han sido protagonistas durante los últimos torneos y que podrían influir en la lucha por los puestos de Liguilla.

Uno de los focos de atención estará en el regreso del Atlante a la Primera División. El conjunto azulgrana abrirá su participación en el máximo circuito durante la Jornada 1, marcando oficialmente su retorno a la Liga MX después de varios años de ausencia.

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La jornada 11 destaca por concentrar tres encuentros clave: Tigres recibirá a Toluca el viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario de la UANL; América será anfitrión de Rayados el sábado 10 en el Estadio Banorte; y Pumas jugará ante Cruz Azul el domingo 11 en el Estadio Olímpico Universitario.

La jornada 11 traerá la revancha de la Final de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante la jornada 14, el sábado 24 de octubre, Rayados jugará contra Chivas en el Estadio BBVA, mientras que Pumas recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. El 17 de octubre, Chivas enfrentará a Tigres en el Estadio Akron.

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En septiembre, Rayados recibirá a Cruz Azul el sábado 19 en el Estadio BBVA, y el domingo 13, Chivas será local ante Pumas en el Estadio Akron. Cruz Azul enfrentará a Toluca el sábado 26 en el Estadio Banorte, correspondiente a la jornada 10.

La jornada 16 ofrecerá los duelos entre Tigres y Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL, así como el enfrentamiento entre Toluca y Rayados en el Estadio Nemesio Diez, ambos el sábado 7 de noviembre. En la fecha anterior, América será local ante Toluca el sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte.

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Chivas cerrará la fase regular frente a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron, mientras que el mismo fin de semana, Pumas recibirá a Rayados y Tigres se medirá contra América, ambos partidos el sábado 21 de noviembre, en el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Universitario de la UANL, respectivamente.

El calendario del Apertura 2026 contempla además una pausa para la fase de grupos de la Leagues Cup entre el 4 y el 13 de agosto, luego de que se disputen las primeras tres jornadas del campeonato.

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Posteriormente, la Liga MX retomará su actividad hasta concluir la fase regular entre el 20 y el 22 de noviembre. La Final está programada para jugarse los días 10 y 13 de diciembre, fechas con las que se pondrá fin a un torneo que ya tiene marcados varios de sus encuentros más esperados.