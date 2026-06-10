México

Belinda se encuentra con Andrea Bocelli en ensayos para los eventos del Mundial 2026 y cantan juntos “Bésame Mucho”

La mexicana y el tenor italiano compartieron un icónico momento

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Los intérpretes cantaron una versión del clásico "Bésame Mucho" (Ig/belindapop//CUARTOSCURO)
Los intérpretes cantaron una versión del clásico "Bésame Mucho" (Ig/belindapop//CUARTOSCURO)

Belinda y Andrea Bocelli sorprendieron a reporteros al cantar a capela “Bésame Mucho” durante un encuentro previo al Countdown Concert del Mundial 2026.

En los videos difundidos en redes sociales se escucha a una persona gritar, mientras ambos artistas reciben aplausos tras la interpretación.

El “palomazo” entre los interpretes ocurre antes del evento que se realiza el miércoles 10 de junio en CDMX, como antesala de la inauguración del torneo.

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El video registra el encuentro entre la artista Belinda y el tenor Andrea Bocelli. Ambos aparecen de pie en lo que parece ser un pasillo o área de backstage, cantando Bésame Mucho. @prensadanna

El FIFA Countdown Concert se llevará a cabo en el Auditorio Nacional y se transmitirá en vivo por las cuentas oficiales de la FIFA a las 17:00 horas.

Para la fecha en México, Belinda y el tenor italiano comparten cartel con Elena Rose y Los Ángeles Azules, mientras Bocelli confirma su asistencia y expresa emoción por participar en el arranque del Mundial en el país.

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Belinda también se codea con Shakira antes del inicio del Mundial

Dos mujeres, Belinda y Shakira, de pie una frente a la otra; Shakira, a la derecha, toca el hombro de Belinda. Ambas visten ropa oscura
Belinda y Shakira fueron captadas juntas en un encuentro privado, previo a la esperada inauguración del Mundial 2026 donde Belinda será invitada especial de Shakira. (X: @Eduardo9_9)

Un video que circula en redes sociales muestra a Shakira y Belinda juntas en el backstage de la inauguración del Mundial 2026, un encuentro que alimenta versiones sobre una posible colaboración en el escenario antes del espectáculo previsto para el jueves 11 de junio a las 12:30, en el Estadio Ciudad de México.

No sería la primera vez que la colombiana y la mexicana compartan escenario (si es que se confirma su colaboración), pues hace unos meses, la cantante de Sapito fue invitada de lujo durante una de las tantas fechas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros, donde cantó junto a Shakira el éxito Día de Enero.

El programa oficial de la gala de la inauguración del mundial coloca a Shakira al frente del acto principal junto a Burna Boy con el tema oficial “Dai Dai”. Belinda, por su parte, comparte cartel con Los Ángeles Azules para interpretar “Por ella”.

Hasta ahora, ninguna de las dos artistas ha confirmado que vayan a aparecer juntas sobre el escenario.

En las imágenes que se viralizaron se observa a Shakira con un atuendo negro, el cabello recogido y en conversación con la cantante mexicana. El video habría sido grabado antes de los ensayos de la ceremonia de apertura, según la información difundida en redes sociales y retomada por el texto fuente.

Horarios para la inauguración del Mundial 2026

TRIONDA es el balón oficial del Mundial 2026 (X/ @adidasfootball)
TRIONDA es el balón oficial del Mundial 2026 (X/ @adidasfootball)
  • 09:00 horas:  Se abren las puertas para el ingreso de aficionados, horas antes del inicio de las actividades
  • 11:00 horas: Todos los asistentes deben estar en sus localidades; es el último horario recomendado para llegar sin retrasos.
  • 11:30 a 12:00 horas: Ceremonia inaugural. Los artistas confirmados para el acto musical son: Shakira, Los Ángeles AzulesJ BalvinBelindaManáAlejandro FernándezLila Downs, Danny Ocean y Tyla.
  • 12:10 horas: Calentamiento de las selecciones de México y Sudáfrica en la cancha.
  • 13:00 horas: Silbatazo inicial del esperado encuentro México vs Sudáfrica.

La inauguración forma parte de un despliegue en las tres sedes del torneo

Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026.
Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026.

Shakira anunció su llegada a la CDMX con una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales. La inauguración integra un operativo artístico que abarca a México, Estados Unidos y Canadá, los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero la participación de Shakira no se termina después de la inauguración del Mundial en México, pues también estará presente en el primer espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA para la final del Mundial que se celebrará en Estados Unidos.

La barranquillera se presentará en el MetLife de Nueva York junto a BTS (recientes visitantes a la Ciudad de México donde abarrotaron tres veces el Estadio GNP Seguros) y a Madonna, quien está por estrenar su nuevo álbum Confessions II.

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