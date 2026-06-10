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Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona

Pérez cederá su asiento al estadounidense para las prácticas libres del GP a celebrarse en España

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El estadounidense tomará el lugar de Pérez durante las prácticas libres del GP de Barcelona. Fotos: Getty Images
El estadounidense tomará el lugar de Pérez durante las prácticas libres del GP de Barcelona. Fotos: Getty Images

La presencia de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 sigue generando interés entre los aficionados mexicanos, pero en la previa del Gran Premio de Barcelona un nombre ha comenzado a llamar la atención: Colton Herta.

El joven piloto estadounidense tendrá la oportunidad de ponerse al volante del Cadillac del mexicano durante una sesión de prácticas libres.

Aunque algunos rumores han intentado vincular esta participación con un posible cambio de pilotos, la realidad es que la presencia de Herta responde a una estrategia habitual en la Fórmula 1, donde los equipos utilizan determinadas sesiones para evaluar a jóvenes talentos.

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Sin embargo, el hecho de que sea precisamente el monoplaza de Checo Pérez el que utilizará en Barcelona ha colocado al estadounidense bajo los reflectores.

De promesa del automovilismo<b> </b>estadounidense a figura de IndyCar

Colton Herta nació el 30 de marzo de 2000 en California y desde muy joven estuvo ligado al automovilismo.

Hijo del expiloto Bryan Herta, encontró rápidamente su camino en las categorías inferiores y comenzó a destacar por su velocidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de circuitos.

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Su salto a la fama llegó en la IndyCar Series, donde se convirtió en uno de los talentos más prometedores de Estados Unidos.

En 2019 ganó en el Circuito de las Américas con apenas 18 años, convirtiéndose en ese momento en el ganador más joven en la historia de la categoría.

A partir de ahí, su nombre comenzó a aparecer constantemente en las conversaciones relacionadas con la Fórmula 1.

Foto de archivo del piloto Colton Herta, múltiple veces ganador de carreras de IndyCar. Toronto, Ontario, Canadá. 20 de julio de 2024. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Dan Hamilton
Foto de archivo del piloto Colton Herta, múltiple veces ganador de carreras de IndyCar. Toronto, Ontario, Canadá. 20 de julio de 2024. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Dan Hamilton

A lo largo de las siguientes temporadas acumuló múltiples victorias y poles, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos de la parrilla estadounidense. Su estilo agresivo, combinado con una gran capacidad para marcar vueltas rápidas, llamó la atención de diversas escuderías interesadas en incorporar talento joven a sus programas.

Durante varios años fue mencionado como candidato para dar el salto a la Fórmula 1. Incluso llegó a ser considerado por equipos que buscaban reforzar su alineación con pilotos de proyección internacional. Sin embargo, diversos factores, entre ellos los requisitos de la superlicencia y las oportunidades disponibles en la máxima categoría, retrasaron esa posibilidad.

Pese a ello, Herta continuó desarrollándose como una de las figuras más importantes de IndyCar y mantuvo intacto su objetivo de llegar algún día a la Fórmula 1.

¿Por qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en Barcelona?

La oportunidad que tendrá en Barcelona forma parte del programa de jóvenes pilotos impulsado por Cadillac.

Como ocurre con frecuencia en la Fórmula 1, algunas sesiones de prácticas libres son utilizadas para que pilotos en desarrollo acumulen experiencia al volante de un monoplaza de la categoría reina.

En este caso, Herta tomará el Cadillac que habitualmente conduce Sergio Pérez durante la primera práctica libre del fin de semana.

El objetivo principal será recopilar datos, familiarizarse con los procedimientos de un Gran Premio y demostrar sus capacidades dentro de un entorno altamente competitivo.

Para Cadillac, el estadounidense representa una apuesta estratégica.

Colton Herta a Cadillac
Así anunció Cadillac a Herta hace unos meses.

No solo cuenta con experiencia en monoplazas de alto nivel, sino que también es uno de los pilotos norteamericanos con mayor proyección internacional.

Su participación en Barcelona permitirá al equipo evaluar su rendimiento en condiciones reales de competencia y comparar sus sensaciones con las de los pilotos titulares.

La prueba también tiene un valor simbólico importante. Desde que Cadillac ingresó a la Fórmula 1, la posibilidad de contar con un piloto estadounidense competitivo ha sido un tema recurrente entre aficionados y especialistas.

Herta encaja perfectamente en ese perfil, por lo que cada oportunidad que recibe es observada con atención.

Aun así, dentro del equipo no existe ninguna indicación de que la sesión implique cambios inmediatos en la alineación.

Sergio Pérez continúa siendo una pieza fundamental del proyecto y la participación de Herta responde principalmente a los programas de desarrollo que todas las escuderías implementan a lo largo de la temporada.

Con una trayectoria sólida en IndyCar y años siendo considerado candidato para llegar a la Fórmula 1, el californiano tendrá ahora una nueva ocasión para demostrar sus capacidades en el máximo escenario del deporte motor.

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