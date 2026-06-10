Metrobús habilita ruta especial al Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026

Un Metrobús rojo y blanco circula por una calle concurrida frente al Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Metrobús de la Ciudad de México ofrecerá un servicio especial durante la celebración del Mundial 2026 para facilitar el traslado de las y los fanáticos que asistan al estadio Ciudad de México a partir del jueves 11 de junio, día que se inaugurará el torneo y México enfrentará a Sudáfrica horas después.

El sistema de transporte anunció una ruta que conectará las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el Palacio de los Deportes, donde los usuarios podrán transbordar a uno de los Transportes Eléctricos que los llevará directamente al estadio de la alcaldía de Coyoacán.

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¿Cuánto costará el viaje directo al estadio?

El Metrobús que brindará servicio al estadio Ciudad de México tendrá un valor de 30 pesos por trayecto, con opciones de pago mediante Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias o dispositivos inteligentes. Lo que recomiendan es adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada en las terminales del Aeropuerto y recargar una cierta cantidad para cubrir los trayectos del Metrobús y Trolebús.

La frecuencia del Metrobús será de aproximadamente 15 minutos y la operación estará limitada a los días de partido en la Ciudad de México. Los horarios anunciados para el servicio especial serán los siguientes:

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11 de junio : 06:30 a 12:00 y 16:00 a 19:00 horas

17 de junio : 15:00 a 19:00 y 23:00 a 01:00 horas

24 de junio : 14:00 a 19:00 y 22:00 a 01:00 horas

30 de junio : 14:00 a 18:00 y 22:00 a 01:00 horas

5 de julio: 13:00 a 17:00 y 21:00 a 24:00 horas

El servicio está diseñado para atender la alta demanda de visitantes durante el Mundial 2026 y la misión es ofrecer una opción directa y segura desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como puntos clave de la Capital hasta la ubicación del estadio.

Para complementar, también se implementan rutas de transporte público y servicios de Park & Ride con otros puntos de salida en la Ciudad de México, además de un operativo de seguridad y cierres viales en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula.

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¿Otras formas de llegar al estadio Ciudad de México?

Afición Mexicana camina en los andenes de la estación Estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México publicó un video donde informa a los aficionados que no habrá servicio de estacionamiento en el estadio de futbol, por lo que recomiendan anticipar su arribo a través de los siguientes medios: Tren Ligero, servicios de aplicación o taxi.

“Llega al estadio desde distintos puntos de la CDMX con rutas especiales de transporte público para los días del partido. Rutas directas al estadio, salidas desde puntos estratégicos, menos tiempo en tráfico, conexión con transporte público viaje cómodo y accesible”, se lee en uno de sus documentos.

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Puntos de salida

Bellas Artes

Reforma

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México

San Jerónimo

CETRAM Constitución de 1917

¿Por qué habrá servicio especial rumbo al estadio Ciudad de México?

Metrobús facilitará llegada al estadio Azteca durante el Mundial 2026. ((Gobierno CDMX)

El servicio especial de Metrobús rumbo al estadio Ciudad de México por el Mundial 2026 se implementa por varias razones:

Alta demanda de visitantes : La inauguración y los partidos de la Copa del Mundo atraerán a miles de personas nacionales e internacionales, lo que incrementa significativamente la demanda del transporte público en la zona sur de la Capital .

Cierres y bloqueos viales : Diversos grupos sociales y sindicales han convocado manifestaciones y protestas en las principales avenidas que rodean el estadio Ciudad de México , lo que generará bloqueos y complicaciones en la circulación habitual del Metrobús . El servicio especial busca evitar que la movilidad de los asistentes dependan de las vialidades que pueden estar cerradas o colapsadas.

Seguridad y control : El operativo de seguridad para los partidos incluye retenes, filtros y restricciones de acceso en torno al estadio . El servicio especial permite canalizar el flujo de aficionados hacia rutas controladas y vigiladas, facilitando la revisión, el acceso ordenado y la seguridad de los asistentes.

Facilitar la conexión con el aeropuerto : El Metrobús especial conecta directamente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Terminales 1 y 2 con el Palacio de los Deportes , donde los usuarios pueden tomar un servicio de Trolebús que los lleva al recinto. De esta forma, los turistas que llegan en avión tienen una opción directa y segura para llegar a los partidos, sin depender de taxis o rutas tradicionales que pueden estar saturadas.

Reducción de congestionamientos: Al ofrecer una alternativa de transporte público masivo, se busca reducir el uso de vehículos particulares y el congestionamiento en las inmediaciones del inmueble, agilizando el acceso tanto para los fans como para los trabajadores y habitantes de la región.

El servicio especial del Metrobús es una medida de movilidad y seguridad ante la combinación de gran afluencia por el Mundial 2026 y las afectaciones previstas por manifestaciones y diversos grupos sociales en la zona sur de la Ciudad de México.

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