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Estos serán los costos del estacionamiento en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El recinto albergará cuatro encuentros de la fase de grupos y anticipan una alta demanda

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El registro para adquirir el pase dejará de estar disponible un día antes del encuentro, por lo que los asistentes deberán anticipar su compra y considerar que el espacio disponible es limitado. (Foto: Estadio AKRON)
El registro para adquirir el pase dejará de estar disponible un día antes del encuentro, por lo que los asistentes deberán anticipar su compra y considerar que el espacio disponible es limitado. (Foto: Estadio AKRON)

El Mundial 2026 traerá a Guadalajara miles de visitantes y la logística para asistir al Estadio Akron para los encuentros ya genera debate, especialmente por el costo del estacionamiento.

Los aficionados que planeen llegar en automóvil propio deberán considerar un gasto considerable, pues el acceso vehicular tendrá un precio nunca antes visto en la ciudad para eventos deportivos.

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El boleto de estacionamiento del Estadio Guadalajara será independiente y no incluirá la entrada a los partidos del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
El boleto de estacionamiento del Estadio Guadalajara será independiente y no incluirá la entrada a los partidos del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El inmueble, que recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, habilitó la venta anticipada de espacios de estacionamiento. El proceso, los requisitos y el contexto alrededor de la sede mundialista presentan retos y recomendaciones importantes para quienes asistan a los encuentros.

¿Cuánto costará el estacionamiento en el Estadio Guadalajara para cada partido?

El precio del estacionamiento en el Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo alcanzará los 2 mil 300 pesos por partido.

Esta tarifa, exclusiva para automóviles particulares, cubrirá únicamente el derecho a aparcar dentro del perímetro del inmueble. El boleto de estacionamiento es independiente y no incluye la entrada al partido.

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  • Los pases se podrán adquirir exclusivamente a través de Ticketmaster, tanto en línea como en la app.
  • El espacio es limitado, por lo cual se recomienda adquirirlos con anticipación.
  • Sólo se permitirá comprar un boleto por transacción.
El estacionamiento en el Estadio Guadalajara para la Copa del Mundo cuesta 2 mil 300 pesos por partido para automóviles particulares. REUTERS/Daniel Becerril
El estacionamiento en el Estadio Guadalajara para la Copa del Mundo cuesta 2 mil 300 pesos por partido para automóviles particulares. REUTERS/Daniel Becerril

Quienes asistan deberán prever este gasto, ya que representará una inversión significativa para cada encuentro.

Requisitos y pasos para asegurar tu lugar de estacionamiento

La logística implementada por la organización exige pasos adicionales para poder utilizar el estacionamiento oficial.

  • El pase digital debe canjearse por un boleto físico en el centro de distribución de la FIFA, ubicado en el propio Estadio.
  • Es indispensable mostrar la entrada válida al partido correspondiente para recoger el pase.
  • El centro de distribución operará de 9:00 a 18:00 horas los dos días previos al partido y desde las 9:00 el día del evento.
  • El acceso quedará sujeto a los horarios y las condiciones de seguridad del operativo mundialista.
El pase digital de estacionamiento debe canjearse por un boleto físico en el centro de distribución de la FIFA dentro del Estadio. REUTERS/Amanda Perobelli
El pase digital de estacionamiento debe canjearse por un boleto físico en el centro de distribución de la FIFA dentro del Estadio. REUTERS/Amanda Perobelli

Por otro lado, el proceso buscará evitar la reventa y controlar los accesos vehiculares alrededor del inmueble.

Lo que debes saber para estacionarte en el Estadio durante el Mundial

La ciudad espera una alta afluencia de visitantes durante el torneo y las autoridades recomendaron llegar con varias horas de anticipación.

  • Se sugiere arribar al menos cuatro horas antes de cada partido para evitar contratiempos en los filtros de seguridad y tránsito.
  • La venta de boletos de estacionamiento en línea se cierra 24 horas antes de cada evento.
  • Opciones alternativas, como estacionamientos privados o transporte público, pueden ser útiles ante la alta demanda.
Las autoridades recomiendan llegar al menos cuatro horas antes y considerar alternativas como el transporte público. REUTERS/Ivan Arias
Las autoridades recomiendan llegar al menos cuatro horas antes y considerar alternativas como el transporte público. REUTERS/Ivan Arias

De esta manera, la Copa Mundial en Guadalajara marcará un precedente en precios y logística para eventos masivos, haciendo indispensable una buena planeación para el acceso al estadio.

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