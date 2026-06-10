Estos son los riesgos sanitarios a los que te enfrentas si asistes al Mundial 2026, según la UNAM

Ir al Mundial 2026 requiere prevención sanitaria antes del viaje por la movilidad masiva entre México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir al Mundial 2026 exige prevención sanitaria desde antes del viaje porque la movilidad masiva entre México, Estados Unidos y Canadá puede facilitar contagios de infecciones respiratorias, gastrointestinales y transmitidas por vectores, además de padecimientos asociados al calor, la altitud y la contaminación, según información de UNAM Global.

La recomendación no se limita al trayecto. Los especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM piden mantener vigilancia también al regresar, ya que fiebre, diarrea persistente, tos prolongada, erupciones en la piel, ictericia, sangrados, dolor intenso o síntomas respiratorios deben motivar atención médica e informar que el paciente volvió recientemente del Mundial 2026.

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Rosa María Wong Chew, doctora de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que “este escenario 2026 es un escenario de movilidad masiva”. La especialista explicó que el flujo internacional de personas puede conectar zonas con brotes activos, enfermedades endémicas y condiciones ambientales muy distintas.

El doctor Jorge Baruch Díaz responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina dijo a UNAM Global que “la buena noticia es que prácticamente todos los riesgos sanitarios son prevenibles”. Su planteamiento consiste en preparar la salud antes de salir, adoptar medidas de protección durante la estancia y vigilar síntomas después del retorno.

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La vacunación y el seguro médico forman la base de la preparación

La vacunación previa al Mundial 2026 incluye priorizar sarampión y completar el esquema al menos dos semanas antes del viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mensajes centrales de los especialistas es revisar el esquema de vacunación antes de acudir a eventos masivos. El sarampión ocupa un lugar prioritario por su alta capacidad de transmisión, y Wong Chew recordó que una persona infectada puede contagiar a muchas más en entornos con población susceptible.

El cuadro de sarampión suele iniciar con fiebre, malestar general, síntomas respiratorios y manchas de Koplik en la mucosa oral. Después aparece el exantema o erupción cutánea, y la recomendación es contar con vacunación adecuada al menos dos semanas antes del viaje o del evento.

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Además del sarampión, los especialistas mencionaron influenza, COVID-19, tosferina, hepatitis A, fiebre tifoidea y, en ciertos contextos, meningococo. Para quienes viajen a Estados Unidos o Canadá y planeen hospedarse en hostales, residencias universitarias o acudir a concentraciones multitudinarias, la vacuna contra meningococo puede cobrar mayor peso.

Baruch Díaz explicó que “el riesgo principal se da en condiciones de hacinamiento masivo, como hostales, residencias universitarias o fanfest”. La bacteria puede causar meningitis, una infección grave que se manifiesta con fiebre, rigidez de nuca, fotofobia y deterioro rápido del estado general.

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La preparación también incluye llevar medicamentos suficientes, mantener los tratamientos habituales, cargar recetas médicas y contratar un seguro médico internacional. Esa recomendación aplica con mayor razón a personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, diabetes u otros padecimientos crónicos.

Calor, agua contaminada y mosquitos amplían los riesgos del viaje

El calor y la altitud elevan riesgos en sedes como Monterrey y la CDMX, serecomienda protegerse del sol entre las 10:00 y las 16:00 horas e hidratarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades infecciosas no son el único problema. Según UNAM Global, Monterrey puede registrar temperaturas cercanas a 40 °C, mientras que la CDMX supera los dos mil metros sobre el nivel del mar, con menor presión de oxígeno, radiación ultravioleta y posibles contingencias ambientales; Guadalajara también puede presentar calor que obligue a tomar precauciones.

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Baruch Díaz recomendó usar sombrero o gorra, lentes con protección ultravioleta, ropa clara de manga larga y protector solar de amplio espectro. También pidió evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, además de dosificar el esfuerzo físico en los primeros días de estancia.

En México, uno de los riesgos más frecuentes para visitantes internacionales será la diarrea del viajero, asociada al consumo de agua o alimentos contaminados y al cambio del ecosistema bacteriano intestinal. Entre los agentes más comunes aparecen Escherichia coli y norovirus.

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La recomendación básica es beber agua embotellada, purificada y sellada; evitar agua de la llave, hielo de origen incierto, mariscos crudos y alimentos que no estén bien cocidos o servidos calientes.

Si el cuadro incluye fiebre, signos de deshidratación, dolor abdominal intenso o persistencia de síntomas, se debe buscar atención médica, según la especialista.

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Los desplazamientos dentro de México también obligan a prevenir dengue, zika y chikungunyal. El dengue puede iniciar con fiebre intensa, dolor detrás de los ojos y dolor muscular y articular; el chikungunya se asocia con dolor articular severo, y el zika representa un riesgo particular para embarazadas por su vínculo con alteraciones congénitas.

ETS también son un factor que cuidar en el Mundial 2026

Para prevenir enfermedades venéreas la mejor opción es usar preservativos y estar atento a infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también abordaron el riesgo de infecciones de transmisión sexual durante eventos internacionales, donde algunos viajeros relajan medidas de protección fuera de su entorno habitual. Baruch Díaz recomendó incluir condones de látex o poliuretano en el botiquín y ubicar servicios de salud sexual, además de considerar la disponibilidad de PrEP y PEP en Norteamérica.

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Es recomendable practicar sexo seguro, no automedicarse ante síntomas genitales y acudir a servicios médicos si hay exposición de riesgo, lesiones, secreciones, dolor o sospecha de infección. El texto añade que en viajeros internacionales se ha documentado una mayor frecuencia de relaciones sexuales casuales y prácticas de riesgo.

Durante la conferencia también se mencionaron hantavirus y ébola, aunque los especialistas aclararon que el riesgo para viajeros convencionales es extremadamente bajo.