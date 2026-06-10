A punto de arrancar la inauguración, ¿qué opina la ciudadanía en CDMX de ser sede del Mundial 2026?

Infobae México entrevistó a la población para conocer qué es lo que piensa la población de que la CDMX sea sede mundialista de la FIFA (Infobae/Jenifer Nava)

En menos de 48 horas, la Ciudad de México será el centro de atención a nivel internacional con la inauguración de la Copa Mundial 2026. El próximo 11 de junio será un día histórico para el futbol en el país pues el Estadio Azteca vivirá su tercer mundial de la FIFA. Y aunque la expectativa es alta entre los fanáticos del futbol, existe un ambiente de indiferencia y crítica social por parte de quienes viven en la capital mexicana.

Infobae México realizó un recorrido por las calles y avenidas céntricas de la ciudad, y a pocos días de la inauguración del Mundial 2026 la población compartió su opinión sobre lo que representa para ellos este magno evento deportivo. Entre la incertidumbre por obras, manifestaciones y caos vial, reina el poco ánimo para recibir el torneo de la FIFA.

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De manera anónima, la ciudadanía expresó sus opiniones. Una joven aseguró que el país no está listo para ser sede única de un Mundial, y aunque en esta edición 2026 comparte localía con Canadá y Estados Unidos, señaló que México no está listo para este tipo de eventos:

La población de la Ciudad de México compartió su perspectiva de lo que representa albergar una Copa Mundial de la FIFA (Infobae México)

“Yo creo que no (está listo México). Sinceramente, le falta mucho como para que tenga un mundial aquí, como en instalaciones, su gente y aparte la seguridad, es mucha inseguridad como para que pues tenga algo tan grande”.

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¿Qué piensan los mexicanos de que la CDMX sea sede mundialista?

Debido a que el Gobierno de la Ciudad de México inició obras para remodelar la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), desde el mes de febrero la población ha tenido que lidiar con retrasos en el servicio, cierre de estaciones y afectaciones en sus rutinas cotidianas.

Una vendedora de maquillajes ubicada en Av. Insurgentes Sur fue tajante al señalar: “No creo que lo terminen para el Mundial, es un caso que se va a terminar a medias, no van a terminar arreglando nada. Y la verdad no le veo gran beneficio a lo que quieren hacer por el Mundial solamente, no”.

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Sin embargo, hay algunos que sí tienen un genuino interés en ver cómo será vivir un Mundial en su ciudad. “Pienso que va a ser un gran mundial para México. Va a ser historia”, fue lo que compartió un señor que se dirigía a su trabajo. Otro más compartió a Infobae la alegría que les causa la inauguración y los juegos de la Selección Mexicana.

Habrá 7 rutas peatonales para acceder al Estadio Ciudad de México y la de Acoxpa es una de las más cortas

“Padre que se pueda realizar aquí parte del Mundial, en lo que corresponde a los pocos partidos que hay, pues sí, es bueno”. Un joven de manera breve reconoció la ilusión que le genera vivir por primera vez un Mundial en México, aunque las ediciones de 1970 y 1986 fueron históricas, muchas nuevas generaciones tendrán la oportunidad de ver por primera vez un torneo de esta talla internacional.

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Obras sin terminar y las horas contadas para la inauguración

Uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades mexicanas son las conclusión de obras que empezaron en todas las sedes mundialistas, en la CDMX decidieron invertir en la modernización de la Línea 2 del Metro —ruta principal para llegar al Estadio Ciudad de México—, y debido a las afectaciones viales y de transporte, la población se ha mostrado inconforme con esta situación:

Personas caminan frente al estadio Ciudad de México, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ José Méndez

“Eso es un tema político, ya no es por el Mundial. Ya es gastar el dinero, hacer facturas para llevarse todo lo que puedan”, fue la opinión de un vendedor de camisetas clones del Tricolor.

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Una señora de la tercera edad lamentó que las obras le impidan una movilidad libre: “En la Línea de Cuatro Caminos - Tasqueña, ayer salí de las escaleras ,y como estoy mala de las rodillas, sí me cuesta mucho trabajo porque está toda empedrada … Luego tapan toda la gente de un lado y sube del otro lado baja, no creo que esté lista para el 11 de junio”.