México

¿Cómo acelerar el metabolismo para bajar de peso después de los 40?

Los cambios hormonales y los hábitos cotidianos contribuyen al crecimiento reciente de este desafío

A partir de los 40
A partir de los 40 años, los malos hábitos en la salud y la desatención en los cambios hormonales pueden derivar en una dificultad por disminuir el peso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metabolismo es el conjunto de procesos que permiten al cuerpo transformar los alimentos en energía. A partir de los 40 años, este mecanismo tiende a volverse más lento, lo que dificulta la pérdida de peso y aumenta el riesgo de padecimientos como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Este cambio no ocurre de manera repentina, sino que es el resultado de una combinación de factores como la pérdida de masa muscular, los cambios hormonales y los hábitos de vida acumulados desde la juventud.

La buena noticia es que este proceso natural puede contrarrestarse. Con hábitos adecuados, es posible reactivar el metabolismo y mantener una vida saludable. La clave está en comprender que después de los 40, el cuerpo requiere un enfoque integral que combine alimentación, actividad física, descanso y manejo del estrés.

La actividad física es fundamental
La actividad física es fundamental para mantener la salud y el bienestar a cualquier edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se ralentiza el metabolismo después de los 40

La desaceleración metabólica se debe principalmente a la pérdida de masa muscular. El músculo es el tejido que más calorías quema en reposo, y su disminución reduce la capacidad del cuerpo para gastar energía.

Además, los cambios hormonales en hombres y mujeres favorecen la acumulación de grasa abdominal, un tipo de grasa visceral que está directamente relacionada con problemas cardiovasculares y metabólicos.

A esto se suman factores de estilo de vida. El sedentarismo, el exceso de trabajo, el estrés y la falta de sueño elevan el cortisol, una hormona que estimula el almacenamiento de grasa. Con el paso del tiempo, estos hábitos potencian la ralentización del metabolismo y hacen que bajar de peso sea más difícil.

Riesgos de no atender el metabolismo después de los 40

Ignorar estos cambios puede derivar en consecuencias serias. El aumento de grasa visceral no sólo dificulta la pérdida de peso, sino que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Una alimentación alta en calorías
Una alimentación alta en calorías puede tener repercusiones fatales para quien pretende estabilizar su metabolismo y evitar enfermedades crónicas irreversibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la resistencia a la insulina se vuelve más común, predisponiendo a diabetes tipo 2 y complicando aún más el control del peso.

La pérdida de masa muscular también afecta la movilidad y la fuerza, reduciendo la calidad de vida. A esto se suma la fatiga y la sensación de menor vitalidad, que impactan directamente en el bienestar general.

Estrategias para bajar de peso activando el metabolismo

Hay que señalar que no basta con hacer dietas rápidas o ejercicios ocasionales: se necesita un enfoque integral que combine alimentación, actividad física, descanso y manejo del estrés.

  • Una de las herramientas más poderosas es el entrenamiento de fuerza. Incluir pesas o ejercicios de resistencia al menos tres veces por semana ayuda a conservar y aumentar la masa muscular, lo que mantiene el metabolismo activo.
  • Complementar con cardio moderado, como caminatas rápidas o bicicleta, potencia la quema de calorías y mejora la salud cardiovascular.
  • La alimentación también juega un papel crucial. Una dieta rica en proteínas magras (pollo, pescado, huevo, legumbres) favorece la síntesis muscular y aumenta el gasto energético durante la digestión.
  • Reducir azúcares y ultraprocesados es fundamental para evitar picos de glucosa que favorecen el almacenamiento de grasa.
  • La sustitución por carbohidratos complejos como avena, quinoa y verduras mantiene la energía estable y facilita la pérdida de peso.
Una alimentación balanceada puede hacer
Una alimentación balanceada puede hacer la diferencia entre padecimientos graves y una vida plena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 40, bajar de peso requiere estrategias más conscientes y disciplinadas que en etapas anteriores. Lo que en apariencia es un obstáculo natural puede convertirse en una oportunidad para adoptar hábitos más saludables y duraderos.

Mantener un metabolismo activo no sólo ayuda a controlar el peso, sino que también previene padecimientos comunes de la edad y asegura una vida más plena y con energía.

