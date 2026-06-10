Pablo Perroni nos cuenta todo de la obra “El esposo de Daniel”, el éxito que sigue en el Foro Lucerna

Axel Santos y Pablo Perroni, protagonistas de "El esposo de Daniel" (cortesía)

La reciente temporada de El esposo de Daniel arrancó el 8 de mayo en el Foro Lucerna bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui. La puesta en escena, escrita por Michael McKeever, reúne a Pablo Perroni, Axel Santos, Juan Ríos Cantú, Pilar Flores del Valle y Rodrigo Oscós en los papeles centrales.

El relato sitúa al público ante la vida de Daniel y Michel, una pareja que parece tenerlo todo: un hogar armónico, una red de amistades sólida y hasta el apoyo de una madre entusiasta ante la idea de una boda. Sin embargo, la aparente perfección se ve amenazada por un desacuerdo fundamental. Michel, uno de los protagonistas, no comparte la creencia en el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que introduce una tensión latente en la relación.

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Durante el mes de junio, las funciones continuarán los domingos a las 18:30 y los lunes a las 20:30. El público interesado podrá acudir al Foro Lucerna para presenciar una narrativa cargada de emociones y cuestionamientos vigentes sobre los vínculos humanos.

Entrevista con Pablo Perroni: sobre los temas, la intención y la conexión que tiene “El esposo de Daniel” con el público

Pablo Perroni protagoniza "El esposo de Daniel" (cortesía)

En Entrevista con Infobae México, Pablo Perroni nos contó todo sobre su participación en la puesta en escena. Para el actor, la clave del éxito de la obra está en su capacidad de sorprender con “giros de trama que no te imaginas que va a suceder”, y resalta que disfruta más cuando el espectador llega sin saber qué esperar, lo que intensifica el impacto emocional.

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“Este tipo de proyectos y de historias es más disfrutable cuando no sabes qué esperar y te sorprende. Ese es el tipo de obras o de historias que a mí me interesa contar, sobre todo porque el teatro tiene esta magia de ser presente, de estar vivo y de que vas con el público en este acuerdo que existe entre actores y público, que está ocurriendo por primera y única vez. En estos últimos años he buscado estas historias que justamente hacen eso, sorprender y tienen estos giros de tuerca y estas cosas, giros de trama que no te imaginas que va a suceder. Es muy disfrutable”.

El apartado temático de la obra es otro de los elementos que la han convertido en un éxito. Pablo nos cuenta sobre la dinámica entre los dos personajes principales y su controvertido dilema matrimonial:

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"El esposo de Daniel" se presenta domingos y lunes en el Foro Lucerna (cortesía)

“Ellos llevan juntos ya siete años. El único problema es que Michel no quiere casarse. Michel tiene opiniones muy claras y muy contundentes acerca del matrimonio. No está de acuerdo con la institución, no está de acuerdo con cómo se ha manejado durante todos los años y él considera que no es algo que se tenga que hacer, independientemente de que haya una lucha atrás, de que ahora podemos. Entonces, obviamente, es una obra que trata sobre esos conflictos. Pero va más allá. Va más allá”.

El esposo de Daniel es una obra que impregna todo tipo de emociones en los espectadores, y los vuelve parte de la dinámica durante las actuaciones. El actor lo explica:

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“Está muy bien escrita, te retrata a unos personajes muy reales, muy entrañables, y para cuando ya realmente quieres a todos los personajes, ya estás comprometido con ellos, ya estás muy invertido en la historia, ocurre algo, ocurre un suceso que no te puedo revelar, que cambia absolutamente todo. Y como la vida misma, te hace replantear todas las decisiones que has tomado, realmente sale cómo las dinámicas de relación, las dinámicas familiares, incluso las de amigos, pueden cambiar.”

Pablo Perroni, Axel Santos, Juan Ríos Cantú, Pilar Flores del Valle y Rodrigo Oscós (cortesía)

Pablo Perroni, que lleva años produciendo obras desde que se abrió el Teatro Milán Foro Lucerna, asegura que “esta obra en particular me parece que es la que más ha conectado con el público. Me parece que es en la que el público sale más conmovido, sale más con ganas de hablar, con ganas de discutir. Los personajes, como te digo, están muy bien escritos, entonces no hay villanos aquí. Y es un gran debate. Se crea una gran conversación al final de la función”.

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El protagonista de la obra considera que la reacción tan positiva del público tiene que ver con la manera en la que se reflejan con la historia:

“El público reacciona increíble. Lo agradecen mucho. Yo realmente me he enfocado en los últimos años a buscar ese tipo de historias que tienen representación, que son personajes complejos, que retratan realidades, ¿no? Y que a mí me hubiera encantado que existieran en mis tiempos de juventud. El teatro es eso, el teatro, tú vas al teatro a sí, a divertirte, pero también a verte reflejado, a hacerte preguntas, a ver la realidad enfrente de ti. Y por eso es tan increíblemente mágico, ¿no? Porque te hace pensar, te hace reflexionar, te hace conmoverte, te hace sentir. Y este tipo de obras, además. Pareciera que están enfocadas únicamente a la comunidad. Hemos tenido la oportunidad de tener público heterosexual también y se conmueven de la misma manera, porque al fin y al cabo son obras humanas. Estamos hablando de seres humanos y todos sentimos de la misma manera“.

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Axel Santos, pareja de Pablo Perroni en la vida real, también protagoniza la obra (cortesía)

“Creo que ha sido la obra que más me ha demandado en cuestión emocional. Es cansado, sí es desgastante, pero ese aplauso que hay después, ese aplauso de cinco minutos sin parar y que ves a la gente que realmente con su aplauso te está dando las gracias por llevarlos a sentir todas esas emociones, a contarles esa historia, a lograr que se desconectaran y realmente estar involucrados con esta historia, vale toda la pena”, agregó.

Para Pablo, hay algo especial en actuar junto a Axel Santos, quien es su pareja en la vida real:

“En particular, en esta obra, además, es la primera vez que estoy actuando con mi pareja, que también es mi socio, con Axel. Entonces, los ensayos fueron muy difíciles en el sentido de que lo que le sucede a esta pareja es definitivamente algo que no querríamos que nunca nos pasara. Entonces, somos muy profesionales, somos actores, estamos acostumbrados, pero actuar eso con tu pareja en la vida real tiene también sus peligros”.

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Además de El esposo de Daniel, Pablo Perroni participa actualmente en la obra Fucking Men, en funciones los viernes y sábados. De esta manera, alterna dos propuestas que abordan realidades distintas y temáticas actuales. Ambas producciones buscan visibilizar problemáticas relevantes y derivan de su interés en contar historias con impacto.