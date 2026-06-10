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Comisión de la Permanente aprueba ratificación de Roberto Lazzeri como embajador en EEUU

Esteban Moctezuma Barragán será sustituido en la representación de México en Estados Unidos

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Roberto Lazzeri Montaño ha sido cercano a los dos más recientes titulares de la SHCP.
Comisión Permanente ratifica nombramiento diplomático de México en Estados Unidos. (X/Nacional Financiera)

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este 10 de junio el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Estados Unidos, cargo para el que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento clave para la relación bilateral entre ambos países.

La decisión fue aprobada tras la comparecencia del funcionario ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, que evaluó su plan de trabajo, trayectoria profesional y capacidades para representar a México en Washington.

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En el dictamen, las y los legisladores concluyeron que Lazzeri cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios para asumir la representación diplomática más relevante para el país.

Comisión Permanente avala el perfil de Roberto Lazzeri

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión consideró que Roberto Lazzeri acreditó experiencia, capacidades técnicas y aptitudes de conducción institucional suficientes para desempeñar el cargo.

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Aval legislativo a nuevo representante de México en Estados Unidos.
Aval legislativo a nuevo representante de México en Estados Unidos.

Asimismo, destacó que no existe elemento alguno que genere dudas sobre su idoneidad para encabezar la embajada mexicana en Estados Unidos.

El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente ratifica formalmente el nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo Federal, con fundamento en las facultades establecidas en la Constitución mexicana.

Relación México-Estados Unidos enfrenta una coyuntura estratégica

Durante el proceso de ratificación, se destacó que la relación bilateral atraviesa una etapa de transformaciones aceleradas derivadas de factores económicos, comerciales, migratorios y de seguridad.

Relación México–Estados Unidos enfrenta una coyuntura estratégica. NO REVENTA NO ARCHIVOS.
Relación México–Estados Unidos enfrenta una coyuntura estratégica. NO REVENTA NO ARCHIVOS.

En su programa de trabajo, Lazzeri señaló que México y Estados Unidos enfrentan una coyuntura sin precedentes por la profundidad de los cambios que ocurren simultáneamente en ambos países.

Entre los principales desafíos identificó la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la reconfiguración de la política exterior, comercial y de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Contexto de la designación

  • Sustituirá a Esteban Moctezuma Barragán como embajador.
  • Ya contaba con el beneplácito del gobierno estadounidense.
  • Antes de su designación se desempeñaba como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
  • La revisión del T-MEC será uno de los temas prioritarios de su gestión.
  • También deberá atender asuntos relacionados con migración, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.

T-MEC y cooperación económica serán prioridades

Uno de los principales objetivos planteados por el nuevo embajador será fortalecer la posición de México ante la revisión del T-MEC. Para ello, propuso consolidar mecanismos institucionales de diálogo en materia económica, comercial y de cooperación regional.

TMEC
La revisión del T-MEC será clave en la relación México–Estados Unidos.

Legisladores de Morena respaldaron su nombramiento al considerar que su experiencia en el ámbito financiero y económico será una ventaja en las negociaciones con el principal socio comercial de México.

El senador Ignacio Mier destacó que alrededor del 80 por ciento del intercambio manufacturero y de exportaciones mexicanas está vinculado con Estados Unidos, por lo que consideró que Lazzeri reúne el perfil adecuado para enfrentar los retos actuales de la relación bilateral.

Seguridad y combate al tráfico de armas, entre los ejes de trabajo

Otro de los temas centrales de su agenda será la cooperación en materia de seguridad.

En su propuesta de trabajo planteó respaldar los mecanismos bilaterales existentes bajo coordinación de las autoridades mexicanas competentes y mantener interlocución con dependencias estadounidenses encargadas de justicia, seguridad e investigación criminal.

La seguridad y el tráfico de armas, prioridades en la relación México–EU. Crédito: Gabinete de Seguridad
La seguridad y el tráfico de armas, prioridades en la relación México–EU. Crédito: Gabinete de Seguridad

Asimismo, contempla fortalecer el diálogo con el Congreso de Estados Unidos y dar seguimiento a iniciativas binacionales enfocadas en el combate al tráfico ilícito de armas y a la delincuencia organizada transnacional.

Trayectoria de Roberto Lazzeri en el sector público

Roberto Lazzeri es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho. Su trayectoria en la administración pública comenzó en 2005 en la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Posteriormente ocupó cargos en Banobras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en áreas estratégicas relacionadas con deuda pública, captación y financiamiento. Desde agosto de 2025 encabezaba Nafin y Bancomext.

Con su ratificación, Lazzeri asumirá una de las responsabilidades diplomáticas más relevantes para México, en un contexto marcado por la revisión del T-MEC, los desafíos migratorios y la cooperación bilateral en materia económica y de seguridad.

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