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Qué consumir en ayunas para bajar los triglicéridos

El control de los triglicéridos en sangre es clave para mantener la salud cardiovascular y prevenir complicaciones a largo plazo

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Los expertos plantean que para bajar los triglicéridos en ayunas no existe un remedio “mágico”, sino un enfoque integral con hábitos y dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de los triglicéridos en sangre es clave para mantener la salud cardiovascular y prevenir complicaciones a largo plazo.

Más allá de los medicamentos, ciertos alimentos y bebidas naturales consumidos en ayunas pueden ser aliados para reducir estos niveles.

Incorporar opciones como agua de avena, jugos naturales sin azúcar o mezclas de semillas y frutas al inicio del día puede marcar la diferencia cuando forman parte de un estilo de vida saludable.

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Ilustración de un hombre musculoso con lupa en el brazo que muestra células de grasa, un corazón anatómico grande, y botellas etiquetadas 'LDL' y 'Triglicéridos'
Los triglicéridos son un tipo de grasa que circula en la sangre y se eleva cuando se consumen más calorías, sobre todo de azúcares y grasas, de las que se queman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tomar en ayunas para bajar los triglicéridos

Para bajar los triglicéridos, los expertos no recomiendan un solo remedio “mágico” en ayunas, sino un enfoque integral que incluya hábitos y algunos alimentos naturales que pueden tomarse por la mañana como parte de una dieta saludable.

En este sentido y, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, entre las opciones más recomendadas para incluir en un plan integral se encuentran las siguientes:

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  • Agua de avena con canela: Deja reposar avena en agua con un poco de canela durante la noche y bébela en ayunas. La fibra de la avena ayuda a reducir la absorción de grasas.
  • Jugo natural de piña con naranja: Rico en antioxidantes y fibra, contribuye a mejorar el metabolismo de las grasas (sin azúcar añadida).
  • Té de cúrcuma o de jengibre: Ambos tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden apoyar la salud cardiovascular.
  • Agua con semillas de chía y limón: Mezcla chía en agua, deja reposar 15 minutos, agrega jugo de limón y toma en ayunas. La fibra y los ácidos grasos omega-3 de la chía son aliados para el control de triglicéridos.
  • Ajo en ayunas: Se ha sugerido que el ajo crudo, tomado con agua al despertar, puede ayudar a regular los lípidos en sangre.

Estas bebidas pueden complementar, pero no sustituyen, un plan de alimentación bajo en azúcares y grasas saturadas, ejercicio regular y evitar el alcohol.

Siempre consulta a tu médico antes de iniciar cualquier remedio, sobre todo si tienes condiciones de salud o tomas medicamentos.

Primer plano de un bulbo de ajo entero, dos dientes de ajo y un limón amarillo sobre una mesa de madera. Al fondo, pan, un paño y un cuenco cerámico.
El ajo crudo en ayunas, tomado con agua al despertar, se sugiere como apoyo para regular lípidos en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los triglicéridos y cuál es su impacto en la salud cuando se encuentran elevados

Los triglicéridos son un tipo de grasa (lípido) que circula en la sangre y que el organismo utiliza como fuente de energía. Se forman principalmente a partir de las calorías que el cuerpo no necesita de inmediato y que almacena para usarlas más tarde.

Cuando una persona consume más calorías de las que quema, especialmente de azúcares y grasas, los niveles de triglicéridos pueden aumentar.

Cuando los triglicéridos se encuentran elevados en la sangre (hipertrigliceridemia), incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Los niveles altos también pueden asociarse con problemas en el hígado y el páncreas, como la pancreatitis aguda, además de estar relacionados con el síndrome metabólico, que incluye obesidad abdominal, presión alta y resistencia a la insulina.

En resumen, mantener los triglicéridos en valores normales es esencial para la salud del corazón, los vasos sanguíneos y el metabolismo general del cuerpo.

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