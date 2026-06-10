El impresionante IQ y el grado de estudios de Shakira, quien está a nada de inaugurar el Mundial 2026 en CDMX

El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira

Shakira está lista para la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México, donde cantará su exitoso hit Dai Dai. La colombiana es conocida, además de su exitosa carrera en la industria musical, por su coeficiente intelectual, su inteligencia y su capacidad para hablar varios idiomas.

A unos días de que México reciba los primeros partidos del torneo, la barranquillera encabeza la ceremonia inaugural como parte de la canción principal. Hay una clara relación relación que la artista mantiene con las Copas del Mundo desde “Waka Waka”, tema del Mundial de Sudáfrica 2010.

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Shakira cursó estudios en dos universidades diferentes, tiene un IQ de una genio y habla 5 idiomas

El mundo entero se ha rendido a los pies de Shakira en cada aparición en el Mundial - crédito Prensa de Shakira

Shakira concluyó sus estudios escolares obligatorios, equivalentes al bachillerato, en el colegio católico Compañía de María de la Enseñanza, en Colombia. Después se dedicó de tiempo completo a la música.

Una vez que se volvió famosa, cursó un semestre de verano en la Universidad de California en Los Ángeles, con enfoque en Historia de la Civilización Occidental. La cantante asistió de forma encubierta con gorras y ropa deportiva para evitar el acoso de admiradores y pasar desapercibida entre los estudiantes.

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Durante el confinamiento por la pandemia, Shakira completó un curso de Filosofía Antigua centrado en “Platón y sus predecesores” en la Universidad de Pensilvania.

Shakira habla con fluidez cinco idiomas: español, inglés, portugués, italiano y francés. Esta habilidad le permite relacionarse de forma directa con la prensa y con sus seguidores en distintos países.

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Además, la colombiana tiene un coeficiente intelectual de 140 puntos. Esta cifra la ubicaría dentro del rango de personas superdotadas.

Shakira: desde los 90 hasta convertirse en la figura latina más exitosa de la historia

FOTO DE ARCHIVO: Shakira actúa durante un concierto al aire libre en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de mayo de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

La carrera de Shakira inició en Colombia en la década de los noventa y se mantiene vigente hasta la actualidad. La cantante logró reconocimiento internacional tras el lanzamiento del álbum “Pies descalzos” en 1995, con el que marca el inicio de una trayectoria que abarca más de tres décadas y múltiples géneros musicales.

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Desde ese momento, la artista sostiene su impacto global con una presencia continua en la industria musical y colabora con figuras de diferentes generaciones. Hoy es la figura latinoamericana más exitosa de la historia.

El salto internacional con “¿Dónde están los ladrones?” y “Laundry Service”

Shakira reunió a 2 millones de personas en Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes

En 1998, Shakira publicó ¿Dónde están los ladrones?, un disco que incluyó canciones como Ciega, sordomuda y Ojos así. El álbum superó los 7 millones de copias vendidas en el mundo y consolidó a la cantante en América Latina y España.

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Tres años después, en 2001, lanzó Laundry Service, su primer material en inglés, que contenía los sencillos Whenever, wherever y Underneath your clothes. Este disco vendió más de 13 millones de unidades y posicionó a la artista en los mercados de Estados Unidos y Europa.

En esos años, Shakira ganó premios Grammy y Latin Grammy, y se convirtió en la primera cantante colombiana en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100. Su capacidad para fusionar ritmos latinos con pop y rock, así como su habilidad para escribir en español e inglés, la distinguió de otros artistas de su generación.

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Diversificación musical y presencia global

(Ig/Shakira)

Durante la década de los dos mil, la cantante mantuvo su popularidad con álbumes como Fijación oral, vol. 1, Oral fixation, vol. 2 y She Wolf. Temas como La tortura, en colaboración con Alejandro Sanz, y Hips don’t lie, junto a Wyclef Jean, alcanzaron los primeros lugares en listas internacionales. En 2010, interpretó Waka waka (This time for Africa), la canción oficial del Mundial de Sudáfrica. Este sencillo superó las 3,000 millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más escuchados en la historia de los mundiales.

La cantante destaca por su versatilidad al incursionar en géneros urbanos y colaborar con artistas como Maluma, Anuel AA y Bizarrap. En 2023, la “BZRP Music Sessions, vol. 53” suma más de 500 millones de reproducciones en menos de un mes, lo que confirma el alcance de Shakira en distintas generaciones.

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A lo largo de su carrera, la artista suma más de 80 millones de discos vendidos, 3 premios Grammy y 12 Latin Grammy. Además, es reconocida por su trabajo filantrópico a través de la Fundación Pies Descalzos, enfocada en la educación infantil en Colombia.