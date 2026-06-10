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Atlante regresa a la Liga MX: Cuándo debutan los Azulgrana en el Apertura 2026

Los Potros de Hierro abrirán el telón del próximo torneo cuando se midan a los Rayos del Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes

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Los Potros de Hierro volverán a jugar en la Primera División de México. Foto: Jesús Avilés

El Atlante vuelve a la Liga MX para el torneo Apertura 2026 después después de 12 años ausente. El club de tradición tendrá el honor de disputar la fecha inaugural del certamen frente a los Rayos del Necaxa en la cancha del estadio Victoria, situado en Aguascalientes.

La Liga MX compartió este martes 9 de junio el calendario oficial para la celebración del Apertura 2026, mismo que dará inicio a mediados del mes de julio y el nombre de los Potros de Hierro del Atlante destaca en la parte alta, por ser uno de los dos equipos que abrirá el cerrojo.

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El cuadro Azulgrana consiguió la certificación para regresar a la Primera División y el mismo club informó a su afición que ocupará la plaza antes perteneciente a los Cañoneros del Mazatlán FC para su retorno en la Primera División de México, donde su sede volverá a ser la CDMX.

¿Dónde jugará el Atlante tras regresar a la Liga MX?

Estadio Azteca será la casa del Atlante en la Liga Mx. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
Estadio Azteca será la casa del Atlante en la Liga Mx. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Los Potros compartirán el Estadio Ciudad de México con el Club de Futbol América el campeón defensor, la Máquina de Cruz Azul, lo que representa un hecho relevante, ya que el Coloso de Santa Úrsula será la casa de tres equipos en la misma temporada.

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¿Cuándo debuta Atlante en el Apertura 2026?

La primera participación de los Azulgrana está programada para el jueves 16 de julio y marcara la nueva era del Atlante luego de volver al Máximo Circuito, donde tres veces festejó el título de campeón: 1946-1947, 1992-1993, y Apertura 2007 antes de sufrir el descenso.

Atlante jugará el primer partido del A2026 contra Necaxa
Atlante jugará el primer partido del A2026 contra Necaxa (Atlante FC)

¿Qué pasó con Atlante tras su último descenso?

El equipo Azulgrana pasó a ser miembro de la Liga de Ascenso Mx (posteriormente Liga de Expansión Mx), iniciando una etapa marcada por cambios administrativos. Su sede como local siguió siendo el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, donde festejaron su último palmarés dentro de la Liga Mx en 2007.

Durante sus años en la división de plata, el Atlante tuvo varias directivas, siendo bajo la administración de Emilio Escalante cuando el club logró estabilidad y protagonismo en la Liga de Expansión Mx, aunque sin conseguir el ascenso a la Primera División debido a la cancelación del ascenso y descenso en el futbol de México.

El club mantuvo su identidad histórica a pesar de la mudanza y las dificultades económicas. En este periodo, Atlante se consolidó como uno de los equipos más constantes y competitivos de la categoría, logrando ser, hasta hoy, el máximo ganador de títulos en la Liga de Expansión Mx, con tres, en el Guard1anes Clausura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

¿Cuándo fue la última vez que Atlante jugó en la Liga Mx?

Atlante FC
Los Potros de Hierro del Atlante regresan a la Liga Mx después de 12 años.

El último registro de los Potros de Hierro del Atlante como equipo de la Primera División data el 26 de abril del 2014 cuando visitaron a los extintos Jaguares de Chiapas en el estadio Víctor Manuel Reyna; se despidieron del torneo y de la división con una goleada en contra de 5-2.

Dos semanas atrás, precisamente el 13 de abril del 2014, los Azulgrana perdieron la categoría de manera oficial en el Clausura 2014, después de caer 4-3 contra el Club Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo (TSM). Desde entonces, el club militó en la Liga de Expansión Mx hasta asegurar su retorno al principal torneo del balompié mexicano.

El torneo Apertura 2026 de la Liga Mx dará inicio unos días antes de la final del Mundial 2026. Los Potros de Hierro del Atlante reaparecen en el máximo circuito con una rivalidad histórica, ya que el duelo ante los Rayos del Necaxa es considerado un clásico de antaño en el futbol mexicano.

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