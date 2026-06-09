Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Esto es lo que dijo Danna Paola sobre la ruptura de Kenia Os (Crédito: @bresh, IG)

Danna reaccionó a la ruptura de Kenia Os con Peso Pluma antes de viajar a Europa por trabajo y dijo a los medios que no ha hablado con su amiga desde que ambos cantantes confirmaron el fin de su relación en un comunicado conjunto difundido el fin de semana.

La propia pareja informó en ese mensaje, que decidió terminar “con amor, respeto y en los mejores términos” tras varios días de especulaciones sobre una separación. El texto también señala que ambos han priorizado su privacidad e integridad como personas.

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La respuesta directa de Danna fue breve cuando la prensa la abordó en el aeropuerto de la CDMX: “No, no, he hablado con ella”. Después, ante nuevas preguntas sobre si quería enviarle algún mensaje a Kenia Os, la cantante prefirió despedirse sin ampliar su postura. Recordemos, que hay rumores de distanciamiento entre Danna y Kenia desde hace algunas semanas.

Así confirmaron Kenia Os y Peso Pluma su separación

Kenia Os y Peso Pluma confirman su separación (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

Kenia OS confirmó su ruptura con Peso Pluma y pidió privacidad tras semanas de rumores sobre una crisis en la relación, una historia que se volvió pública después de que ambos artistas redujeran de forma drástica sus apariciones y publicaciones juntos durante el último mes.

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La cantante difundió el anuncio en sus redes sociales y sostuvo que la separación fue por decisión mutua. En el mensaje, firmado como “Kenia y Hassan”, explicó que el vínculo termina “con amor, respeto y en los mejores términos”.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, se lee en el comunicado compartido por Kenia OS.

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La confirmación llega después de varias señales que alimentaron versiones de distanciamiento. Entre ellas estuvo la disminución de interacciones públicas y de contenidos compartidos en redes sociales, un cambio que seguidores y conductores de programas de espectáculos detectaron después de una etapa en la que la pareja mantuvo una exposición constante.

El comunicado llegó después del altercado en el AICM

El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)

La relación volvió al centro de la atención pública tras un encuentro incómodo de la cantante con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese episodio terminó en un altercado entre integrantes de su equipo y reporteros, de acuerdo con el texto fuente.

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Durante ese momento, la intérprete de “Malas Decisiones” evitó responder preguntas sobre su romance con el cantante de corridos tumbados. Esa negativa encendió nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre el estado de la relación con Peso Pluma.

Después de la trifulca en el aeropuerto, la artista usó su canal oficial de difusión en redes sociales para fijar postura sobre su vida privada. Ahí explicó que, aunque suele ser accesible con la prensa para dar entrevistas, en este momento no se siente lista para hablar y pidió respeto para su silencio y su espacio personal.

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El texto fuente identifica a la cantante con 26 años y señala que esa postura coincidió con comentarios de conductores de programas de espectáculos, quienes habían observado un cambio en la dinámica pública de la pareja. La atención mediática aumentó al mismo tiempo que crecían las versiones sobre una crisis sentimental

El romance comenzó en 2024 con “Tommy & Pamela”

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

La historia entre ambos cantantes comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron en el ámbito profesional y grabaron el tema “Tommy & Pamela”. Para el lanzamiento de esa colaboración protagonizaron un videoclip en el que interpretaron a una pareja de ficción, y la química entre ambos desató las primeras sospechas sobre un vínculo fuera de lo musical.

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Meses después, en enero de 2025, el romance quedó casi al descubierto cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup, en Miami. A partir de ese momento, los avistamientos en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente por las fotografías y contenidos románticos que ambos subían a internet. Esa etapa de alta exposición contrasta con la ausencia de publicaciones conjuntas en fechas recientes, el elemento que terminó por reforzar los rumores de separación.

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