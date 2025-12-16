Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

Las bolsas aseguradas (SSPC)

Agentes de seguridad realizaron el decomiso de un cargamento de metanfetamina en Sonora que supera los 20 millones de pesos en valor. La droga mencionada estaba en un tambo e iba a ser llevada en un vehículo.

La incautación es parte de los hechos relevantes destacados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 15 de diciembre.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al municipio de San Luis Río Colorado y arrestaron a cinco sujetos, aseguraron un vehículo y alrededor de 85 kilogramos de metanfetamina.

Según la institución encabezada por Omar García Harfuch, el valor del cargamento es de 22 millones y medio de pesos.

También fue asegurada la camioneta (Guardia Nacional)

Subieron la droga a una camioneta y fueron detenidos por la Guardia Nacional

Si bien la SSPC destacó que fueron detenidos cinco sujetos, un informe de la Guardia Nacional refiere que fueron tres personas capturadas. Además, la institución detalla que fueron asegurados 87 kilos de la droga sintética.

“Durante patrullajes, en las inmediaciones del municipio de San Luis Río Colorado, los elementos observaron a tres hombres cuando subían un tambo a su camioneta, quienes fueron detenidos al intentar huir”, es parte de lo compartido por la Vocería de la Guardia Nacional.

Los guardias nacionales hallaron al interior de un contenedor 193 bolsas con una sustancia de color blanco las cuales dieron el peso de 87 kilos de la droga.

Tanto las personas detenidas como la sustancia asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público El material compartido por la Guardia Nacional muestra que la droga asegurada iba a ser transportada en una camioneta blanca, presuntamente una Nissan Rogue.

Paleaban subir a droga a una camioneta (Guardia Nacional)

No fue revelado el nombre de los sujetos detenidos o el sitio al que pretendían llevar las bolsas con la metanfetamina.

Capturan a chofer con cargamento de metanfetamina

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre las autoridades federales informaron sobre el arresto en Sonora de un conductor que llevaba metanfetamina y fentanilo en el camión que conducía.

El hombre arrestado es Juan Alberto “N”, un sujeto de 56 años de edad que fue capturado en el municipio de Opodepe. La unidad que manejaba provenía de Culiacán, Sinaloa y tenía como destino Tijuana, Baja California.

Las drogas iban en un camión. Crédito: Especial

Las estimaciones de la SSPC indican que las sustancias que transportaba alcanzarían un valor de 170 millones y medio de pesos. Las drogas aseguradas fueron: 294 kilogramos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 13 kilos de precursores químicos, así como 2.2 kilos de goma de opio.

Por lo anterior, el peso de las sustancias decomisadas fue de aproximadamente 308 kilos. Un breve video muestra a agentes manipulando las diversas bolsas con las drogas.