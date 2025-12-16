México

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

Los agentes incautaron casi 200 bolsas con una sustancia de color blanco

Guardar
Las bolsas aseguradas (SSPC)
Las bolsas aseguradas (SSPC)

Agentes de seguridad realizaron el decomiso de un cargamento de metanfetamina en Sonora que supera los 20 millones de pesos en valor. La droga mencionada estaba en un tambo e iba a ser llevada en un vehículo.

La incautación es parte de los hechos relevantes destacados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 15 de diciembre.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al municipio de San Luis Río Colorado y arrestaron a cinco sujetos, aseguraron un vehículo y alrededor de 85 kilogramos de metanfetamina.

Según la institución encabezada por Omar García Harfuch, el valor del cargamento es de 22 millones y medio de pesos.

También fue asegurada la camioneta
También fue asegurada la camioneta (Guardia Nacional)

Subieron la droga a una camioneta y fueron detenidos por la Guardia Nacional

Si bien la SSPC destacó que fueron detenidos cinco sujetos, un informe de la Guardia Nacional refiere que fueron tres personas capturadas. Además, la institución detalla que fueron asegurados 87 kilos de la droga sintética.

“Durante patrullajes, en las inmediaciones del municipio de San Luis Río Colorado, los elementos observaron a tres hombres cuando subían un tambo a su camioneta, quienes fueron detenidos al intentar huir”, es parte de lo compartido por la Vocería de la Guardia Nacional.

Los guardias nacionales hallaron al interior de un contenedor 193 bolsas con una sustancia de color blanco las cuales dieron el peso de 87 kilos de la droga.

Tanto las personas detenidas como la sustancia asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público El material compartido por la Guardia Nacional muestra que la droga asegurada iba a ser transportada en una camioneta blanca, presuntamente una Nissan Rogue.

Paleaban subir a droga a
Paleaban subir a droga a una camioneta (Guardia Nacional)

No fue revelado el nombre de los sujetos detenidos o el sitio al que pretendían llevar las bolsas con la metanfetamina.

Capturan a chofer con cargamento de metanfetamina

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre las autoridades federales informaron sobre el arresto en Sonora de un conductor que llevaba metanfetamina y fentanilo en el camión que conducía.

El hombre arrestado es Juan Alberto “N”, un sujeto de 56 años de edad que fue capturado en el municipio de Opodepe. La unidad que manejaba provenía de Culiacán, Sinaloa y tenía como destino Tijuana, Baja California.

Las drogas iban en un camión. Crédito: Especial

Las estimaciones de la SSPC indican que las sustancias que transportaba alcanzarían un valor de 170 millones y medio de pesos. Las drogas aseguradas fueron: 294 kilogramos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 13 kilos de precursores químicos, así como 2.2 kilos de goma de opio.

Por lo anterior, el peso de las sustancias decomisadas fue de aproximadamente 308 kilos. Un breve video muestra a agentes manipulando las diversas bolsas con las drogas.

Temas Relacionados

SonoraSan Luis Río ColoradoMetanfetaminaGuardia NacionalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

La situación médica del futbolista habría llevado a la institución italiana a contemplar la incorporación de un delantero para afrontar la competencia

Cuál podría ser el futuro

Beca Benito Juárez: qué letras reciben su pago el miércoles 17 de diciembre

Este último pago del año de la Beca Benito Juárez cubre los meses de noviembre y diciembre para estudiantes de preparatoria

Beca Benito Juárez: qué letras

Reforma electoral se discutirá hasta febrero, confirma líder de Morena en la Cámara de Diputados

La iniciativa presidencial estará lista hasta la mitad de enero de 2026

Reforma electoral se discutirá hasta

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

¿Qué ver en Google? Estas

Licencia de conducir Edomex: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular de manera legal con su automóvil

Licencia de conducir Edomex: unidades
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG estaría detrás de la

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

Este es el papel de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, al interior del Cártel de Sinaloa

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ver en Google? Estas

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 16 de diciembre

¿México logró calificar con alguna película para la entrega del Premio Oscar 2026?

DEPORTES

Cuál podría ser el futuro

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber