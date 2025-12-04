Van 3 detenidos por el feminicidio de la abogada Emilia Ortega en Tijuana

Dos hombres y una mujer fueron detenidos mediante ordenes de aprehensión por su presunta relación con el asesinato de la jurista tijuanense. Crédito: FGE Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el feminicidio de la abogada Emilia Ortega Aceves en Tijuana.

El crimen, que conmocionó a la comunidad jurídica y a la sociedad tijuanense, ocurrió el 18 de noviembre cuando la víctima fue atacada a balazos a bordo de su vehículo.

Tras el asesinato, barras de abogados y asociaciones civiles de la entidad condenaron el acto y realizaron diversos actos de concientización para que el caso no quedara impune.

Fotos de Emilia Ortega, abogada asesinada el pasado 18 de noviembre en Tijuana. Crédito: Facebook - Emilia Ortega & Asociados

La actualización del caso fue compartida el pasado 1 de noviembre, 13 días después de que la profesora y jurista fuera privada de la vida.

Identificación de los detenidos y presunta participación

Durante una conferencia encabezada por la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que las investigaciones permitieron ubicar y detener las siguientes personas por su probable participación en el feminicidio de Emilia Ortega:

Daniel “N”, alias “El Güero”

Brayan “N”

Guadalupe “N”, alias “La Vero”

Según las autoridades, Guadalupe “N” habría participado como avanzada, observando el entorno antes del ataque para alertar a sus acompañantes y facilitar la agresión a la abogada, mientas que Daniel “N” y Brayan “N” estarían implicados como presuntos agresores de la víctima.

Las detenciones se realizaron en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana y la Agencia Estatal de Investigación.

Rango de edades de los detenidos

La edad de uno de los detenidos continúa siendo investigada, debido a que autoridades municipales habrían informado que tenía 16 años, sin embargo, la FGE detalló que los detenidos son personas que tienen edades entre veinte y veintiocho años.

Asimismo, la FGE señaló que, si se confirma su minoría de edad, se realizarán los procedimientos legales correspondientes.

Móvil y avances de la investigación

Respecto al móvil del feminicidio, la Fiscalía General del Estado indicó que está relacionado con la actividad profesional de Emilia Ortega en el ámbito del litigio, sin precisar más detalles por tratarse de una investigación en desarrollo.

Conferencia de prensa realizada por la FGE para informar sobre la investigación. Crédito: FGE Baja California

Las autoridades enfatizaron que se mantiene abierta la posibilidad de que existan más personas involucradas en el caso y continúan con la judicialización y persecución penal.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a familiares y testigos, así como cateos y aseguramiento de placas vehiculares asociadas a los automóviles utilizados en el crimen.

Respuesta institucional y próximas acciones

La Fiscalía General del Estado de Baja California reiteró que buscará el máximo castigo para los involucrados en el asesinato de la maestra y colega del gremio.

“No vamos a parar hasta obtener el máximo castigo de estos delincuentes por la muerte de la maestra, abogada y colega del gremio de la abogacía”, declaró la titular de la Fiscalía, la Dra. Elena Andrade Ramírez durante la conferencia.