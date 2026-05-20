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Paolita Suárez sufre aparatoso accidente automovilístico en León: este es el estado de salud de la influencer

El accidente ocurrió en la colonia Viñedos del municipio de León, generando movilización de cuerpos de emergencia

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Paola Suárez
Suárez, de 31 años, saltó a la fama digital en 2017 como parte de "Las Perdidas" (Foto: Instagram)

Una camioneta conducida por la influencer Paolita Suárez terminó impactada contra un camión repartidor de una empresa refresquera la noche del martes 19 de mayo, sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos, en la zona de los Héroes de León, Guanajuato.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas. La integrante del grupo Las Perdidas manejaba una pick-up color rojo oscuro cuando se impactó por alcance contra la parte trasera del camión de reparto. El frente de la camioneta quedó con daños severos, concentrados principalmente en la zona frontal derecha de la carrocería.

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Una ambulancia valoró a Paolita Suárez en el lugar y fue trasladada a un hospital

De acuerdo a primeros reportes, la influencer leonesa manejaba una pick-up cuando se impactó por alcance contra un camión repartidor. (@LaWendyGuevara)

Al sitio se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Vial y cuerpos de emergencia para asegurar la zona. Una ambulancia atendió a la creadora de contenido en el lugar del accidente ya que resultó con lesiones. Tras ser valorada, fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Mientras que la camioneta siniestrada fue retirada del lugar en grúa y trasladada a una pensión local.

El percance generó afectaciones viales en el bulevar Cañaveral durante la noche. Las primeras fotografías que circularon en redes sociales mostraban el vehículo de Paola Suárez con daños visibles en la parte frontal.

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La menor, quien se separó de su familia en una paletería, generó una alerta tras la solicitud de ayuda de su tía
La integrante de Las Perdidas habría resultado con lesiones y fue llevada a un hospital tras ser atendida en el lugar por cuerpos de emergencia. Instagram/@paolitasuarez28)

Wendy Guevara, su amiga, recibió la noticia mientras se encontraba en una transmisión en vivo en sus redes. Por lo que la influencer procedió a cortar el en vivo para atender la llamada, sin embargo no dio más detalles. “Pasó algo medio turbio, y este muchacho por eso me está hablando... si tengo que colgar. Me mandó una foto y dije ‘sí es’. Entonces es algo que tengo que atender. No lo puedo platicar, hasta que platique la persona”, declaró.

Paola Suárez, conocida como Paolita Suárez, nació el 21 de marzo de 1992 en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. Es influencer, youtuber, cantante y empresaria. Se hizo conocida en 2017 tras la viralización de un video grabado junto a Wendy Guevara en un cerro cercano a su ciudad natal, donde ambas pronunciaron la frase “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”. El clip se convirtió en fenómeno en redes sociales y ese mismo año les valió un premio MTV Millennial Awards en la categoría Lords & Ladies del Año.

A raíz del video, Suárez y Guevara formaron el colectivo Las Perdidas, al que se sumaron Kimberly Irene y, posteriormente, Karina Torres. El grupo produce contenido en YouTube, Instagram y TikTok, y ha incursionado en televisión, música y espectáculos en vivo.

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