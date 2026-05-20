México

Abogado de ‘El Chapo’ en México desmiente cartas enviadas a la Corte de Brooklyn: “Son falsas”

El abogado aseguró que actualmente busca revisar la legalidad de la extradición realizada en 2017 y denunciar presuntas violaciones a derechos humanos

Guardar
Google icon
El Chapo
El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México aseguró que las cartas enviadas recientemente a la Corte de Brooklyn son falsas. (Infobae)

Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn, justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.

“Yo te puedo decir que son falsas, te lo puedo asegurar, porque sé cómo firma el señor, sé cómo escribe”, afirmó Rincón Flores en entrevista con Adela Micha.

PUBLICIDAD

Las cuatro cartas más recientes, fechadas entre el 11 y el 15 de mayo y presentadas ante la corte este 19 de mayo de 2026, fueron dadas a conocer por el periodista Keegan Hamilton a través de redes sociales. En ellas, el presunto remitente se describe como “un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de Estados Unidos” y solicita un nuevo juicio, la activación de una cláusula de extradición para regresar a México y permiso para recibir la visita de sus hijas gemelas.

Carta revelada este 19 de mayo en la que "El Chapo" menciona la ley. Crédito: X - @arturoangel20
Carta revelada este 19 de mayo en la que "El Chapo" menciona la ley. Crédito: X - @arturoangel20

Los documentos fueron dirigidos a jueces, al secretario de Estado Marco Rubio y al que el presunto autor llama “gobernador de Brooklyn”, confundiendo el cargo con el de alcalde

PUBLICIDAD

Esta oleada de cartas inició en abril de 2026 desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán Loera cumple cadena perpetua desde 2019.

En otra de las misivas, el presunto autor invoca la “First Step Act”, una disposición legal aprobada en 2018 que busca reducir la reincidencia y mejorar las condiciones en los penales de Estados Unidos.

El presunto autor también acusa que “el jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial para una desestimación de mi caso por la falta de evidencia contundente” y que su extradición desde México fue ilegal.

¿Qué dijo el abogado?

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)
Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

Rincón Flores argumentó que la falsedad de las cartas se evidencia en el idioma en que fueron redactadas. “No tiene la preparación, los estudios suficientes para escribir normalmente, porque le faltó más estudio, vamos a decirlo así. Y es imposible que si no sabe el español, que es su lengua, ¿cómo va a saber el inglés?”, dijo el abogado a La Saga.

Añadió que los documentos que le fueron firmados y apostillados desde Estados Unidos para acreditar su representación en México muestran claramente la forma en que Guzmán Loera escribe y firma, lo que le permite detectar las diferencias.

El abogado también advirtió que los manuscritos apócrifos generan un daño a la defensa del capo: “Totalmente en desacuerdo con esas cartas, que en lugar de ayudar, perjudican”.

Señaló que la situación ya fue notificada a las autoridades y al equipo legal en Estados Unidos, encabezado por Jeffrey Lichtman y del que forma parte la abogada Mariel Colón. “No, son falsas, ya se dio vista, ya se enteró la autoridad, ya lo sabe”, sostuvo.

Carta de El Chapo
Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La duda sobre la autenticidad de las cartas no es nueva. El medio especializado en seguridad Pie de Nota, encabezado por el periodista Luis Chaparro, reportó previamente que una fuente del centro penitenciario aseguró que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, lo que abrió una investigación sobre los manuscritos.

La duda sobre la autoría de las cartas también fue planteada por Lucero Sánchez,expareja sentimental de Guzmán Loera, en una entrevista con Adela Micha.

“La Chapodiputada”, quien asegura tener en su poder cartas escritas por el capo, fue tajante: “La letra esa que se ve en las imágenes de las cartas no es la letra de él. Él escribe letra cursiva. Yo conozco muy bien su letra, tengo varias cartas de él, no es como que él escriba letra individual, él escribe solo cursivo”. Cuando Micha le preguntó si Guzmán Loera habría aprendido inglés, Sánchez respondió:“Mmm, no creo”, y añadió sobre la autoría de los documentos: “No es su letra. A lo mejor tal vez sea de su abogado”.

Por su parte, Lichtman declaró a Telemundo que “nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence”, también en alusión al reciente escándalo donde se presumió que “El Chapo” logró contactar a sus hijos desde prisión.

Rincón Flores lleva dos meses como abogado de “El Chapo”

Rincón Flores, presidente del Colegio Nacional de Abogados y originario de Monterrey, Nuevo León, tomó la representación de Guzmán Loera en México hace apenas dos meses. Fue contratado por la familia del capo y por la abogada Mariel Colón, quien sigue siendo la abogada autorizada en Estados Unidos.

El abogado aclaró que su enfoque no es la defensa de los delitos por los que fue condenado Guzmán Loera, sino la revisión del proceso de extradición de 2017 —ocurrida el 19 de enero de ese año, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto— y la denuncia de presuntas violaciones a derechos humanos.

Salud de El Chapo y cómo vive en ADX Florence

El Chapo ADX Florence
Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Con base en información proporcionada por Mariel Colón y el equipo legal en Estados Unidos, Rincón Flores describió las condiciones en que vive Guzmán Loera en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. “Está, podría decir, en una parte oscura con climas que no le ayudan a ningún ser humano”, dijo a La Saga.

Señaló que el capo padece presión alta, un colapso mental fuerte y que está sometido a cambios bruscos de temperatura, aislamiento total y sin acceso a luz del día ni aire libre.

“La tortura no es parte de un proceso, porque si es tortura, entonces no hay justicia. Está sentenciado, pero no puedes aislarlo totalmente”, afirmó el abogado.

Aclaró que la defensa no busca condiciones privilegiadas para su cliente: “No estamos viendo ni pidiendo que se le ponga en un lugar privilegiado. Simplemente, tiene que ver el sol algún tiempo, tiene que salir al aire algún tiempo”. Rincón Flores dijo que él mismo ha sido víctima de secuestro, balaceras y atentados personales y contra su familia, lo que, dijo, lo hace entender la importancia de defender los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de sus actos.

Rincón Flores relató que ha encontrado resistencia en las autoridades mexicanas al intentar avanzar en la revisión del proceso de extradición. Intentó entregar documentos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También presentó información ante la FGR, Relaciones Exteriores y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin obtener respuesta. Jueces federales ante los que acudió se declararon incompetentes para conocer el caso. “No voy a quitar el dedo del renglón porque busco únicamente justicia a los derechos humanos de cualquier ser humano, en este caso del señor Guzmán Loera”, sostuvo. Ante el bloqueo institucional, el abogado prepara acciones ante instancias internacionales de derechos humanos en Ginebra.

Temas Relacionados

El ChapoJoaquín Guzmán LoeraEEUUCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manglares de Mahahual: tipos, beneficios y cómo podría protegerse este ecosistema

La Semarnat bloqueó el parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual tras alertas de organizaciones ambientales sobre el riesgo para manglares

Manglares de Mahahual: tipos, beneficios y cómo podría protegerse este ecosistema

Empresas mexicanas reportan dificultades para cubrir vacantes ante la incapacidad de los egresados para resolver problemas reales, señala estudio

El mercado laboral cambia y deja atrás el modelo tradicional

Empresas mexicanas reportan dificultades para cubrir vacantes ante la incapacidad de los egresados para resolver problemas reales, señala estudio

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha del próximo registro y requisitos para inscribirse

Los aspirantes deben tener su cuenta activa y documentos listos pues los lugares se agotan en los primeros días de cada convocatoria

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha del próximo registro y requisitos para inscribirse

Despliegan brigadas médicas ante temporada de lluvias para prevenir dengue e infecciones en el Edomex

Autoridades de salud activaron jornadas de fumigación, descacharrización y atención médica en zonas vulnerables

Despliegan brigadas médicas ante temporada de lluvias para prevenir dengue e infecciones en el Edomex

CDMX aprueba Ley para proteger abejas: serán especie de protección prioritaria

México es el segundo país con mayor diversidad de abejas en el mundo, con más de 2 mil especies, pero hasta ahora carecía de una ley local que las protegiera en la capital

CDMX aprueba Ley para proteger abejas: serán especie de protección prioritaria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

Detienen a cinco personas con armas y paquetes de cocaína durante cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Guatemala entrega en extradición a EEUU a “El Cachetes”, hombre vinculado al Cártel de Sinaloa

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

Paolita Suárez sufre aparatoso accidente automovilístico en León: este es el estado de salud de la influencer

Qué pasará con Survivor México después de que un participante perdiera la pierna en la edición griega

Miss Universo destaca las bondades de Fátima Bosch en su cumpleaños, a seis meses de la controversia

Entre lágrimas, YosStop anunció el cierre de libro donde contará detalles íntimos de su paso por la cárcel: “Un trauma”

DEPORTES

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final