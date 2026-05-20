Abogado de ‘El Chapo’ en México desmiente cartas enviadas a la Corte de Brooklyn: “Son falsas”

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México aseguró que las cartas enviadas recientemente a la Corte de Brooklyn son falsas. (Infobae)

Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn, justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.

“Yo te puedo decir que son falsas, te lo puedo asegurar, porque sé cómo firma el señor, sé cómo escribe”, afirmó Rincón Flores en entrevista con Adela Micha.

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Las cuatro cartas más recientes, fechadas entre el 11 y el 15 de mayo y presentadas ante la corte este 19 de mayo de 2026, fueron dadas a conocer por el periodista Keegan Hamilton a través de redes sociales. En ellas, el presunto remitente se describe como “un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de Estados Unidos” y solicita un nuevo juicio, la activación de una cláusula de extradición para regresar a México y permiso para recibir la visita de sus hijas gemelas.

Carta revelada este 19 de mayo en la que "El Chapo" menciona la ley. Crédito: X - @arturoangel20

Los documentos fueron dirigidos a jueces, al secretario de Estado Marco Rubio y al que el presunto autor llama “gobernador de Brooklyn”, confundiendo el cargo con el de alcalde

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Esta oleada de cartas inició en abril de 2026 desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán Loera cumple cadena perpetua desde 2019.

En otra de las misivas, el presunto autor invoca la “First Step Act”, una disposición legal aprobada en 2018 que busca reducir la reincidencia y mejorar las condiciones en los penales de Estados Unidos.

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El presunto autor también acusa que “el jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial para una desestimación de mi caso por la falta de evidencia contundente” y que su extradición desde México fue ilegal.

¿Qué dijo el abogado?

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

Rincón Flores argumentó que la falsedad de las cartas se evidencia en el idioma en que fueron redactadas. “No tiene la preparación, los estudios suficientes para escribir normalmente, porque le faltó más estudio, vamos a decirlo así. Y es imposible que si no sabe el español, que es su lengua, ¿cómo va a saber el inglés?”, dijo el abogado a La Saga.

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Añadió que los documentos que le fueron firmados y apostillados desde Estados Unidos para acreditar su representación en México muestran claramente la forma en que Guzmán Loera escribe y firma, lo que le permite detectar las diferencias.

El abogado también advirtió que los manuscritos apócrifos generan un daño a la defensa del capo: “Totalmente en desacuerdo con esas cartas, que en lugar de ayudar, perjudican”.

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Señaló que la situación ya fue notificada a las autoridades y al equipo legal en Estados Unidos, encabezado por Jeffrey Lichtman y del que forma parte la abogada Mariel Colón. “No, son falsas, ya se dio vista, ya se enteró la autoridad, ya lo sabe”, sostuvo.

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

La duda sobre la autenticidad de las cartas no es nueva. El medio especializado en seguridad Pie de Nota, encabezado por el periodista Luis Chaparro, reportó previamente que una fuente del centro penitenciario aseguró que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, lo que abrió una investigación sobre los manuscritos.

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La duda sobre la autoría de las cartas también fue planteada por Lucero Sánchez,expareja sentimental de Guzmán Loera, en una entrevista con Adela Micha.

“La Chapodiputada”, quien asegura tener en su poder cartas escritas por el capo, fue tajante: “La letra esa que se ve en las imágenes de las cartas no es la letra de él. Él escribe letra cursiva. Yo conozco muy bien su letra, tengo varias cartas de él, no es como que él escriba letra individual, él escribe solo cursivo”. Cuando Micha le preguntó si Guzmán Loera habría aprendido inglés, Sánchez respondió:“Mmm, no creo”, y añadió sobre la autoría de los documentos: “No es su letra. A lo mejor tal vez sea de su abogado”.

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Por su parte, Lichtman declaró a Telemundo que “nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence”, también en alusión al reciente escándalo donde se presumió que “El Chapo” logró contactar a sus hijos desde prisión.

Rincón Flores lleva dos meses como abogado de “El Chapo”

Rincón Flores, presidente del Colegio Nacional de Abogados y originario de Monterrey, Nuevo León, tomó la representación de Guzmán Loera en México hace apenas dos meses. Fue contratado por la familia del capo y por la abogada Mariel Colón, quien sigue siendo la abogada autorizada en Estados Unidos.

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El abogado aclaró que su enfoque no es la defensa de los delitos por los que fue condenado Guzmán Loera, sino la revisión del proceso de extradición de 2017 —ocurrida el 19 de enero de ese año, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto— y la denuncia de presuntas violaciones a derechos humanos.

Salud de El Chapo y cómo vive en ADX Florence

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Con base en información proporcionada por Mariel Colón y el equipo legal en Estados Unidos, Rincón Flores describió las condiciones en que vive Guzmán Loera en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. “Está, podría decir, en una parte oscura con climas que no le ayudan a ningún ser humano”, dijo a La Saga.

Señaló que el capo padece presión alta, un colapso mental fuerte y que está sometido a cambios bruscos de temperatura, aislamiento total y sin acceso a luz del día ni aire libre.

“La tortura no es parte de un proceso, porque si es tortura, entonces no hay justicia. Está sentenciado, pero no puedes aislarlo totalmente”, afirmó el abogado.

Aclaró que la defensa no busca condiciones privilegiadas para su cliente: “No estamos viendo ni pidiendo que se le ponga en un lugar privilegiado. Simplemente, tiene que ver el sol algún tiempo, tiene que salir al aire algún tiempo”. Rincón Flores dijo que él mismo ha sido víctima de secuestro, balaceras y atentados personales y contra su familia, lo que, dijo, lo hace entender la importancia de defender los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de sus actos.

Rincón Flores relató que ha encontrado resistencia en las autoridades mexicanas al intentar avanzar en la revisión del proceso de extradición. Intentó entregar documentos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También presentó información ante la FGR, Relaciones Exteriores y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin obtener respuesta. Jueces federales ante los que acudió se declararon incompetentes para conocer el caso. “No voy a quitar el dedo del renglón porque busco únicamente justicia a los derechos humanos de cualquier ser humano, en este caso del señor Guzmán Loera”, sostuvo. Ante el bloqueo institucional, el abogado prepara acciones ante instancias internacionales de derechos humanos en Ginebra.