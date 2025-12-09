Detienen a chofer con millonario cargamento de metanfetamina y fentanilo en camión que iba de Culiacán a Tijuana

Los agentes hallaron la droga escondida (Especial)

El conductor de una camión fue arrestado en Sonora debido a que en la unidad llevaba un cargamento de metanfetamina y fentanilo que fue valuado en más de 170 millones de pesos y que eran transportadas en un vehículo que llevaba equipos de refrigeración.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte diario del 8 de diciembre que recoge las acciones relevantes realizadas tres días antes en diferentes puntos del país.

El sujeto detenido fue identificado como Juan Alberto “N”, un sujeto de 56 años de edad y quien fue asegurado junto con el vehículo y las sustancias en el municipio de Opodepe. La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa y tenía como destino Tijuana, Baja California.

Las drogas iban en un camión. Crédito: Especial

Un cargamento millonario

De manera específica, fueron asegurados 294 kilogramos de metanfetamina, una docena de kilos de fentanilo, además de poco más de 13 kilos de precursores químicos, así como 2.2 kilos de goma de opio. Las sustancias mencionadas suman un peso de alrededor de 308 kilos de droga.

“El costo de la droga asegurada es de 170.5 millones de pesos”, es parte del informa de la institución encabezada por Omar García Harfuch, la cual detalló que en las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional en conjunto con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Una capa de metal y varias de cartón escondían las drogas

Por su parte, en redes sociales fueron compartidos videos que muestran parte de las acciones de los agentes de seguridad, quienes tuvieron que sacar las bolsas con la droga de la parte trasera del vehículo tras retirar estructuras unca capa de metal y otras de cartón, las cuales ocultaban las sustancias.

Las bolsas con droga aseguradas (Especial)

No fueron las únicas acciones en Sonora, pues también durante el fin de semana pasado, efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y la Policía Estatal, incautaron 238 dosis de drogas (de las que no fue informada cantidad y tipo) en el municipio de Cajeme.

Sentenciado por transporte de metanfetamina en Sonora

Por su parte, el pasado 4 de diciembre la FGR anunció la sentencia de seis años de prisión en contra de Amílcar “C”, un hombre que fue detenido cuando llevaba llevaba poco más de mil 500 kilogramos de metanfetamina, de los cuales 831.5 eran clorhidrato de metanfetamina y el resto metanfetamina líquida.

Fue capturado en Sonora y posteriormente vinculado a proceso. Crédito: FGR

Dicho sujeto fu capturado en agosto pasado en en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta cuando manejaba un tractocamión con la droga referida. Posteriormente, fue vinculado a proceso a finales del mismo mes.