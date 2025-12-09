México

Detienen a chofer con millonario cargamento de metanfetamina y fentanilo en camión que iba de Culiacán a Tijuana

La unidad pretendía llevar equipo de refrigeración

Guardar
Los agentes hallaron la droga
Los agentes hallaron la droga escondida (Especial)

El conductor de una camión fue arrestado en Sonora debido a que en la unidad llevaba un cargamento de metanfetamina y fentanilo que fue valuado en más de 170 millones de pesos y que eran transportadas en un vehículo que llevaba equipos de refrigeración.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte diario del 8 de diciembre que recoge las acciones relevantes realizadas tres días antes en diferentes puntos del país.

El sujeto detenido fue identificado como Juan Alberto “N”, un sujeto de 56 años de edad y quien fue asegurado junto con el vehículo y las sustancias en el municipio de Opodepe. La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa y tenía como destino Tijuana, Baja California.

Las drogas iban en un camión. Crédito: Especial

Un cargamento millonario

De manera específica, fueron asegurados 294 kilogramos de metanfetamina, una docena de kilos de fentanilo, además de poco más de 13 kilos de precursores químicos, así como 2.2 kilos de goma de opio. Las sustancias mencionadas suman un peso de alrededor de 308 kilos de droga.

“El costo de la droga asegurada es de 170.5 millones de pesos”, es parte del informa de la institución encabezada por Omar García Harfuch, la cual detalló que en las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional en conjunto con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Una capa de metal y varias de cartón escondían las drogas

Por su parte, en redes sociales fueron compartidos videos que muestran parte de las acciones de los agentes de seguridad, quienes tuvieron que sacar las bolsas con la droga de la parte trasera del vehículo tras retirar estructuras unca capa de metal y otras de cartón, las cuales ocultaban las sustancias.

Las bolsas con droga aseguradas
Las bolsas con droga aseguradas (Especial)

No fueron las únicas acciones en Sonora, pues también durante el fin de semana pasado, efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y la Policía Estatal, incautaron 238 dosis de drogas (de las que no fue informada cantidad y tipo) en el municipio de Cajeme.

Sentenciado por transporte de metanfetamina en Sonora

Por su parte, el pasado 4 de diciembre la FGR anunció la sentencia de seis años de prisión en contra de Amílcar “C”, un hombre que fue detenido cuando llevaba llevaba poco más de mil 500 kilogramos de metanfetamina, de los cuales 831.5 eran clorhidrato de metanfetamina y el resto metanfetamina líquida.

Fue capturado en Sonora y posteriormente vinculado a proceso. Crédito: FGR

Dicho sujeto fu capturado en agosto pasado en en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta cuando manejaba un tractocamión con la droga referida. Posteriormente, fue vinculado a proceso a finales del mismo mes.

Temas Relacionados

MetanfetaminaSonoraOpodepeNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

DLD revela detalles de sus próximas dos fechas de conciertos en la CDMX

La banda tendrá doble concierto en la capital del país antes de finalizar el 2025

DLD revela detalles de sus

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 8 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: dónde ver los números

Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, desmiente cuenta que pide dinero en su nombre

El jurista solicitó reportar ese tipo de cuentas por los canales correspondientes

Hugo Aguilar, presidente de la

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: qué letras deben inscribirse este 9 y 10 de diciembre para recibir el apoyo

Ambos apoyos económicos cuentan con un día para todos los apellidos

Pensión Adultos Mayores y Mujeres

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre: retrasos en el servicio de la Línea A por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los alias de

Estos son los alias de James Wedding, aliado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 15 millones de dólares

Sentencian en EEUU a esposa de un líder del Cártel de Sinaloa y le decomisan millones de dólares en relojes de lujo

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

DLD revela detalles de sus

DLD revela detalles de sus próximas dos fechas de conciertos en la CDMX

Así fue el velorio de Eduardo Manzano y esto ocurrirá con los restos del ‘Polivoz’

“¿Dónde nos quieres ver?”: JNS pide a fans elegir ciudades para conciertos por sus 30 años de carrera

Fátima Bosch enfrenta incómodos cuestionamientos sobre su vínculo con Raúl Rocha Cantú

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

DEPORTES

Qué dijo Tato Noriega de

Qué dijo Tato Noriega de Sergio Ramos tras confirmar su salida de Rayados

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”