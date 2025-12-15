México

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Casi 40 armas de fuego y chalecos tácticos fueron incautados

Guardar
Los indicios asegurados tras los
Los indicios asegurados tras los diasparos (Guardia Nacional)

Elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua fueron objeto de un ataque armado por parte de presuntos integrantes de un grupo delictivo, los cuales lograron huir del lugar.

El 14 de diciembre la Vocería de la institución informó que guardias nacionales en conjunto con elementos de la Policía Estatal acudieron al municipio de Aquiles Serdán (aunque el informe establece Aquiles Serán) debido a un reporte sobre personas armadas.

Los elementos de seguridad “ubicaron a los delincuentes quienes accionaron sus armas de fuego y huyeron inmediatamente”, detalla el informe de los hechos.

No fueron registradas detenciones, pero los uniformados aseguraron el área y realizaron una revisión en la zona que derivó en el aseguramiento de diversos indicios:

No hubo elementos de seguridad
No hubo elementos de seguridad heridos . (Cuartoscuro/Ilustrativa)

• Dos subametralladoras.

• Nueve armas largas.

• 28 armas cortas.

• 98 cargadores.

• cartuchos (pendientes por contabilizar)

• 87 envoltorios con cocaína y marihuana

• Ocho paquetes con aproximadamente 11 kilogramos de cocaína y marihuana.

• 14 chalecos tácticos

• 24 placas balísticas

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público y la Guardia nacional no reporta efectivos lesionados por el ataque en su contra.

Material compartido por la institución de seguridad permite ver los diversos objetos y sustancias que fueron incautados.

Entregan arsenal a la FGR local

Por su parte, medios locales indican que luego del decomiso en Aquiles Serdán fue realizado un despliegue significativo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías estatales en la sede la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua.

El objetivo de los elementos fue el de custodiar la entrega de los indicios asegurados tras el ataque contra guardias nacionales.

Cateo en Rancho El Aranjuez deja tres detenidos

Por su parte, el pasado 6 de diciembre, las autoridades de Chihuahua informaron sobre el arresto de tres personas, lo anterior en el marco de las labores de búsqueda de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín, personas reportadas como desaparecidos el 23 de agosto pasado.

Los agentes hallaron drogas y
Los agentes hallaron drogas y diversos vehículos (FGE Chihuahua)

Agentes de seguridad acudieron al Rancho El Aranjuez, en el municipio de Parral. En el lugar fueron asegurados

  • Un chaleco táctico de color negro con porta cargadores.
  • Dos fundas de arma corta color negro.
  • Un pasa montañas color café con gris.
  • Un chasis de una pick up marca Ford, línea E-150, con reporte de robo del 19 de octubre de 2020 en la ciudad de Chihuahua.
  • Un autoparte de una cuatrimoto con el número de serie borrado.
  • Una camioneta pick up marca Chevrolet, modelo 2002, de color blanco, con matrículas del estado de Sinaloa.
  • 29 autopartes varias.
  • Un CPU.
  • Un dispositivo DVR.
  • Una hielera.
  • Diversos pares de zapatos.
  • 11 hojas de papel, entre las cuales se encuentra cinco notas de recibo, Un ticket de Coppel, dos recibos emitidos por el municipio de Parral, Un tarjeta de circulación y dos notas escritas a mano.

Raúl V. O., de 53 años; Pablo M. C., de 32 años y Manuel Antonio C. C., de 37 años de edad son los sujetos detenidos.

Temas Relacionados

Guardia NacionalChihuahuaAquiles SerdánNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

En una extensa y cardiaca final, los Diablos Rojos lograron la victoria en muerte súbita con un marcador 9 - 8 en penales

Toluca se corona bicampeón del

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Qué beneficios tienen las nueces y por qué se recomienda consumir todos los días

Este alimento aporta energía y se puede realizar en varias presentaciones

Qué beneficios tienen las nueces

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 14 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados

SRE felicita a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

La presidenta Sheinbaum también mandó un mensaje positivo al político chileno

SRE felicita a José Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a 25 reos de

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Hallan culpable exalcaldesa de Amanalco, Edomex, por ordenar a la Familia Michoacana homicidio de sindico y escolta

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia corrió peligro en

Maribel Guardia corrió peligro en mar abierto tras consumir alcohol: “Julián me salvó desde arriba”

Wendy Guevara revela información sobre los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 4

Tras su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale toca el tema de las infidelidades: “Son mensajes que sí duelen”

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

DEPORTES

Toluca se corona bicampeón del

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México