Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Los indicios asegurados tras los diasparos (Guardia Nacional)

Elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua fueron objeto de un ataque armado por parte de presuntos integrantes de un grupo delictivo, los cuales lograron huir del lugar.

El 14 de diciembre la Vocería de la institución informó que guardias nacionales en conjunto con elementos de la Policía Estatal acudieron al municipio de Aquiles Serdán (aunque el informe establece Aquiles Serán) debido a un reporte sobre personas armadas.

Los elementos de seguridad “ubicaron a los delincuentes quienes accionaron sus armas de fuego y huyeron inmediatamente”, detalla el informe de los hechos.

No fueron registradas detenciones, pero los uniformados aseguraron el área y realizaron una revisión en la zona que derivó en el aseguramiento de diversos indicios:

No hubo elementos de seguridad heridos . (Cuartoscuro/Ilustrativa)

• Dos subametralladoras.

• Nueve armas largas.

• 28 armas cortas.

• 98 cargadores.

• cartuchos (pendientes por contabilizar)

• 87 envoltorios con cocaína y marihuana

• Ocho paquetes con aproximadamente 11 kilogramos de cocaína y marihuana.

• 14 chalecos tácticos

• 24 placas balísticas

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público y la Guardia nacional no reporta efectivos lesionados por el ataque en su contra.

Material compartido por la institución de seguridad permite ver los diversos objetos y sustancias que fueron incautados.

Entregan arsenal a la FGR local

Por su parte, medios locales indican que luego del decomiso en Aquiles Serdán fue realizado un despliegue significativo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías estatales en la sede la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua.

El objetivo de los elementos fue el de custodiar la entrega de los indicios asegurados tras el ataque contra guardias nacionales.

Cateo en Rancho El Aranjuez deja tres detenidos

Por su parte, el pasado 6 de diciembre, las autoridades de Chihuahua informaron sobre el arresto de tres personas, lo anterior en el marco de las labores de búsqueda de Jaime Leónides Cano Sotelo y Jesús Jerónimo Sánchez Tarín, personas reportadas como desaparecidos el 23 de agosto pasado.

Los agentes hallaron drogas y diversos vehículos (FGE Chihuahua)

Agentes de seguridad acudieron al Rancho El Aranjuez, en el municipio de Parral. En el lugar fueron asegurados

Un chaleco táctico de color negro con porta cargadores.

Dos fundas de arma corta color negro.

Un pasa montañas color café con gris.

Un chasis de una pick up marca Ford, línea E-150, con reporte de robo del 19 de octubre de 2020 en la ciudad de Chihuahua.

Un autoparte de una cuatrimoto con el número de serie borrado.

Una camioneta pick up marca Chevrolet, modelo 2002, de color blanco, con matrículas del estado de Sinaloa.

29 autopartes varias.

Un CPU.

Un dispositivo DVR.

Una hielera.

Diversos pares de zapatos.

11 hojas de papel, entre las cuales se encuentra cinco notas de recibo, Un ticket de Coppel, dos recibos emitidos por el municipio de Parral, Un tarjeta de circulación y dos notas escritas a mano.

Raúl V. O., de 53 años; Pablo M. C., de 32 años y Manuel Antonio C. C., de 37 años de edad son los sujetos detenidos.