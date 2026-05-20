Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

El 16 de julio de 2025, Carlos Manzo publicó en Facebook la detención de "La Tía" por portar un arma de fuego en Uruapan. (Facebook: Carlos Manzo)

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente municipal Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Lo que la investigación reveló tiene un antecedente incómodo: el propio Manzo la había exhibido públicamente el 16 de julio de 2025, cuando fue arrestada portando un arma de fuego calibre .22. Tres meses y medio después, él fue asesinado y ella ahora es señalada como uno de los engranajes del crimen.

PUBLICIDAD

Carlos Manzo presumió su captura

La publicación que Manzo hizo en Facebook aquella tarde de julio no fue discreta. “FUE DETENIDA CON ARMA DE FUEGO EN URUAPAN”, escribió el alcalde, y compartió fotografías de la mujer esposada, el arma asegurada y los cartuchos.

Meses antes de su asesinato, Carlos Manzo presumió la captura de "La Tía". (Facebook: Carlos Manzo)

La exhibió ante sus seguidores en su página de Facebook, como parte de su política de transparencia en materia de seguridad.

PUBLICIDAD

“Les comparto que esta persona fue sorprendida con una arma de fuego en Uruapan, ya fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que determine su situación jurídica y se hagan las investigaciones correspondientes para verificar si está relacionada con algún otro tipo de delitos”, escribió en el post.

El alcalde de Uruapan mencionó en la misma publicación que, para mejor seguridad y tranquilidad en Uruapan, cada detención, revisión o aseguramiento debía tener un seguimiento. Y cerró con una frase que, a la luz de lo ocurrido después, adquiere un peso distinto: “Todas son importantes ya que nos pueden llevar a frenar delitos de alto impacto“.

PUBLICIDAD

Filtraba información al CJNG

Según la Fiscalía General de Michoacán, “La Tía” no era una detenida cualquiera. Era operadora directa de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio y presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto: Especial / Fiscalía de Michoacán

Su función dentro de la célula criminal era filtrar información sobre operativos estatales y federales al grupo encabezado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, autor intelectual del crimen.

PUBLICIDAD

“Ella era el vínculo de información con ‘El Congo’, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manzo”, dijo el fiscal general Carlos Torres Piña en conferencia de prensa el 19 de mayo de 2026.

Las investigaciones posteriores apuntan a que la célula tenía a Manzo vigilado con precisión. El día del ataque, durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan, “El Licenciado” coordinó en tiempo real los movimientos del alcalde. Manzo fue atacado a balazos alrededor de las 20:10 horas. Recibió seis impactos. Falleció aproximadamente a las 20:50 en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

PUBLICIDAD

El autor material fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un adolescente de 17 años originario de Paracho, abatido en el lugar por el equipo de seguridad del alcalde.

La red que planeó el crimen: 22 detenidos y tres muertos

Wendy Fabiola fue capturada el 12 de mayo de 2026 en Uruapan en un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Al momento del arresto se le aseguró un teléfono celular, dosis de marihuana y metanfetamina. El 16 de mayo fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos. Un juez fijó dos meses para la investigación complementaria. Fue hasta este 19 de mayo que se dio a conocer toda la información sobre su detención.

PUBLICIDAD

Foto: Fiscalía de Michoacán

Con su captura, la cifra de detenidos en el caso Manzo llega a 22. Entre los arrestados figuran “El Licenciado” y “El Congo” como autores intelectuales; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, acusado de reclutar a los menores que participaron en el ataque; Alejandro Baruc “N”, alias “Kaoz”; siete policías municipales de Uruapan acusados de omisión en la custodia del alcalde; y Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas del municipio, señalado de haber filtrado información sobre los movimientos de Manzo.

Tres implicados murieron antes de ser detenidos: Víctor Manuel, el autor material abatido en la plaza; y Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, cuyos cuerpos aparecieron el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho.

PUBLICIDAD

El fiscal Torres Piña confirmó que aún quedan órdenes de aprehensión por cumplimentar, entre ellas la del coronel José Manuel Jiménez, quien permanece prófugo.