México

Manglares de Mahahual: tipos, beneficios y cómo podría protegerse este ecosistema

La Semarnat bloqueó el parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual tras alertas de organizaciones ambientales sobre el riesgo para manglares

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Mahahual
La presión ciudadana y la negativa del gobierno frenaron un desarrollo que ponía en riesgo manglares, arrecifes y selva costera. (FOTO: AMARANTA PRIETO/CUARTOSCURO.COM)

Los manglares de Mahahual enfrentaban una amenaza sin precedente: el megaproyecto turístico ‘Perfect Day’, impulsado por Royal Caribbean, que planteaba construir un parque acuático de más de 260 acres en la Costa Maya de Quintana Roo y recibir hasta 20 mil pasajeros de cruceros al día. Sin embargo, el martes 19 de mayo, el gobierno mexicano descartó aprobarlo.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, fue directa: “No se va a aprobar el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa está buscando también desistirse de este proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo va a aprobar”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado en conferencia matutina que el gobierno no respaldaría la iniciativa.

La Semarnat bloqueó el parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual tras alertas de organizaciones ambientales sobre el riesgo para manglares. REUTERS/Paola Chiomante
La Semarnat bloqueó el parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual tras alertas de organizaciones ambientales sobre el riesgo para manglares. REUTERS/Paola Chiomante

Más de 3,7 millones de personas firmaron una petición para frenar el desarrollo, alertando sobre riesgos para manglares protegidos, arrecifes de coral, zonas de anidación de tortugas marinas y ecosistemas costeros. Greenpeace México y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano cuestionaron la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa.

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Semarnat frenó proyecto que amenazaba la segunda barrera de coral más grande del mundo

El emplazamiento elegido por Royal Caribbean colinda con el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más extensa del planeta. Los manglares de Mahahual forman parte de esa red ecológica: son una franja de árboles y arbustos adaptados a zonas donde el agua dulce se mezcla con la salada, en el extremo sur de Quintana Roo.

Sus raíces actúan como barrera ante huracanes y tormentas, reducen la erosión costera y capturan sedimentos antes de que lleguen al mar abierto, lo que protege directamente los arrecifes y los pastos marinos. Además, almacenan grandes cantidades de carbono. Su destrucción liberaría ese carbono acumulado y generaría daños difíciles de revertir.

Mahahual
Aspectos de la belleza natural de Mahahual en el costa maya mexicana cercano a la ciudad de Chetumal donde se puede disfrutar de hermosas playas y bucear en el arrecife apreciando la fauna marina del lugar. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

El ocelote, las tortugas y cinco tipos de manglar conviven en esta franja costera

En Mahahual coexisten cinco variedades: manglar enano, ribereño, de franja, de cuenca y de isla. Las especies dominantes son el mangle rojo (Rhizophora mangle) y el mangle blanco (Laguncularia racemosa). El ecosistema alberga especies protegidas como el ocelote y sirve de zona de anidación para tortugas marinas.

Restauración, monitoreo y turismo controlado, las vías para preservarlos:

  • La conservación pasa por reforzar la protección legal contra la deforestación.
  • Restaurar áreas degradadas con especies nativas.
  • Monitorear la calidad del agua y la cobertura vegetal.
  • Educación ambiental entre habitantes y visitantes.
  • Turismo responsable con acceso limitado en zonas sensibles.

La coordinación entre autoridades federales, estatales y organizaciones civiles completan la estrategia que especialistas ONG proponen para esta franja del Caribe mexicano.

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