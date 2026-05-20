México

Despliegan brigadas médicas ante temporada de lluvias para prevenir dengue e infecciones en el Edomex

Autoridades de salud activaron jornadas de fumigación, descacharrización y atención médica en zonas vulnerables

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Listas las brigadas médicas ante temporada de lluvias en el Edomex (Foto: X/@SaludEdomex)

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el gobierno del Estado de México, informó que ya se encuentra listo el despliegue de brigadas de atención médica en las 19 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, con el objetivo de atender posibles contingencias y prevenir enfermedades derivadas de las precipitaciones pluviales.

Las autoridades estatales detallaron que estas acciones buscan acercar servicios médicos y personal especializado a las comunidades que pudieran verse afectadas por inundaciones o acumulación de agua, evitando así el incremento de infecciones gastrointestinales, enfermedades oculares y otros padecimientos comunes durante esta temporada.

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La Secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que se reforzarán las medidas preventivas para proteger la salud de la población mexiquense, principalmente en las regiones consideradas de mayor riesgo sanitario.

Refuerzan combate contra dengue, zika y chikungunya

(Jurisdicción Sanitaria Tejupilco 7/Facebook)
Se aplicarán acciones para evitar el dengue, zika y chikungunya (Jurisdicción Sanitaria Tejupilco 7/Facebook)

Uno de los principales focos de atención es la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, cuya presencia aumenta durante la temporada de lluvias debido a la acumulación de agua en recipientes y espacios abiertos.

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Las autoridades estatales indicaron que este mosquito afecta principalmente a municipios del sur del Estado de México, por lo que ya fue puesta en marcha la Jornada Estatal de Lucha contra Enfermedades Transmitidas por Vector.

La estrategia contempla acciones permanentes de fumigación, instalación de ovitrampas y jornadas de descacharrización en espacios públicos de alta concentración de personas, entre ellos parques, plazas y templos religiosos.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la eliminación de posibles criaderos de mosquitos mediante la estrategia denominada “lava, tapa, voltea y tira”, la cual consiste en limpiar recipientes que almacenen agua, mantenerlos cubiertos, colocar boca abajo objetos que puedan acumular líquido y desechar artículos inservibles.

Piden mantener patios y azoteas libres de objetos

La Secretaría de Salud estatal también recomendó a la población mantener podados los jardines, evitar almacenar objetos en las azoteas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas, medidas que ayudan a disminuir la presencia del mosquito transmisor.

De igual forma, las autoridades subrayaron la importancia de reforzar hábitos de higiene y consumir agua potable, especialmente en comunidades donde pudieran registrarse afectaciones por lluvias intensas o desbordamientos.

Las brigadas médicas estarán preparadas para brindar atención inmediata en caso de emergencias sanitarias y apoyar en labores preventivas en coordinación con autoridades municipales y cuerpos de protección civil.

Llaman a evitar tirar basura para prevenir inundaciones

Basura- Inundaciones. Edomex
Crédito: Gobierno EdoMex

El gobierno estatal también exhortó a la población a no tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica representa una de las principales causas de saturación en los sistemas de drenaje y alcantarillado, lo que incrementa el riesgo de inundaciones durante las lluvias.

Las autoridades recordaron que bolsas de plástico, botellas, llantas y otros desechos sólidos obstruyen el flujo del agua y generan severas afectaciones en calles y viviendas, principalmente en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que las dependencias de salud y protección civil mantendrán vigilancia permanente durante toda la temporada de lluvias para atender cualquier contingencia y proteger la integridad de las familias mexiquenses.

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