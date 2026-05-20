Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

La última oportunidad para conseguir la colección en México es en tiendas físicas a partir de este 20 de mayo. (X/@CalvinKlein)

La colección CKJK de Jungkook de BTS llega este 20 de mayo a seis tiendas físicas en México, un día después de que las existencias en línea se agotaran en cuestión de horas. La marca confirmó que no habrá restock.

La venta en el sitio oficial de Calvin Klein México arrancó el 19 de mayo a las 16:00 horas y minutos después la mayoría de los productos ya no estaba disponible.

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La tienda publicó un aviso en su página: “Los productos están agotados y no tendremos restock. Consultar disponibilidad en tiendas físicas a partir del 20 de mayo de 2026”.

La colección lleva el nombre CKJK, formado por las iniciales de la marca y del cantante. Es la primera vez que Jungkook participa en el proceso de diseño de una colección de moda. Anteriormente fungía como embajador global de Calvin Klein desde 2023, pero sin intervención creativa en las prendas.

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(Captura de pantalla)

“Colaborar con Calvin Klein durante los últimos años me ha brindado la oportunidad de expresarme a través del estilo de la marca, y ha sido emocionante trabajar de esta manera más personal y creativa”, expresó el artista en un comunicado difundido por la marca.

La campaña fue fotografiada por Alasdair McLellan y presenta a Jungkook con una imagen inspirada en el motociclismo. Los videos promocionales muestran una estética cinematográfica con acabados desgastados, líneas deportivas y el monograma CKJK bordado en las prendas junto con la firma del cantante.

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La CDMX, entre las seis ciudades del mundo con tienda seleccionada

Calvin Klein eligió seis ciudades para la venta presencial de la colección: Ciudad de México, Nueva York, París, Seúl, São Paulo y Tokio.

En la capital mexicana, la tienda designada es la de Reforma 222, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 222 L-201, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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Además de Reforma 222, se confirmó disponibilidad —sujeta a existencias— en las plazas Antara, Perisur, Satélite, Andares y Antea.

(Captura de pantalla)

La colección se divide en tres líneas: hombre, mujer y unisex. Las prendas retoman siluetas de los años 90 con una paleta de colores que combina negro, blanco, azul marino, gris, lila y café. La propuesta incluye ropa exterior, denim, ropa interior y accesorios.

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Lista de productos y precios oficiales

La pieza más cara es la Chamarra de Piel Rebel Racer Project Rebel en negro, a $15,499 pesos. Los trunks, bikinis y boxer briefs arrancan en $899 pesos. El catálogo completo es el siguiente:

(Capturas de pantalla)

Chamarras

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Chamarra de Piel Rebel Racer Project Rebel Negro — $15,499

Chamarra Trucker Cropped Project Rebel Café — $3,899

Sudaderas

Sudadera Badge Project Rebel Blanco — $3,299

Sudadera Badge Project Rebel Gris — $3,299

Playeras

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Playera Racing Stripe Project Rebel Gris — $2,299

Playera Monogram Project Rebel Hombre Azul — $1,599

Playera Monogram Project Rebel Hombre Blanco — $1,599

Playera Monogram Project Rebel Mujer Gris — $1,599

Playera Badge Project Rebel Hombre Blanco — $1,599

Playera Badge Project Rebel Lila — $1,599

Playera Badge Project Rebel Gris — $1,599

Playera Ringer Baby Tee Icons Project Rebel Mujer Blanco — $1,599

Playera Ringer Baby Tee Icons Project Rebel Mujer Azul — $1,599

Tank Top Project Rebel Gris — $1,099

Tank Top Project Rebel Blanco — $1,099

(Capturas de pantalla)

Denim

Jeans 90s Straight 550 Project Rebel Hombre Azul — $3,299

Jeans 90s Straight 550 Project Rebel Mujer Azul — $3,299

Jeans High Rise Baggy 551 Project Rebel Hombre Café — $3,299

Jeans High Rise Baggy 551 Project Rebel Mujer Café — $3,299

Ropa interior masculina

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Set de 3 Briefs Project Rebel Hombre Multicolor — $1,499

Trunk Project Rebel Hombre Blanco — $899

Trunk Project Rebel Hombre Gris — $899

Parte de la colección CKJK. (Capturas de pantalla)

Ropa interior femenina

Bralette Project Rebel Mujer Blanco — $1,299

Bralette Project Rebel Mujer Gris — $1,299

Bralette Project Rebel Mujer Lila — $1,299

Boxer Brief Project Rebel Mujer Blanco — $899

Boxer Brief Project Rebel Mujer Azul — $899

Boxer Brief Project Rebel Mujer Gris — $899

Bikini Project Rebel Mujer Blanco — $899

Accesorios

Gorra Baseball Cap Project Rebel Gris Oscuro — $1,299

Tote bag + 3 pósters (regalo con compra mínima)

Calvin Klein también abrirá tiendas pop-up en Singapur, Tailandia, Sídney, Melbourne, Taiwán, Malasia, Shenzhen, Chongqing y Shanghái. Este miércoles habrá un evento especial de un día en Los Ángeles.